Pompeya revive su "red social": descifran mensajes de amor, burlas y luchas en la milenaria ciudad sepultada por el Vesubio

Pompeya ha recuperado su antigua “red social” gracias al uso de tecnologías vanguardistas que han permitido descifrar casi 300 inscripciones, muchas inéditas, que revelan desde historias de amor hasta crónicas de gladiadores en un corredor de la antigua urbe romana, informó este lunes el parque arqueológico.

El hallazgo se ha producido en el corredor que conectaba la zona de los teatros con la vía Stabiana, un espacio de paso excavado hace más de 230 años y por el que han transitado millones de visitantes sin que se sospechara la existencia de estas inscripciones ocultas a plena vista.

Sin embargo, a través de un proyecto de investigación internacional se han identificado casi 300 inscripciones, entre unas 200 ya conocidas y otras 79 inéditas, grabadas en los muros del recinto.

“Estamos en uno de los lugares más importantes de la ciudad porque es una especie de tablón de anuncios, como una red social o un chat, donde la gente dejaba mensajes, historias, saludos, insultos o dibujos de gladiadores y barcos”, explicó el director del parque, Gabriel Zuchtriegel, sobre este espacio que, a pesar de carecer de estatuas o frescos, funciona como una “bitácora” de la vida romana.

En una esquina histórica descubren casi 300 inscripciones que destapan secretos del pasado. Los investigadores acaban de desentrañar el contenido de esta urbe inmortal (Crédito: EFE/ Parque Arqueológico de Pompeya)

Entre los “grafitis” recuperados aparecen alusiones a relaciones sentimentales, escenas de luchas entre gladiadores, exhortaciones deportivas o mensajes burlescos, que reflejan la vida cotidiana, las pasiones y los conflictos de los habitantes de la antigua urbe romana sepultada por el Vesubio en el año 79 d.C.

Las investigaciones se enmarcan en el proyecto Bruits de couloir (“Voces de pasillo”), impulsado por académicos de la Universidad de la Sorbona (Francia) y de la Universidad del Quebec en Montreal (Canadá), en colaboración con el Parque Arqueológico de Pompeya.

El trabajo, desarrollado en campañas entre 2022 y 2025, combina epigrafía, arqueología, filología y humanidades digitales para ofrecer una relectura global de este singular conjunto de testimonios.

“El futuro de la memoria depende de la tecnología”, subrayó Zuchtriegel, quien destacó que en Pompeya se conservan más de 10.000 inscripciones.

(Crédito: EFE/ Parque Arqueológico de Pompeya)

El director definió el uso de estas herramientas digitales como “una forma de excavación avanzada” indispensable para garantizar un futuro a esta “memoria de la vida vivida”.

Para el estudio se han empleado técnicas como el RTI (Reflectance Transformation Imaging), un sistema de fotografía computacional que permite visualizar detalles invisibles al ojo humano, además de modelos digitales y una plataforma 3D que integrará imágenes, datos epigráficos y metadatos.

El parque prevé cubrir próximamente el corredor para proteger los frágiles muros y facilitar en el futuro una experiencia de visita apoyada en la realidad virtual que permita a los turistas decodificar este patrimonio único.

