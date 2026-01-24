Cultura

La ciudad de Viena cierra museos históricos y reduce horarios culturales

Sitios emblemáticos de arte y música quedarán temporalmente inactivos por ajustes financieros implementados por el gobierno local

La ciudad de Viena, en Austria, afrontará una etapa de restricciones en el acceso a sus instituciones culturales más emblemáticas, tras el anuncio de un plan de recortes presupuestarios impulsado por el gobierno local. Museos dedicados a figuras icónicas de la música y el arte, así como otros espacios patrimoniales, permanecerán cerrados o verán limitado su funcionamiento como parte de una estrategia de ajuste financiero que ha generado debate en la capital austríaca.

Entre los sitios que suspenderán temporalmente sus actividades, se encuentran el apartamento donde falleció Franz Schubert, la vivienda de Joseph Haydn, la residencia de Johann Strauss y la casa natal de Schubert, que además será sometida a obras de remodelación previas al bicentenario de la muerte del compositor, previsto para 2028.

Según informaron las autoridades difundida por Artnews, el apartamento de Schubert ya cerró sus puertas, mientras que la casa de Haydn y la residencia de Strauss dejarán de recibir visitantes a partir del 2 de marzo de 2026. Las restricciones podrían mantenerse hasta dos años, dependiendo de la evolución de la situación financiera de la ciudad.

El programa de austeridad no se limita a los museos de músicos. Instituciones como el Museo Prater, la Villa Hermes, la Iglesia de Otto Wagner y los pabellones dedicados al arquitecto en Hietzing y Karlsplatz reducirán drásticamente sus horarios de apertura, restringiendo aún más el acceso del público. Esta decisión se enmarca en una política más amplia de ahorro, que también incluye un incremento de casi 30% en determinadas tarifas del transporte público, reflejando la magnitud del ajuste en las cuentas municipales.

El director del Museo de Viena, Matti Bunzl, definió la medida como una “austeridad necesaria” y explicó: “Todos tenemos que ahorrar. Esa es la realidad en la que vivimos”.

Por su parte, Christina Schwarz, directora financiera de la institución, detalló que los museos afectados ya operaban con dotaciones mínimas de personal, y confirmó que el presupuesto cultural municipal descenderá de EUR 29,7 millones en 2025 a EUR 28,4 millones en 2026, con nuevas reducciones previstas para 2027.

El legado musical y artístico de Viena es reconocido internacionalmente. La ciudad, que durante siglos fue impulsada por el mecenazgo de los Habsburgo, vio nacer y desarrollarse a figuras como Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Gustav Klimt y Egon Schiele.

Hoy, Viena continúa proyectando su imagen cultural a través de eventos como el Concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena, seguido cada año por millones de espectadores en todo el mundo. Sin embargo, el cierre temporal de museos y la reducción de actividades plantean interrogantes sobre el impacto a largo plazo en la vida cultural y el turismo local.

El anuncio de los recortes ha provocado reacciones encontradas. El Partido de la Libertad de Austria (FPÖ) criticó que festivales de alto perfil como el Wiener Festwochen, conocido por su programación política, queden excluidos de la reducción presupuestaria. Esta postura abrió el debate sobre los criterios aplicados a la hora de definir qué instituciones verán afectados sus recursos y cuáles permanecerán al margen del ajuste. Para algunos sectores, la decisión evidencia una falta de equidad en la distribución de los esfuerzos de austeridad.

Funcionarios del municipio insisten en que las restricciones buscan garantizar el equilibrio de las finanzas públicas sin abandonar la protección del patrimonio cultural. De acuerdo con el gobierno local, la prioridad es mantener en funcionamiento los espacios más visitados y significativos, mientras que las reaperturas se programarán según la disponibilidad de fondos y el progreso de las obras de remodelación.

Pese a la preocupación de empleados y defensores del patrimonio, las autoridades confían en que, una vez estabilizada la situación financiera, la mayoría de los recintos emblemáticos pueda recuperar plenamente su actividad habitual.

Mientras tanto, Viena afronta el reto de preservar su identidad cultural en un contexto de limitaciones económicas, intentando sostener su atractivo internacional pese a las dificultades presupuestarias. La comunidad artística y el público en general observan con atención los próximos pasos, conscientes de la importancia que tiene el acceso a la cultura para la vida de la ciudad. La expectativa está puesta en que estas medidas sean transitorias y que el pulso creativo de Viena logre superar esta etapa de crisis.

