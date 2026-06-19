Panameña vinculada a red criminal fue capturada en España

Stephany Maryel Villarreal fue capturada en España en una operación coordinada entre autoridades panameñas, Interpol y la Policía Nacional española. Tomada de la PN

La cooperación entre las autoridades de Panamá, España e Interpol permitió la captura en territorio español de Stephany Maryel Villarreal, señalada por las autoridades panameñas como presunta integrante de una estructura dedicada al blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico y vinculada a Jaime Powell Rodríguez, alias “Yunya”, uno de los nombres que durante años ha aparecido en investigaciones relacionadas con crimen organizado internacional.

La detención se produjo como parte de los esfuerzos derivados de la denominada Operación Éxodo, una investigación desarrollada principalmente en la provincia de Colón y orientada a desarticular una red dedicada al tráfico internacional de drogas y al lavado de dinero mediante operaciones vinculadas a puertos ubicados en la costa atlántica panameña.

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Según informó la Policía Nacional, Villarreal era requerida por las autoridades panameñas por su presunta participación en actividades relacionadas con el blanqueo de capitales y ahora enfrentará un proceso de extradición que deberá tramitarse a través del Ministerio de Relaciones Exteriores para que pueda comparecer ante la justicia panameña.

La captura vuelve a colocar bajo la atención pública el nombre de Jaime Powell Rodríguez, alias “Yunya”, una figura que desde hace años aparece en investigaciones desarrolladas tanto en Panamá como en el extranjero.

Powell fue detenido en febrero de 2023 en Madrid, España, en una operación coordinada entre autoridades panameñas y españolas. Posteriormente, un Tribunal de Garantías en Panamá ordenó su detención provisional con fines de extradición dentro de una investigación por el delito de falsificación de documentos en general.

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La Operación Éxodo investiga una presunta estructura que utilizaba puertos de la costa atlántica panameña para enviar cargamentos de droga hacia Europa. Composición: Infobae

Las autoridades también lo habían vinculado previamente a investigaciones por pandillerismo y asociación ilícita. En 2018, organismos de seguridad panameños informaron que había sido ubicado en Emiratos Árabes Unidos en medio de pesquisas relacionadas con estructuras criminales transnacionales.

La Operación Éxodo representa una de las investigaciones más amplias desarrolladas en los últimos años contra redes de narcotráfico con capacidad de operar desde Panamá hacia Europa.

De acuerdo con los expedientes judiciales, las pesquisas comenzaron en febrero de 2023 y permitieron identificar una estructura criminal presuntamente dedicada a contaminar contenedores con cargamentos de droga que posteriormente eran enviados a puertos de España, Croacia, Países Bajos y otros países europeos.

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Según la Fiscalía, la organización utilizaba una sofisticada red de contactos en puertos y empresas logísticas para introducir droga en contenedores destinados al comercio internacional.

Las investigaciones también revelaron que los integrantes de la estructura empleaban la plataforma de comunicación encriptada Sky ECC, un sistema utilizado por organizaciones criminales en distintos países y cuyo contenido fue descifrado durante una operación internacional liderada por Europol.

España ha sido escenario de varias capturas de ciudadanos panameños requeridos en investigaciones por narcotráfico y lavado de dinero. REUTERS/Kacper Pempel

El acceso a esas comunicaciones permitió a las autoridades reconstruir movimientos, contactos y operaciones atribuidas a grupos dedicados al tráfico internacional de drogas.

La captura de Villarreal se suma a una lista cada vez más extensa de arrestos de ciudadanos panameños o personas vinculadas a organizaciones criminales nacionales localizados en España durante los últimos años.

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Uno de los casos más recientes ocurrió en mayo de este año, cuando la Policía Nacional española capturó en la Plaza de Santa Ana, en Madrid, a Juan Carlos Valencia Escobar, alias “El Abogado”, señalado por las autoridades panameñas como uno de los principales cabecillas de la pandilla Bagdad-Santa Eduviges.

Su arresto se produjo tras una alerta internacional emitida por Interpol Panamá y fue considerado uno de los golpes más importantes contra esa estructura criminal con presencia en Panamá Este. La relación entre organizaciones criminales panameñas y España tampoco es nueva

Jaime Powell Rodríguez, alias “Yunya”, ha sido mencionado en diversas investigaciones relacionadas con blanqueo de capitales y crimen organizado transnacional. Cortesía

En febrero de 2023, autoridades españolas capturaron en Pozuelo de Alarcón, Madrid, a quien identificaron como líder del denominado “Cártel de Bagdad”, organización señalada por el tráfico internacional de drogas y armas.

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Esa investigación se originó a partir de información suministrada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y permitió descubrir operaciones de blanqueo de capitales que incluían la comercialización de lingotes de oro procedentes de Panamá, movimientos financieros internacionales y el uso de criptomonedas para ocultar recursos de origen ilícito.

Como resultado de esa operación fueron detenidas diez personas, se bloquearon 92 cuentas bancarias y se inmovilizaron 39 propiedades valoradas en más de 1.5 millones de dólares.

Los organismos de seguridad panameños consideran que la presencia recurrente de ciudadanos vinculados a estructuras criminales nacionales en España refleja el alcance internacional que han alcanzado algunas organizaciones dedicadas al narcotráfico y al lavado de dinero.

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Las autoridades sostienen que muchas de estas redes utilizan la posición geográfica de Panamá, su actividad portuaria y sus conexiones logísticas internacionales para mover cargamentos de droga con destino a Europa y posteriormente canalizar las ganancias mediante mecanismos de blanqueo de capitales.

Con la captura de Stephany Maryel Villarreal, la investigación de la Operación Éxodo suma un nuevo capítulo en un proceso que continúa abierto y que busca determinar la dimensión real de una estructura que, según las autoridades, logró operar simultáneamente en Panamá y varios países europeos utilizando puertos, comunicaciones encriptadas y complejos mecanismos financieros para ocultar recursos provenientes del narcotráfico.

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