Relanzaron “Guitarra negra”, el único libro de poesía de Luis Alberto Spinetta

La reedición vuelve a poner en circulación una obra largamente buscada por lectores y seguidores. Se trata de un volumen que invita a una lectura personal y abierta, y que expone una faceta artística menos difundida del creador argentino

La nueva edición de “Guitarra
La nueva edición de “Guitarra negra” ofrece un diseño renovado de tapa dura y forma parte de la colección Biblioteca del Erizo con 112 páginas organizadas en ocho secciones (Composición fotográfica)

Luis Alberto Spinetta, figura emblemática de la música argentina, vuelve a estar en el centro de la escena con el relanzamiento de su único libro de poesía, Guitarra negra. La nueva edición de tapa dura, publicada por La Marca Editora, ya está disponible en librerías del país desde el 6 de enero de 2026. El relanzamiento ofrece a lectores y seguidores la oportunidad de reencontrarse con una obra singular y profunda.

El libro, que salió a la luz por primera vez en 1978, reúne poemas escritos por Spinetta en su juventud. La edición actual, que forma parte de la colección Biblioteca del Erizo, cuenta con un diseño renovado que busca resaltar el valor del texto como objeto de culto. El volumen incluye 112 páginas y se organiza en siete partes sin título, además de una sección final llamada “Escorias diferenciales del alma de la letra poética”.

Según precisó Rolling Stone, el texto no sigue un relato lineal y apuesta por la asociación libre de imágenes, el tono onírico y el surrealismo. Los poemas reflejan la búsqueda existencial del artista y su mirada introspectiva, marcada por una escritura intensa y personal.

Un libro difícil de conseguir vuelve al público

Durante años, “Guitarra negra” circuló de forma limitada. La primera edición, publicada por Ediciones Tres Tiempos, resultó difícil de conseguir. Solo lectores especializados y seguidores fieles pudieron acceder a sus páginas, que permanecieron fuera de catálogo durante décadas. Recién en 1995, La Marca Editora retomó la tarea de reeditar el libro. Desde entonces, realizó cinco ediciones hasta 2012.

Luis Alberto Spinetta, figura central
Luis Alberto Spinetta, figura central del rock argentino, muestra una faceta menos conocida con su libro de poesía relanzado por La Marca Editora en 2026 (Rolling Stone)

De acuerdo con la información publicada por Rolling Stone, el relanzamiento actual responde a la demanda sostenida por parte del público, que considera la obra de Spinetta un capítulo fundamental en la historia cultural argentina. La nueva edición de tapa dura apunta a quienes buscan atesorar el libro como un objeto de colección.

En el prólogo, Spinetta propone al lector un acercamiento singular: “Como nadie tiene conciencia del ‘control’ de los manuscritos y aun de existir dicha conciencia esta no intervendría en mi obra sino como referencia simbólica a la licitud de la temática propongo que se olvide cada palabra a medida que ella se lea”. La cita, presente antes del índice, invita a una lectura atenta y desprejuiciada.

La poesía de Spinetta: surrealismo y búsqueda existencial

La estructura de Guitarra negra desarma narraciones convencionales. El libro agrupa poemas en siete secciones sin título y una octava que explora el problema del ser a través de imágenes poéticas. Las asociaciones libres y los giros surrealistas exigen una lectura atenta y abierta, que desafía la linealidad tradicional.

La obra revela el costado menos conocido del artista, quien alcanzó reconocimiento como compositor, cantante y guitarrista, pero también dejó una huella en la literatura argentina. Nacido en Buenos Aires en 1950, Spinetta estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano y exploró desde joven la poesía y el arte visual, además de su carrera musical.

Según la crítica especializada, el libro permite descubrir un Spinetta íntimo y profundamente humano. Las páginas de Guitarra negra reflejan inquietudes filosóficas y búsquedas personales, sin perder el carácter experimental que marcó toda la obra del artista.

La estructura de “Guitarra negra”
La estructura de “Guitarra negra” rompe la linealidad narrativa convencional y apuesta por el surrealismo y la asociación libre de imágenes poéticas (EFE)

Spinetta y el Día Nacional del Músico

Cada 23 de enero, Argentina conmemora el Día Nacional del Músico. La fecha, establecida por ley en 2015, coincide con el natalicio de Spinetta y simboliza el reconocimiento del aporte de los músicos al patrimonio cultural argentino. La efeméride resignifica antiguas tradiciones y fortalece la identidad nacional.

Antes de esta ley, la celebración tenía lugar el 22 de noviembre, en sintonía con el Día Internacional de la Música dedicado a Santa Cecilia. En 2014, el Congreso trasladó la fecha nacional al 23 de enero para homenajear a Spinetta y su legado. El cambio buscó anclar el festejo en una figura contemporánea y representativa del talento argentino.

El “Flaco”, como lo llamaban, fundó bandas emblemáticas como Almendra, Pescado Rabioso e Invisible. También colaboró con artistas como Charly García y Gustavo Cerati. Su aporte al rock argentino incluyó la fusión de géneros, la poesía en las letras y una mirada innovadora sobre la música popular.

La efeméride también fomenta la valoración de géneros autóctonos como el tango, declarado patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO en 2009, y el folclore regional. El legado de Spinetta convive con otros referentes, entre ellos Astor Piazzolla, Mercedes Sosa y Fito Páez, quienes contribuyeron a la renovación constante de la música argentina.

