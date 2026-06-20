Karina Banfi: “Adorni ha roto el canal clave que es la confianza entre poderes”

La diputada recordó que el jefe de Gabinete es el vínculo entre el Ejecutivo y el Legislativo según la reforma constitucional de 1994

En una entrevista en Infobae al Regreso, la diputada nacional Karina Banfi advirtió que la crisis en torno a Adorni derivó en un proceso inédito en el Congreso. El oficialismo y la oposición intentarán avanzar con la interpelación al jefe de Gabinete la próxima semana, en medio de un clima de tensión y reclamos de mayor profesionalismo en la gestión.

Durante su paso por el estudio, Banfi remarcó que la situación de Adorni “rompió el canal clave” entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, y que el proceso de remoción previsto para los días 23 y 25 marcará un precedente institucional. “Vamos a atravesar un proceso sui generis dentro del Congreso de la Nación, sea el martes 23 en la Cámara de Diputados o el jueves 25 en la Cámara de Senadores, porque el que tome la posta es el que inicia el proceso de remoción, sostuvo la legisladora.

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El Congreso y el desafío de la gobernabilidad tras la crisis de Adorni

Banfi explicó que la figura del jefe de Gabinete, ideada en la reforma constitucional de 1994, “es el vehículo de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo” y que su correcta función es esencial para sostener la gobernabilidad.

“No se puede garantizar la gobernabilidad solamente con un poder. Tiene que haber un diálogo y una relación de sostenibilidad de la gobernabilidad con los dos poderes políticos, el poder ejecutivo y el poder legislativo”, afirmó.

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Karina Banfi afirmó que Adorni rompió la confianza entre el Poder Ejecutivo y el Congreso y abrió una crisis institucional (Infobae en Vivo)

Para la diputada, el conflicto actual expone los límites del diseño institucional: “Lamentablemente el presidente de la Nación no lo entiende así, porque pretende que nosotros pongamos una figura que es extremadamente extraordinaria, un hecho inédito, como utilizar la figura de la moción de censura o la interpelación en una primera instancia, que no está reglamentada”.

La legisladora adelantó que el próximo martes, la Cámara de Diputados buscará emplazar a la Comisión de Asuntos Constitucionales para tratar el tema, mientras que el jueves 25 el Senado intentará avanzar sin pasar por comisión y con dos tercios de los votos. “Si una de las dos tiene éxito, arranca el proceso”, precisó.

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Banfi reconoció que la decisión final depende de la voluntad política de cada fuerza: “Unos radicales van a bajar, otros radicales no sé. Yo voy a dar quórum porque creo que es importante tener la posibilidad de la sociedad y principalmente a quienes represento”.

El Congreso buscará iniciar una interpelación inédita contra el jefe de Gabinete en medio de la tensión entre oficialismo y oposición (REUTERS/Irina Dambrauskas)

El impacto social y la proyección internacional del caso Adorni

Banfi relató el peso social del tema en su territorio y en el exterior. “Cuando voy a Bahía Blanca y golpeo las puertas de los vecinos, es un hábito cotidiano, me abren la puerta y me preguntan: ‘¿Y qué van a hacer con Adorni?’”, contó.

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La legisladora indicó que la preocupación trasciende el ámbito parlamentario: “Cuando esto empezó a pasar, yo justo estaba en un viaje de misión oficial en Estados Unidos. Y en Estados Unidos se hablaba de Adorni. En una jornada donde había una red de parlamentarios de toda América, todos hablaban de Adorni, todos sabían qué había pasado”.

Consultada sobre las razones del impacto, Banfi ensayó un diagnóstico: “La personalidad de Adorni ayuda mucho. Si ves al funcionario que han elegido para hacer la vocería, quedó autovedado para eso, también por la falta de credibilidad con la conversación con los medios de comunicación que fue perdiendo Adorni. Un tipo que pasó por el escrutinio público el año pasado y que tuvo el apoyo de la gente. La gente se siente muy defraudada cuando pasan estas cosas”.

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La diputada también apuntó a la gestión comunicacional del gobierno: “Hay que reconstruir ese engranaje político, porque es estratégico y fundamental para cualquier gobierno. Por el otro lado, lo ves a Caputo y a todo su equipo tratando de remarla en dulce de leche y esto sin duda que le impacta”.

Banfi advirtió que la gobernabilidad no se sostiene sin diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo (Infobae en Vivo)

Profesionalización y lenguaje en la política: el pedido de Banfi para elevar la vara

Banfi consideró que la crisis no solo es política, sino también de profesionalismo y calidad institucional. “A ciertos lugares necesitamos gente profesional. Y acá lo que falta es una profesionalización de los cargos públicos. Por eso terminamos discutiendo la cascada de una pileta”, ironizó.

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“Cuando le das a una persona un cargo tan relevante como ser el jefe de gabinete, no puede ser cualquiera, no puede ser el que te cae mejor. Tiene que ser el que tenga las aptitudes y las condiciones para llevar adelante ese lugar, por toda la responsabilidad que tiene”, remarcó.

Sobre el lenguaje y el tono de los funcionarios, Banfi fue crítica: “Tenemos que elevar un poco el debate, porque hay una degradación en el lenguaje y que después se traslada a los hechos. Cuando empezás a restarle importancia, por ejemplo, con el hecho, apuntando a lo que pasó ayer con la familia Messi, es como, bueno, tomamos ciertas cosas con una liviandad o con la poca seriedad porque creemos que la informalidad nos pone en un lugar más cercano a la gente, pero se pierde profesionalismo”.

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Y concluyó: “Lo que yo pido a la gente y a la sociedad es que busquen principalmente profesionalizar y elevar un poco la vara de la política, porque tenemos muchas responsabilidades. Hay algunos que nos lo tomamos muy en serio, estudiamos y trabajamos mucho, y esto debería ser el común denominador”.

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