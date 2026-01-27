Cultura

Cómo se escribe según la RAE: anti-ICE, no antiICE ni anti ICE

Escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de práctica y de conocer las estructuras de la lengua

Guardar
Conoce las recomendaciones que hace
Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener importancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre será benéfico en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que se poseen; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien redactado habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, mediante la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite a través de su página web y de manera constante diversos tips para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Uso correcto

La voz anti-⁠ICE se escribe con guion y no son adecuadas las grafías anti ICE ni antiICE .

Sin embargo, a veces se encuentran frases como las siguientes: «Trump prepara 1500 soldados en medio de las protestas anti ICE», «La Casa Blanca acusa a manifestantes antiICE de bloquear operaciones de fuerzas de seguridad» o «Protestas anti ICE en Mineápolis».

De acuerdo con la Ortografía de la lengua española , los prefijos se escriben por regla general unidos a la palabra a la que preceden sin guion : antigás , antirrobo , anticrisis … No obstante, sí se emplea el guion cuando el prefijo se une a una sigla o a una palabra que empieza con mayúscula (en general un nombre propio): anti-⁠ICE , anti-⁠OTAN , anti-⁠Trump

Por tanto, en los ejemplos del principio, lo apropiado habría sido escribir «Trump prepara 1500 soldados en medio de las protestas anti-⁠ICE», «La Casa Blanca acusa a manifestantes anti-⁠ICE de bloquear operaciones de fuerzas de seguridad» y «Protestas anti-⁠ICE en Mineápolis».

¿Qué es la RAE?

La RAE vela por el
La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.

Temas Relacionados

OrtografíaReal Academia EspañolaRAEFundación Español UrgenteCómo se escribeNoticias

Últimas Noticias

El terror argentino después del ruido

“La virgen de la tosquera”, dirigida por Laura Casabé a partir de relatos de Mariana Enríquez, y “El susurro”, de Gustavo Hernández, proponen un cine donde el miedo emerge de estructuras sociales ya existentes, de la vida cotidiana, de la violencia naturalizada

El terror argentino después del

Entre bromas y nostalgia: Mel Brooks desnuda su corazón en un emotivo documental

Con entrevistas inéditas y momentos cómicos inolvidables, la vida de Mel Brooks se repasa a fondo, celebrando su legado mientras enfrenta la ausencia de sus grandes amigos y el paso implacable del tiempo

Entre bromas y nostalgia: Mel

“Pluribus”: ¿Qué hace humano al ser humano?

La serie de Vince Gilligan invita al público a cuestionar qué significa realmente ser feliz y cómo las decisiones personales marcan la diferencia en un mundo dominado por la uniformidad

“Pluribus”: ¿Qué hace humano al

La trágica historia de la familia Albert Einstein, uno de los secretos más oscuros de la Segunda Guerra

La nueva obra de Thomas Harding saca a la luz los desgarradores hechos que marcaron la vida de Robert Einstein y su familia

La trágica historia de la

Frida Kahlo inspira un millonario complejo residencial en Miami

Un nuevo conjunto habitacional diseñado por Carlos Ott incorporará apartamentos de lujo en el barrio de Wynwood, incluyendo instalaciones y servicios que reflejan la influencia de la pintora mexicana

Frida Kahlo inspira un millonario
DEPORTES
Atento River Plate: un grande

Atento River Plate: un grande de Italia, tras los pasos de Agustín Ruberto

Cómo es dirigir en África, su “pelea” con Maradona y por qué Argelia será difícil para la Selección: entrevista al DT argentino de Tanzania

Él era su fan, se enamoraron cuando le pidió una foto y ahora anunciaron la llegada de su hijo: la historia de amor de una leyenda del tenis

Ángel Romero reveló detalles de su llegada a Boca Juniors: cómo lo convenció Riquelme y el rol clave de su hermano Óscar

El TAS habilitó a los tres jugadores argentinos suspendidos por falsificar documentos: el club de Primera División que se beneficiaría

TELESHOW
El pedido que realizó Facundo

El pedido que realizó Facundo Arana en medio de su separación de María Susini

Luly Drozdek y Hernán Nisenbaum, verano pleno en Punta del Este junto a su hija

Quién es el nuevo eliminado en Masterchef Celebrity: el desafío de pastas de diseño que sacó de juego a una gran figura

Evelyn Botto contó cómo vive su noviazgo con Fede Bal en Mar del Plata: “Enamorada diez de diez”

El llanto de Moria Casán al escuchar al Pato Galmarini hablar sobre su amor: “Vivamos juntos hasta el día de nuestro final”

INFOBAE AMÉRICA

La disputa que sacude a

La disputa que sacude a uno de los conglomerados inmobiliarios más grandes de Chile

Los primeros ministros de Dinamarca y Groenlandia buscarán apoyo en Berlín y París frente la tensión con Estados Unidos

Uruguay registró una baja en casi todos los delitos pero las cifras de criminalidad siguen siendo altas

Bomberos uruguayos fueron recibidos en Chile para hacer frente a los mega incendios forestales

La historia de la mujer que nació en un campo de concentración y hoy es una de las sobrevivientes más jóvenes del Holocausto