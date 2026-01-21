Cultura

El Museo Nacional de Bellas Artes rememora el Egipto clásico de Hollywood con un ciclo de cine gratuito

Del viernes 23 al domingo 25 en El Paseo de las Esculturas, el espacio al aire libre entre las avenidas del Libertador y Figueroa Alcorta, se proyectan ‘La momia’ (1932) y ‘Cleopatra’ (1934)

Guardar
El Museo Nacional de Bellas
El Museo Nacional de Bellas Artes presenta un ciclo de cine al aire libre sobre el Egipto antiguo entre el 23 y el 25 de enero

Del viernes 23 al domingo 25 de enero, el Museo Nacional de Bellas Artes llevará adelante un ciclo de cine al aire libre en el Paseo de las Esculturas. Durante tres jornadas, el público podrá asistir de manera gratuita a la proyección de dos clásicos de Hollywood que abordan el imaginario egipcio: La momia (1932) y Cleopatra (1934). Las funciones tendrán lugar detrás del edificio principal, en el espacio situado entre las avenidas del Libertador y Figueroa Alcorta. El evento cuenta con el apoyo de Amigos del Bellas Artes, Mecenazgo, Escenotecnia SRL y A.P.E.T.

La programación prevé la exhibición de Cleopatra, dirigida por Cecil B. DeMille, el viernes 23 y el domingo 25 de enero a las 21, mientras que La momia, película emblemática del género de terror bajo la dirección de Karl Freund, se proyectará el sábado 24 en el mismo horario. El acceso será libre para todo el público y, según informó el museo, las funciones se suspenderán en caso de lluvia.

La iniciativa acompaña la exhibición Ciencia y fantasía: Egiptología y egiptofilia en la Argentina, que reúne más de 180 piezas egipcias pertenecientes a diversas colecciones argentinas que reflejan el interés histórico y artístico que esta civilización despertó en la cultura en el ámbito local y mundial. Esta exhibición está abierta al público hasta el 1 de marzo en el pabellón de exposiciones temporarias del museo.

Programación

La exhibición de 'Cleopatra' tendrá
La exhibición de 'Cleopatra' tendrá lugar el viernes 23 y el domingo 25 de enero

Cleopatra (EE.UU., 1934, 100’). Dirección: Cecil B. DeMille. Funciones: viernes 23 y domingo 25 de enero, a las 21.

Estrenada en 1934, representa una de las producciones más ambiciosas del cine clásico estadounidense. El filme recurre a una puesta en escena lujosa y un elaborado diseño de vestuario para narrar la vida de la legendaria reina egipcia. Claudette Colbert interpreta a Cleopatra, mientras que Warren William y Henry Wilcoxon asumen los papeles de Julio César y Marco Antonio, respectivamente. La cinta destaca por su uso innovador de efectos especiales y una fotografía que contribuye a la atmósfera exótica. El resultado fue un éxito de taquilla que consolidó a DeMille como uno de los grandes directores de Hollywood.

La historia se enfoca en las alianzas políticas y romances de Cleopatra con figuras clave del poder romano. La producción se llevó a cabo bajo estrictos códigos morales de la época, lo que influyó en la manera de abordar las escenas más sugestivas. El guion equilibra el espectáculo visual con el desarrollo dramático de los personajes. La película recibió elogios por su dirección artística y fue nominada a varios premios de la Academia. A día de hoy, es considerada una obra referencial en el género de los dramas históricos de Hollywood.

"La momia' se proyectará el
"La momia' se proyectará el sábado 24 de enero a las 21

La momia (EEUU, 1932, 73′). Dirección: Karl Freund. Función: sábado 24 de enero, a las 21.

Estrenada en 1932, es una de las primeras películas de terror del cine estadounidense. Boris Karloff interpreta a un antiguo sacerdote egipcio que regresa a la vida tras siglos de momificación. La atmósfera oscura y los escenarios exóticos contribuyen al tono inquietante de la película. El guion explora temas como la inmortalidad y la obsesión, elementos que se volverían recurrentes en el género. La cinta destaca por el maquillaje y la caracterización de Karloff, que resultaron fundamentales para el impacto visual.

