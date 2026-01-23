Ralph Fiennes sorprende con una desbordante interpretación “lip sync” de un clásico de Iron Maiden

Ralph Fiennes interpreta al Dr. Kelson en “28 años después: El templo de los huesos” (Crédito: Miya Mizuno/Columbia Pictures)

En 28 años después: El Templo de los Huesos, la escena más emocionante no involucra hordas de no muertos. En cambio, es el momento en que Ralph Fiennes, como un médico afable, ofrece una actuación espectacular al ritmo de El Número de la Bestia de Iron Maiden.

“Quería que fuera el mejor ‘Lip Sync for Your Life’ que jamás había sucedido”, dijo la directora Nia DaCosta en una entrevista en video, refiriéndose al desafío del reality show de competencia RuPaul’s Drag Race.

Y, efectivamente, el Dr. Kelson de Fiennes está literalmente haciendo playback para salvar su vida. Necesita convencer a los Jimmy, miembros de la secta liderada por el amenazante Sir Lord Jimmy Crystal (Jack O’Connell), de que él es el Viejo Nick, también conocido como Satanás. Así que, con un monumento que construyó con huesos humanos como telón de fondo, hace estallar metal pesado, se viste de cuero y blande mucho fuego para defender su argumento. También usa pólvora de su botiquín para drogar a los Jimmy, intensificando el efecto de un concierto de rock.

Es una medida inteligente que se anticipa al principio de la película cuando el público se entera de que Kelson ha conservado su colección de discos a pesar de vivir en una Gran Bretaña postapocalíptica, bailando al ritmo de Duran Duran.

El arte del fuego se combina con una coreografía ingeniosa en esta escena de “El Templo de los Huesos” (Crédito: Miya Mizuno/Columbia Pictures)

“Creo que le encantaba la música en vivo”, dijo DaCosta. “Creo que era el tipo mayor del concierto. Simplemente le gusta la buena música. Le habría encantado Olivia Rodrigo”.

Sin embargo, para los Jimmy, muchos de los cuales nacieron en este mundo con pocas comodidades, DaCosta quería capturar la primera vez que escuchaban música proyectada. Si bien el guion de Alex Garland hacía referencia a la canción específica de Iron Maiden, DaCosta se las arregló para ponerla en escena como mejor le pareciera. Para trabajar con Fiennes, DaCosta contrató a la coreógrafa Shelley Maxwell, con quien también colaboró en Hedda (2025). Maxwell llegó con referencias de las que inspirarse.

“Me fijé en el Butoh, la forma de arte contemporáneo japonés, simplemente porque es lento, expresivo y se pliega hacia adentro y hacia afuera con el cuerpo, lo cual pensé que podría ser bueno para ese momento inicial”, dijo Maxwell en otra entrevista en video. También quería incorporar “algo que fuera bastante expresivo externamente” y que los Jimmy percibieran casi como una amenaza.

Para lograr esa sensación, recurrió a la danza haka maorí. Pensó que a Fiennes le gustaría la idea de lo “feroz y desafiante que es”, y él se entregó por completo al esfuerzo de filmar.

“Está tan en sintonía con su físico que es capaz de darle a su cuerpo la libertad de moverse desde la parte superior de su cabeza hasta la planta de su pie de tal manera que puede acceder, en su totalidad, a la estructura de su columna vertebral”, dijo Maxwell, y agregó que jugaron con la “naturaleza retorcida y torcida de las articulaciones de las manos”.

Para la secuencia, el coreógrafo incorporó movimientos tanto del Butoh como de la danza haka maorí (Crédito: Miya Mizuno/Columbia Pictures)

DaCosta también concibió la secuencia junto con sus diseñadores de producción Gareth Pugh y Carson McColl, quienes tuvieron la idea de incorporar al artista de fuego “Otto” Nicola Giacona. Giacona reemplazó a Fiennes durante el momento en que Kelson empuña un artilugio con llamas chispeantes a ambos lados. Ese material requería su propia forma de coreografía, dijo Maxwell, para descubrir cómo reaccionaría el fuego al entorno y lograr el aspecto deseado junto con la música.

Fiennes también tuvo que hacer algunos trabajos con fuegos artificiales: tuvo que arrojar una antorcha en un lugar preciso para encender el anillo de fuego que lo rodeaba.

“No sé si alguna vez falló el lanzamiento”, dijo DaCosta.

El equipo de efectos especiales se mostró reticente a realizar el anillo en llamas debido a la dificultad de la ejecución. Para que funcionara, tuvieron que construir una zanja para el fuego que tuvo que cubrirse con césped y césped para las demás secuencias en esa locación.

Entre cada toma con fuego, los bomberos tenían que regar todo el set con una manguera, dijo DaCosta, explicando que el templo de hueso estaba hecho de un material “altamente inflamable”. Eso no impidió que Fiennes estuviera ansioso por subir a la cima de la torre de calaveras.

“Mi coordinador de especialistas me dijo: ‘Puede ir alto, pero necesito un cable’”, dijo DaCosta, y agregó: "Ralph dijo: ‘No quiero un cable’, pero quería ir alto". Terminó estando “bien”, dijo, pero cortó la ascensión porque no se sentía tan “místico” como tenerlo apareciendo en la cima.

Y, para rematar, Fiennes cantaba a todo pulmón Iron Maiden, que DaCosta incorporó a la mezcla de sonido. Era incansable y, según Maxwell, estaba “150 por ciento comprometido”.

“Cada vez que lo hacíamos era divertidísimo”, dijo DaCosta. “Ralph era tan enérgico y maravilloso, y lo repetía una y otra vez”.

Fuente: The New York Times