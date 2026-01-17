Un pueblo español se postula como el verdadero lugar de Don Quijote y desata un debate literario

Miguel Esteban es el auténtico ‘lugar de la Mancha’ del Quijote, según documentación histórica presentada por el municipio

La localidad española Miguel Esteban, en Toledo (Castilla-La Mancha) posee un estudio que, a su juicio, prueba que es “el lugar de la Mancha” que aparece en la célebre novela Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. El estudio está basado en numerosa documentación encontrada en archivos parroquiales y de órdenes militares sobre hidalgos citados en el libro.

El Ayuntamiento del municipio manchego, de cerca de 5.000 habitantes, presentó el viernes el estudio en la Casa de Castilla-la Mancha en Madrid. “El lugar de La Mancha, cuyo nombre está al lado de El Toboso” es el nombre del estudio, que recoge nuevas evidencias documentales y geográficas sobre la posible identificación como ese lugar al que Cervantes hace referencia al principio de su obra.

La nueva propuesta se basa “en la idea profusamente documentada en los archivos parroquiales y de las Órdenes Militares de que el Quijote y el Persiles de Miguel de Cervantes están basados en los hidalgos Acuña, Carrión, Villaseñor y Ludeña, que el escritor cita expresamente, y en sus correrías en la Mancha del siglo XVI”, explicaron fuentes municipales.

Monumento de Don Quijote, en el centro del ayuntamiento de Miguel Esteban, Toledo, Castilla-La Mancha

Las coincidencias son “amplias” y van desde los ataques a los molinos de viento, los duelos con lanza, caballeros que no lo son, apaleamientos de curas, hidalgos muertos de melancolía y hasta sobrinas nobles huérfanas.

Cuando surgió el cervantismo, apenas hubo nadie que defendiera a Miguel Esteban a pesar de las múltiples citas que hay a esta comarca en Don Quijote de la Mancha. Sin embargo, recientemente hubo propuestas de filósofos y novelistas españoles, como Ciriaco Morón Arroyo o José María Merino, que abrieron “nuevas perspectivas” sobre este tema.

De hecho, en los últimos años, este pueblo ha sido objeto de estudio por parte de investigadores que sostienen que podría corresponderse con el origen del personaje y de los primeros capítulos de la obra cervantina; su ubicación, a 5 km de El Toboso (el pueblo de Dulcinea y Don Quijote en la novela), y la presencia histórica de familias hidalgas entre los siglos XIV y XVII refuerzan la hipótesis.

El municipio de Miguel Esteban destaca por su cercanía a El Toboso y sus referencias en la obra cervantina

La leyenda de Don Quijote

Don Quijote de la Mancha narra la historia de un hidalgo español llamado Alonso Quijano, quien, influido por la lectura de libros de caballerías, decide convertirse en caballero andante bajo el nombre de “Don Quijote”. Junto a su fiel escudero Sancho Panza, recorre los caminos de la Mancha enfrentando situaciones donde la realidad y la fantasía se entremezclan. El protagonista interpreta el mundo según los ideales caballerescos, lo que le lleva a vivir aventuras que suelen terminar en desengaños. La novela explora temas como la locura, el honor y la naturaleza de la realidad.

Considerada la obra más importante de la literatura en español, Don Quijote marcó un antes y un después en la narrativa universal. Miguel de Cervantes no solo parodió los libros de caballería, sino que también creó una reflexión profunda sobre la condición humana y el poder de la imaginación. La riqueza de sus personajes, la ironía y el juego entre ficción y realidad influyeron decisivamente en la novela moderna. El Quijote es símbolo de libertad y de la lucha por los ideales, con vigencia hasta el presente.

Fuente: EFE

[Fotos: Ayuntamiento de Miguel Esteban]