La trama se desarrolla en El Cairo, donde un grupo de arqueólogos descubre el sarcófago de Imhotep y accidentalmente lo despierta. A partir de ese momento, el personaje principal busca reunirse con su amada, reencarnada en una joven contemporánea. El filme combina elementos de romance y horror, creando una narrativa que atrapó al público de la época. Fue un éxito comercial y consolidó el arquetipo del monstruo en el cine clásico.

* Museo Nacional de Bellas Artes, en Av. del Libertador 1473, C. A. B. A.

[Fotos: prensa Museo Nacional de Bellas Artes]

Temas Relacionados

Museo Nacional de Bellas ArtesCineCleopatraLa MomiaEgiptoUltimas noticias

Últimas Noticias

Frida Kahlo llega a la Tate Modern con una exposición que explora su identidad y legado en el arte mundial

A partir de junio, la muestra ‘The making of a Icon’ presentará más de doscientos objetos, documentos y obras que contextualizan el proceso de difusión mundial de la artista mexicana

Frida Kahlo llega a la

Tip de la RAE: costa este y costa oeste, en minúsculas

La Real Academia Española se ha convertido en la institución más relevante para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Tip de la RAE: costa

La divertida broma de la hija de Scorsese al director que se ha hecho viral en redes: “¡Deberías alejarte de personas como yo!”

La joven actriz, que acostumbra a exponer a su padre en redes sociales, fingió estar hablando de un chico con el que estaba saliendo

La divertida broma de la

Se vienen las nominaciones al Óscar 2026: favoritas, sorpresas y todo lo que hay que saber

‘Sinners’ y ‘Una batalla tras otra’ se perfilan como grandes candidatas a llevarse la mayor cantidad de candidaturas, aunque ‘Hamnet’, ‘Frankenstein’ y ‘Marty Supreme’ podrían sorprender

Se vienen las nominaciones al

Ocuparse del alma hoy: el sorprendente auge de Viktor Frankl

La vigencia de la logoterapia, fundada por el neurólogo y filósofo austríaco, desafía a repensar el valor de la existencia y el papel del sufrimiento en la construcción de la libertad individual

Ocuparse del alma hoy: el
DEPORTES
La decisión que tomó River

La decisión que tomó River Plate a días para el cierre del mercado de pases y el debut en el Torneo Apertura

Las nuevas cuatro reglas en el fútbol mundial para contrarrestar las “interrupciones” de los partidos

El bullicioso aliento de los argentinos a Tomás Etcheverry tras su victoria ante el británico Fery que sorprendió en el Australian Open: “Somos locales”

Inter inició contactos para contratar al Dibu Martínez: el principal obstáculo en la negociación

Atlético Madrid, Barcelona, Liverpool y Chelsea cerrarán la séptima fecha de la Champions: la agenda completa

TELESHOW
Pachu Peña regresa a la

Pachu Peña regresa a la televisión en un nuevo proyecto: “Es un placer que me hayan convocado”

La salida mágica de Antonela Roccuzzo en Nueva York: “Noche soñada”

El gesto espontáneo de Moria Casán ante un percance al aire: “¿Se me ve la panza?"

Pampita apostó por una bikini animal print durante sus vacaciones en el Caribe mexicano: las fotos

Tras su polémico accidente, Marta Fort recargó energías en las playas de Pinamar y visitó La Frontera

INFOBAE AMÉRICA

Continuarán vientos acelerados en el

Continuarán vientos acelerados en el territorio salvadoreño debido a frente frío que afecta Centroamérica

A los 70 años murió Rob Hirst, baterista y miembro fundador de Midnight Oil

El Grupo Salinas designó a Luciano Pascoe como Director General de Noticias y Comunicación de TV Azteca

Panamá enfrenta radiación solar extrema y riesgo elevado de incendios forestales

Esta ilusión óptica viral promete medir el estrés: qué dice la ciencia