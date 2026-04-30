“Los escenarios complejos son oportunidades para crecer”: Silvia Cabrera presenta “Emprender con agilidad” en la Feria del Libro

Silvia Cabrera: “Los escenarios complejos son oportunidades para crecer”

Esta tarde Silvia Cabrera presenta Emprender con agilidad en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Será a las 19 horas en el Stand 105 del Pabellín Azul, en el predio de La Rural. En el libro expone una propuesta educativa que conjuga tecnología, liderazgo y metodologías ágiles para responder a los desafíos de un mundo cada vez más dinámico y cambiante. La autora, referente en innovación educativa en el norte argentino, propuso su modelo como respuesta directa al impacto de la volatilidad global sobre la formación de nuevos profesionales.

Al frente del Instituto INCADE, Cabrera lideró la incorporación de inteligencia artificial, entornos inmersivos y herramientas prácticas como FODA y Canvas en la educación superior de Misiones, resultados que —según sus palabras— “proyectaron a crecer rápidamente con carreras innovadoras... como también diseño propio de un aula inmersiva en el metaverso, inteligencia artificial que entrevista y un Incabot, por el que se hacen gestiones académicas”. En el último año, la institución experimentó un crecimiento sostenido y fue reconocida por ámbitos gubernamentales y empresariales por generar puentes con América Latina y Europa.

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Cabrera, economista, mentora y Scrum Máster con más de veinte años de gestión educativa, fue una de las pocas referentes regionales que logró sostener la continuidad académica de su comunidad durante la pandemia gracias a plataformas digitales y esquemas de trabajo flexibles. Desde su perspectiva, la crisis sanitaria aceleró la necesidad de repensar el vínculo entre educación y mundo productivo, y llevó a su equipo a avanzar en “una educación disruptiva”.

Portada del libro “Emprender con agilidad”

En diálogo con Infobae, la autora afirmó que “la agilidad es una invitación a hacer las cosas de manera diferente. El mundo cambia constantemente, también en los modelos de negocios. Hoy el escenario es dinámico, volátil y muchas veces incierto, muy distinto a un par de décadas atrás, donde era bueno hacer siempre lo mismo. Hoy eso nos puede llevar al fracaso”. El libro, explicó, parte de una experiencia personal pero aspira a ser guía práctica para quienes buscan dar fuerza a sus ideas y responder a entornos complejos con resiliencia y flexibilidad.

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Cabrera detalló el impacto concreto del enfoque ágil en el ecosistema de formación regional: “La agilidad ha generado un valor diferencial para nuestra comunidad educativa INCADE, proyectándonos a crecer rápidamente con carreras innovadoras, una escuela de negocios, generación de nuevos eventos como Incatech de difusión de tecnología, Hackathon y rondas de negocios para nuestros alumnos”. Bajo su gestión, el instituto diseñó un aula inmersiva en el metaverso para experimentación, así como herramientas basadas en inteligencia artificial, entre ellas un asistente conversacional para gestiones académicas.

Los cambios normativos, tecnológicos y sociales que describió la rectora encontraron respuesta en un enfoque que prioriza la adaptación veloz y la actualización constante de competencias, tanto entre los docentes como entre los propios estudiantes. “Pasé de ser una líder con planes y equipos estáticos a flexibilizar el desempeño de los colaboradores y los proyectos, adaptándonos a las necesidades de los jóvenes. Eso nos permitió crecer y generar una educación disruptiva”, relató.

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“La capacidad de resiliencia de los argentinos fortalece aún más los proyectos”, asegura Cabrera

Consultada sobre la relación entre formación académica y el ecosistema productivo, Cabrera subrayó: “Porque la educación sin dudas aporta conocimiento a todas las áreas, y el sector productivo es clave para el desarrollo económico-social”. Planteó que la formación debe producir profesionales que funcionen como “agentes de cambio, para llevar nuevos conocimientos o acompañar el crecimiento de las empresas del sector productivo”.

Según Cabrera, los escenarios complejos derivan en oportunidades. “Los escenarios complejos, como hoy tenemos, son oportunidades para crecer. Y la capacidad de resiliencia de los argentinos fortalece aún más los proyectos”, explicó. Invitó a ver la agilidad no sólo como método de gestión empresarial, sino como una “hoja de ruta” integral desde el deseo personal hasta la ejecución concreta de proyectos, aplicable tanto a comunidades educativas como a emprendedores individuales.

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La entrada, los horarios, los días

Entrada: La entrada a la Feria del Libro de Buenos Aires costará 8.000 pesos de lunes a jueves y 12.000 los viernes, sábados y domingos.

Con esa entrada, el visitante recibirá un “chequelibro” con el que podrá conseguir descuentos en librerías cuando termine la Feria.

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Gratis: de lunes a jueves desde las 20 h,

Fecha: La Feria sigue hasta el 11 de mayo.

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Horarios: de lunes a viernes de 14 a 22 h. Sábados, domingos y feriados de 13 a 22 h.

Dónde: En La Rural, Av. Sarmiento 2704, Av. Cerviño 4476 y Av. Santa Fe (Plaza Italia).

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