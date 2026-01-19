Cultura

Pompeya revive su “red social”: descifran mensajes de amor, burlas y luchas en la milenaria ciudad sepultada por el Vesubio

En una esquina histórica descubren casi 300 inscripciones que destapan secretos del pasado. Los investigadores acaban de desentrañar el contenido de esta urbe inmortal

Guardar
Pompeya revive su “red social”:
Pompeya revive su “red social”: descifran mensajes de amor, burlas y luchas en la milenaria ciudad sepultada por el Vesubio (Crédito: EFE/ Parque Arqueológico de Pompeya)

Pompeya ha recuperado su antigua “red social” gracias al uso de tecnologías vanguardistas que han permitido descifrar casi 300 inscripciones, muchas inéditas, que revelan desde historias de amor hasta crónicas de gladiadores en un corredor de la antigua urbe romana, informó este lunes el parque arqueológico.

El hallazgo se ha producido en el corredor que conectaba la zona de los teatros con la vía Stabiana, un espacio de paso excavado hace más de 230 años y por el que han transitado millones de visitantes sin que se sospechara la existencia de estas inscripciones ocultas a plena vista.

Sin embargo, a través de un proyecto de investigación internacional se han identificado casi 300 inscripciones, entre unas 200 ya conocidas y otras 79 inéditas, grabadas en los muros del recinto.

“Estamos en uno de los lugares más importantes de la ciudad porque es una especie de tablón de anuncios, como una red social o un chat, donde la gente dejaba mensajes, historias, saludos, insultos o dibujos de gladiadores y barcos”, explicó el director del parque, Gabriel Zuchtriegel, sobre este espacio que, a pesar de carecer de estatuas o frescos, funciona como una “bitácora” de la vida romana.

En una esquina histórica descubren
En una esquina histórica descubren casi 300 inscripciones que destapan secretos del pasado. Los investigadores acaban de desentrañar el contenido de esta urbe inmortal (Crédito: EFE/ Parque Arqueológico de Pompeya)

Entre los “grafitis” recuperados aparecen alusiones a relaciones sentimentales, escenas de luchas entre gladiadores, exhortaciones deportivas o mensajes burlescos, que reflejan la vida cotidiana, las pasiones y los conflictos de los habitantes de la antigua urbe romana sepultada por el Vesubio en el año 79 d.C.

Las investigaciones se enmarcan en el proyecto Bruits de couloir (“Voces de pasillo”), impulsado por académicos de la Universidad de la Sorbona (Francia) y de la Universidad del Quebec en Montreal (Canadá), en colaboración con el Parque Arqueológico de Pompeya.

El trabajo, desarrollado en campañas entre 2022 y 2025, combina epigrafía, arqueología, filología y humanidades digitales para ofrecer una relectura global de este singular conjunto de testimonios.

“El futuro de la memoria depende de la tecnología”, subrayó Zuchtriegel, quien destacó que en Pompeya se conservan más de 10.000 inscripciones.

(Crédito: EFE/ Parque Arqueológico de
(Crédito: EFE/ Parque Arqueológico de Pompeya)

El director definió el uso de estas herramientas digitales como “una forma de excavación avanzada” indispensable para garantizar un futuro a esta “memoria de la vida vivida”.

Para el estudio se han empleado técnicas como el RTI (Reflectance Transformation Imaging), un sistema de fotografía computacional que permite visualizar detalles invisibles al ojo humano, además de modelos digitales y una plataforma 3D que integrará imágenes, datos epigráficos y metadatos.

El parque prevé cubrir próximamente el corredor para proteger los frágiles muros y facilitar en el futuro una experiencia de visita apoyada en la realidad virtual que permita a los turistas decodificar este patrimonio único.

Fuente: EFE

Temas Relacionados

CulturaPompeyarqueologíaArteHistoria

Últimas Noticias

Julian Barnes anunció la última novela de su carrera: “He dicho todo lo que tenía que decir”

El célebre autor británico que hoy cumple 80 años decidió cerrar su obra literaria con “Departure(s)” tras más de cuatro décadas de escritura

Julian Barnes anunció la última

“Sentimental Value” domina los Premios del Cine Europeo

El drama noruego recogió seis premios en el evento que se trasladó a enero de este año con la esperanza de aumentar su visibilidad para los votantes del Oscar

“Sentimental Value” domina los Premios del Cine

Murió Roger Allers, codirector del clásico de Disney “El Rey León”

El cineasta y animador estadounidense tenía 76 años. “El mundo es más oscuro sin él”, dicen sus compañeros al despedirlo

Murió Roger Allers, codirector del

Tip de ortografía del día: régimen y regímenes, no régimenes ni regimenes

Escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de práctica y de conocer las estructuras de la lengua

Tip de ortografía del día:

Gustav Klimt y la subasta récord que sacudió Nueva York y revalorizó su legado dorado en la Viena imperial

El Retrato de Elisabeth Lederer fue vendido por una cifra sin precedentes. Un artista que desafió a su época y cuyas pinturas mezclan historia, provocación y brillo eterno

Gustav Klimt y la subasta
DEPORTES
Tras las presentaciones de Red

Tras las presentaciones de Red Bull y Racing Bulls, se conoció el tercer diseño de un coche de la Fórmula 1 para 2026

“Nunca en mi vida le había pegado así”: devolvió el saque de su rival con un excepcional tiro, ganó el punto y su reacción se hizo viral

El Gobierno anunció que la Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección en el Mundial

El héroe oculto en la insólita pelea por una toalla durante la escandalosa final Senegal-Marruecos por la Copa Africana de Naciones

Thiago Tirante protagonizó una de las sorpresas del día en el Australian Open: otros tres tenistas argentinos quedaron eliminados

TELESHOW
Romina Gaetani se refirió a

Romina Gaetani se refirió a su presente luego de la denuncia por violencia a su expareja: “Aun no puedo hablar”

El inesperado guiño de Cande Tinelli a Luciano Castro en medio de la polémica por su infidelidad: “Hola, guapa”

El emotivo mensaje de Wanda Nara a su hija mayor al cumplir 11 años: “Deseo que siempre seas así de feliz”

Martín Bossi presentó a su madre al finalizar la función en Mar del Plata: “Ella es Kela, una mujer argentina”

Las vacaciones de Pablo Rago con su familia en San Bernardo: días de playa, tejo y panchos al lado del mar

INFOBAE AMÉRICA

Qué son los océanos de

Qué son los océanos de magma y por qué protegen a los planetas fuera del sistema solar

Uruguay anticipa una negociación “tensa” en el Mercosur tras el cierre del acuerdo con la Unión Europea

Trump quiere sumar a Netanyahu al Consejo de Paz para Gaza y le envió una invitación formal

Putin fue invitado al “Consejo de Paz” de Trump para supervisar Gaza

Tres ataques de tiburones en Sídney en 24 horas: dos de las víctimas quedaron en estado crítico