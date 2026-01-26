Cultura

Frida Kahlo inspira un millonario complejo residencial en Miami

Un nuevo conjunto habitacional diseñado por Carlos Ott incorporará apartamentos de lujo en el barrio de Wynwood, incluyendo instalaciones y servicios que reflejan la influencia de la pintora mexicana

Guardar
Imagen cedida por ARX Creative
Imagen cedida por ARX Creative de una ilustración que muestra una sala del edificio residencial inspirado en la pintora mexicana Frida Kahlo que será construido en el Distrito de las Artes Wynwood en Miami (Foto: EFE / Arx Creative)

El barrio artístico de Wynwood, en Miami, tendrá un proyecto residencial inspirado en la pintora mexicana Frida Kahlo, con la construcción de 244 viviendas de lujo diseñadas por el arquitecto uruguayo Carlos Ott, según anunciaron este lunes las empresas a cargo del desarrollo.

Los apartamentos, cuyo tamaño va desde estudios hasta tres habitaciones, se construirán en el Distrito de las Artes Wynwood en Miami, aunque el precio y la fecha final de venta aún se desconocen, según un comunicado que adelantaron a EFE PMG y LNDMRK Development.

“La arquitectura que define a Frida Kahlo Wynwood Residences logra un equilibrio entre suavidad y fortaleza, utilizando curvas elegantes para crear una forma que se siente resiliente, abierta y artística, pero profundamente humana", declaró Ott.

El anuncio del proyecto coincide con la creciente valorización del trabajo de Kahlo (1907-1954), cuyo autorretrato surrealista El Sueño (La cama) se convirtió en noviembre en la obra más cara de una mujer al subastarse por 54,7 millones de dólares en la casa Sotheby’s de Nueva York.

Imagen cedida por ARX Creative
Imagen cedida por ARX Creative de una ilustración del edificio residencial inspirado en la pintora mexicana Frida Kahlo que será construido en el Distrito de las Artes Wynwood en Miami (Foto: EFE / Arx Creative)

Asimismo, el Museo Casa Kahlo abrió en septiembre en Ciudad de México para sumarse a la Casa Azul, uno de los atractivos más visitados por turistas extranjeros en dicha capital, mientras que la galería Tate Modern de Londres anunció la semana pasada Frida: La creación de un icono, primera exposición dedicada a ella.

Las viviendas también buscan aprovechar la emergente reputación de Wynwood como el barrio artístico de Miami, donde destacan los murales del Wynwood Walls y el Museo del Graffiti.

“Wynwood ha estado durante mucho tiempo en el centro de la comunidad artística de Miami, impulsando una energía creativa audaz y una seguridad propia que refleja el espíritu intrépido de Frida Kahlo“, señaló Ryan Shear, socio director de PMG.

Los desarrolladores prometen que las residencias estarán totalmente equipadas y amuebladas, y que algunas dispondrán de balcones privados con vistas panorámicas de Wynwood, y otras tendrán una oficina privada.

También habrá diversos servicios al aire libre con una piscina, áreas de descanso sombreadas, un bar exterior y un lounge social, además de saunas, salas de tratamiento, gimnasio y un bar tipo speakeasy.

“El enfoque de Frida Kahlo Wynwood Residences en el arte y el bienestar se alinea con la continua evolución de Wynwood“, dijo Alex Karakhanian, principal encargado de LNDMRK Development.

Fuente: EFE

Temas Relacionados

CulturaArteMiamiFrida KahloWynwoodCarlos Ott

Últimas Noticias

Natalie Portman y Seth Rogen estrenan nuevas películas en el Festival de Cine de Sundance

Las nuevas producciones de ambos actores, “The Gallerist” y “The Invite”, debutaron ante el público con un elenco destacado y participación de reconocidos directores, en medio de una edición marcada por la búsqueda de distribución

Natalie Portman y Seth Rogen

Salman Rushdie: “La idea del peligro y la violencia está cerca de todos”

Durante la proyección del documental “Knife” en el Festival de Cine de Sundance, el autor habló sobre cómo el ataque sufrido refleja un clima social cada vez más peligroso

Salman Rushdie: “La idea del

Murió el cineasta colombo-italiano Salvatore Basile

El cineasta falleció a los 85 años de edad en Cartagena de Indias

Murió el cineasta colombo-italiano Salvatore

El Malba anunció la salida de Rodrigo Moura como su director, a un año de su llegada

La institución informó que el proceso de transición incluye una nueva estructura directiva, impulsada por recientes adquisiciones y proyectos que modificarán las prioridades del museo en el marco de su aniversario número veinticinco

El Malba anunció la salida

La Comic-Con más importante del mundo prohibió el arte generado por inteligencia artificial

La organización ha anunciado que no permitirá la exhibición de piezas creadas total o parcialmente mediante sistemas automatizados, tras intensos debates y presión del sector artístico

La Comic-Con más importante del
DEPORTES
La sorprendente sentencia de Oscar

La sorprendente sentencia de Oscar Ruggeri sobre la llegada de Santiago Ascacíbar a Boca Juniors

Franco Colapinto dio sus primeras sensaciones tras estrenarse en las pruebas de la Fórmula 1: la frase optimista de cara al 2026

Picó un penal, lo falló y lo acusaron de simular una lesión: el grave parte médico

Crece la tensión en la Fórmula 1: tras la ausencia de Williams, otra escudería corre riesgo de no estar en las pruebas

El debut de Franco Colapinto en la nueva era de la Fórmula 1: las causas de la bandera roja, sus tiempos y los detalles de su actuación

TELESHOW
¿Quién es la participante de

¿Quién es la participante de MasterChef que enamoró a L-Gante?

El inesperado percance que vivió Mario Pergolini en la vía pública: “No aceptó nada”

Moria Casán dio detalles del vínculo entre Sofía Gala y Fito Páez en medio de los rumores de romance: “Insoportable”

El misterio del collar que usa Wanda Nara: “Debería recurrir a un ex o a tres para quitármelo”

Cruz Urcera, el hijo menor de Nicole Neumann, comparte la pasión de su padre por los autos: la tierna foto

INFOBAE AMÉRICA

Europa impulsa el mayor polo

Europa impulsa el mayor polo mundial de energía limpia en el mar del Norte

La OTAN acordó con Trump dos líneas de trabajo para más presencia de la OTAN en el Ártico y menos de Rusia y China

La antigua vía romana que dio origen al Camino Francés y transformó la peregrinación en Europa

El Parlamento Europeo mantiene congelada la ratificación del acuerdo comercial con Estados Unidos

La escena de Los Simpson que esconde un homenaje “histórico” poco conocido por sus fans