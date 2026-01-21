El Museo Nacional de Bellas Artes rememora el Egipto clásico de Hollywood con un ciclo de cine gratuito

El Museo Nacional de Bellas Artes presenta un ciclo de cine al aire libre sobre el Egipto antiguo entre el 23 y el 25 de enero

Del viernes 23 al domingo 25 de enero, el Museo Nacional de Bellas Artes llevará adelante un ciclo de cine al aire libre en el Paseo de las Esculturas. Durante tres jornadas, el público podrá asistir de manera gratuita a la proyección de dos clásicos de Hollywood que abordan el imaginario egipcio: La momia (1932) y Cleopatra (1934). Las funciones tendrán lugar detrás del edificio principal, en el espacio situado entre las avenidas del Libertador y Figueroa Alcorta. El evento cuenta con el apoyo de Amigos del Bellas Artes, Mecenazgo, Escenotecnia SRL y A.P.E.T.

La programación prevé la exhibición de Cleopatra, dirigida por Cecil B. DeMille, el viernes 23 y el domingo 25 de enero a las 21, mientras que La momia, película emblemática del género de terror bajo la dirección de Karl Freund, se proyectará el sábado 24 en el mismo horario. El acceso será libre para todo el público y, según informó el museo, las funciones se suspenderán en caso de lluvia.

La iniciativa acompaña la exhibición Ciencia y fantasía: Egiptología y egiptofilia en la Argentina, que reúne más de 180 piezas egipcias pertenecientes a diversas colecciones argentinas que reflejan el interés histórico y artístico que esta civilización despertó en la cultura en el ámbito local y mundial. Esta exhibición está abierta al público hasta el 1 de marzo en el pabellón de exposiciones temporarias del museo.

Programación

La exhibición de 'Cleopatra' tendrá lugar el viernes 23 y el domingo 25 de enero

Cleopatra (EE.UU., 1934, 100’). Dirección: Cecil B. DeMille. Funciones: viernes 23 y domingo 25 de enero, a las 21.

Estrenada en 1934, representa una de las producciones más ambiciosas del cine clásico estadounidense. El filme recurre a una puesta en escena lujosa y un elaborado diseño de vestuario para narrar la vida de la legendaria reina egipcia. Claudette Colbert interpreta a Cleopatra, mientras que Warren William y Henry Wilcoxon asumen los papeles de Julio César y Marco Antonio, respectivamente. La cinta destaca por su uso innovador de efectos especiales y una fotografía que contribuye a la atmósfera exótica. El resultado fue un éxito de taquilla que consolidó a DeMille como uno de los grandes directores de Hollywood.

La historia se enfoca en las alianzas políticas y romances de Cleopatra con figuras clave del poder romano. La producción se llevó a cabo bajo estrictos códigos morales de la época, lo que influyó en la manera de abordar las escenas más sugestivas. El guion equilibra el espectáculo visual con el desarrollo dramático de los personajes. La película recibió elogios por su dirección artística y fue nominada a varios premios de la Academia. A día de hoy, es considerada una obra referencial en el género de los dramas históricos de Hollywood.

"La momia' se proyectará el sábado 24 de enero a las 21

La momia (EEUU, 1932, 73′). Dirección: Karl Freund. Función: sábado 24 de enero, a las 21.

Estrenada en 1932, es una de las primeras películas de terror del cine estadounidense. Boris Karloff interpreta a un antiguo sacerdote egipcio que regresa a la vida tras siglos de momificación. La atmósfera oscura y los escenarios exóticos contribuyen al tono inquietante de la película. El guion explora temas como la inmortalidad y la obsesión, elementos que se volverían recurrentes en el género. La cinta destaca por el maquillaje y la caracterización de Karloff, que resultaron fundamentales para el impacto visual.

La trama se desarrolla en El Cairo, donde un grupo de arqueólogos descubre el sarcófago de Imhotep y accidentalmente lo despierta. A partir de ese momento, el personaje principal busca reunirse con su amada, reencarnada en una joven contemporánea. El filme combina elementos de romance y horror, creando una narrativa que atrapó al público de la época. Fue un éxito comercial y consolidó el arquetipo del monstruo en el cine clásico.

* Museo Nacional de Bellas Artes, en Av. del Libertador 1473, C. A. B. A.

[Fotos: prensa Museo Nacional de Bellas Artes]