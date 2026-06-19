Elecciones en Colombia: un analista advirtió que “va a seguir polarizada” y lo atribuyó a “una herencia del petrismo”

Las elecciones en Colombia enfrentan en el balotaje a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda y profundizan la polarización entre derecha e izquierda

Colombia se prepara para elegir nuevo presidente entre dos polos ideológicos, en una definición que enfrenta a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda y mantiene en vilo a la región.

Durante una entrevista en Infobae al Regreso, el analista internacional Walter Flores consideró que la elección representa “una situación inédita si lo vemos en función de la historia”, al remarcar: “Es la segunda vez consecutiva que un candidato de izquierda, marcadamente de izquierda, y un candidato marcadamente de derecha llegan a la segunda vuelta”.

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Walter Flores advirtió sobre el déficit fiscal que deja el petrismo, destacó la expectativa de los mercados por Abelardo de la Espriella y estimó que ganará según las encuestas (REUTERS/Luisa González)

En la charla, Flores profundizó: “Colombia tenía una política más que se definía en general entre fuerzas de derecha o de centro derecha, tradicionalmente representadas en el Partido Liberal, el Partido Conservador. Desde los acuerdos de paz, durante la presidencia de Santos, surgió una izquierda electoralmente competitiva”. Agregó que la consolidación de bloques ideológicos opuestos es “una novedad en el país de la última década”.

El balotaje y la polarización social en Colombia

Flores advirtió que la polarización es consecuencia directa de la transformación política reciente: “Lo que viene es una Colombia que va a seguir polarizada. Eso es una parte de la herencia del petrismo. Quedó con sus fracasos, pero también con el éxito de haber consolidado el voto progresista”.

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La campaña de Iván Cepeda buscó movilizar a los sectores bajos y medios bajos, mientras Abelardo de la Espriella concentra apoyo en clases medias y altas (REUTERS/Nathalia Angarita)

Explicó que la composición del voto entre Gustavo Petro e Iván Cepeda “es prácticamente la misma”, y que “lo mismo sucede entre los votos de la derecha entre 2022 y este año”.

Diego Iglesias aportó cifras clave sobre la dinámica electoral: “Vos tenés más o menos tres millones de votantes que votaron otros candidatos. Tenés 400.000 que votaron en blanco y la posibilidad del aumento de la participación, que es a lo que apunta claramente la campaña de Cepeda”.

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En ese sentido, Flores señaló que “Colombia, a diferencia de otros países de América Latina, viene aumentando la participación electoral en las últimas elecciones”. Destacó que, pese a que el voto no es obligatorio, “ahora llegó casi al 58% en la primera vuelta”.

Walter Flores afirmó que Colombia seguirá polarizada y atribuyó ese escenario a una herencia del petrismo tras el ciclo político de Gustavo Petro (REUTERS/Juan David Duque)

Estrategias de campaña y desafíos económicos

El estudio analizó las estrategias para movilizar votantes. “La campaña de Cepeda estuvo muy concentrada en tratar de estimular a los sectores bajos y medios bajos para que el domingo vayan a votar y puedan revertir el resultado”, describió Gonzalo Aziz. Flores sumó que los sectores que apoyan a De la Espriella son “mayoritariamente de clase media, media alta y alta”, con mayores índices de participación.

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En cuanto al clima de incertidumbre económica, el analista remarcó: “Una de las cuestiones que tiene el petrismo es el enorme déficit fiscal que está dejando en Colombia, un problema serio en ese sentido. Hay cierta expectativa con De la Espriella en cierto retorno a políticas más ortodoxas y de cierta rigidez fiscal que el gobierno de Petro no ha tenido”.

Flores consideró que la reacción de los mercados muestra entusiasmo ante un posible triunfo del candidato de ultraderecha: “Tal vez los mercados estén marcando cierto entusiasmo en relación a esa posibilidad concreta de que De la Espriella sea quien gane el domingo”.

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El analista señaló que es la segunda vez consecutiva que un candidato de izquierda y uno de derecha llegan a la segunda vuelta en Colombia (Registraduría Nacional del Estado Civil)

América Latina, Estados Unidos y el mapa regional

Sobre el impacto regional y el rol de Estados Unidos, Diego Iglesias subrayó: “En Colombia la injerencia de los Estados Unidos es mucho más grande en este último año en los procesos electorales que lo que era antes”. Argumentó que la doctrina de seguridad estadounidense publicada en diciembre refuerza la influencia sobre los procesos políticos en América Latina.

Flores matizó: “Los acuerdos de paz han sido bastante efectivos en institucionalizar a la mayoría de los grupos guerrilleros. Sí hay ciertas disidencias de lo que fueron las FARC que han intentado algún rebrote, pero la realidad es que no tienen capacidad operativa para generar un peligro real”.

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En cuanto a la definición del domingo, Flores fue contundente: “Yo creo que va a ganar De la Espriella sin transpirar demasiado, basándome también en las encuestas”. Aclaró que las principales consultoras marcan una diferencia de “ocho a diez puntos”.

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