Londres: exhiben cartas de amor ilustres y anónimas

La exposición gratuita Cartas de amor en Londres recorre cinco siglos de correspondencia manuscrita que explora el sacrificio y la permanencia del afecto en la cultura británica - (AP Photo/Alastair Grant)

La exposición gratuita en los Archivos Nacionales de Gran Bretaña ofrece un recorrido por cinco siglos de correspondencia amorosa, con piezas inéditas de figuras históricas y relatos desconocidos que exploran el sacrificio y la permanencia del afecto en la cultura. La muestra, titulada Cartas de amor, comienza el Día de San Valentín en Londres.

El evento reúne documentos originales que muestran cómo el amor ha impactado la cultura y la historia británica. Entre los materiales exhibidos figuran cartas y testamentos manuscritos, anuncios clasificados de inicios del siglo XX sobre relaciones entre personas del mismo sexo, correspondencia de soldados durante conflictos bélicos y poesías medievales sobre el desamor.

A general view of part of the Love Letters Los Archivos Nacionales de Gran Bretaña exhiben piezas inéditas de figuras históricas y relatos de personas anónimas que revelan el impacto del amor en la historia - (AP Photo/Alastair Grant)

Victoria Iglikowski-Broad, curadora de la exposición, explicó a Associated Press que estos documentos revelan tanto “romances legendarios de la historia británica” como expresiones afectivas de personas comunes. Remarcó que las cartas evidencian cómo el amor surge en “lugares sorprendentes” y adopta formas diversas.

Entre los relatos de la realeza, destaca la carta enviada en 1588 por Robert Dudley, conde de Leicester, a la reina Isabel I pocos días antes de la muerte del conde. La misiva, titulada por el propio Dudley como “su última carta”, expone la relación íntima entre la monarca y quien se definía como “su pobre y viejo sirviente”. Este documento fue hallado junto al lecho de la reina casi quince años después, lo que evidencia su trascendencia en la vida personal de Isabel I.

Cartas y testamentos originales, anuncios sobre relaciones entre personas del mismo sexo y poesías medievales ofrecen una visión amplia del afecto a través del tiempo en el Reino Unido - (AP Photo/Alastair Grant)

Otro ejemplo es el instrumento de abdicación firmado en 1936 por Eduardo VIII, quien renunció al trono por su vínculo con Wallis Simpson. El documento se expone junto a la carta de Daniel Rush, un tejedor londinense de 71 años que, en 1851, pidió a las autoridades no ser separado de su esposa, uniendo así dramas de la realeza y cotidianos.

La muestra abarca también historias de amor familiar y amistoso. Se exhibe el testamento manuscrito de Jane Austen de 1817, donde la escritora legó casi todos sus bienes a su hermana Cassandra. Incluye, además, una carta enviada en 1956 por el padre de los gemelos Kray a un tribunal, en la que solicitaba indulgencia para sus hijos, a quienes describía como “preocupados por hacer el bien a todos”.

La muestra incluye el acta de abdicación de Eduardo VIII de 1936 y la petición de un tejedor londinense de 1851 para no ser separado de su esposa - (AP Photo/Alastair Grant)

Los relatos marcados por la pérdida o el escándalo también tienen espacio. Se presenta una carta inédita de 1944 del oficial de inteligencia británico John Cairncross a su exnovia, en la que reflexiona sobre la ruptura de su relación. Años más tarde, Cairncross fue identificado como espía soviético. En otra sección, Lord Alfred Douglas solicita sin éxito el perdón de la reina Victoria para su compañero Oscar Wilde, tras la intervención del padre de Douglas.

En cuanto a los afectos en la realeza, la carta de la reina Enriqueta María a Carlos I destaca por su singularidad. Según el historiador Neil Johnston en diálogo con Associated Press, es poco frecuente que documentos tan personales lleguen a los archivos, pues suelen ser preservados por la familia real. Esta carta fue hallada entre las pertenencias de Carlos I tras la derrota de sus tropas en la Guerra Civil Inglesa y fue conservada por el Parlamento hasta su reciente traslado a los Archivos Nacionales.

Relatos marcados por la pérdida y el escándalo tienen un lugar en la exposición, como la carta de John Cairncross a su exnovia y la súplica de Lord Alfred Douglas a la reina Victoria por Oscar Wilde - (AP Photo/Alastair Grant)

Iglikowski-Broad subrayó para Associated Press que, pese a sus diferencias, todos estos documentos comparten la convicción de que el sacrificio impulsado por el amor realmente vale la pena. Así, la exposición propone una travesía donde se reconoce la persistencia de sentimientos universales, desde la realeza hasta la vida cotidiana en Londres.

La muestra Cartas de amor estará abierta al público desde el sábado hasta el 12 de abril, con entrada libre en los Archivos Nacionales de Gran Bretaña, en Londres. Según Associated Press, en medio de la compleja historia nacional, la exhibición constituye un testimonio singular de emociones y vínculos que han resistido el paso del tiempo.