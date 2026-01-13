Cultura

Una “lona precolombina” transforma la fachada del Palacio de Cristal

El edificio español quedó cubierto con una obra de la artista peruana Andrea Canepa permitiendo que visitantes descubran el proceso creativo mientras la edificación es sometida a tareas de mejora

“Lona”, la obra de la
“Lona”, la obra de la artista peruana Andrea Canepa que cubre el Palacio de Cristal (Foto: Instragram @museoreinasofia)

Una inmensa lona, obra de la artista peruana Andrea Canepa (Lima, 1980), que recupera imágenes de las telas funerarias de la cultura precolombina de Paracas, cubre desde este martes el Palacio de Cristal del Parque del Retiro de Madrid, que está en obras. La instalación Fardo es la segunda de las grandes lonas creadas por artistas por iniciativa del Museo Reina Sofía para cubrir la estructura del Palacio de Cristal, espacio que depende de este museo, durante los tres años que durará su restauración.

“Se trata de una iniciativa para mantener una oferta de arte contemporáneo gratuito y accesible en El Retiro mientras duren las obras", explicó el director del Museo, Manuel Segade. En total, son unos 1.000 metros cuadrados de lona en los que Canepa ha recuperado la imagen de las telas precolombinas con las que se envolvían los cuerpos de los difuntos; capas y más capas de telas minuciosamente decoradas y bordadas que acababan componiendo un “fardo” entorno al cadáver.

Según explicó la artista en la presentación de su obra, “en el interior del fardo, los cuerpos se transforman, al igual que le está ocurriendo al Palacio de Cristal“. Para su inmensa obra, Canepa siguió la estructura del palacio y dividió las imágenes en grandes paneles que, una vez recompuestos alrededor de la estructura, van revelando el proceso de elaboración del fardo con capas y más capas de telas.

El edificio del parque El
El edificio del parque El Retiro quedó cubierto con una obra de la artista peruana Andrea Canepa permitiendo que visitantes descubran el proceso creativo mientras la edificación es sometida a tareas de mejora (Foto: Instragram @museoreinasofia)

“Pensé en los praxinoscopios del siglo XIX con una sucesión de imágenes que, al girar, revelaban el movimiento”, de modo que al pasear entorno al Palacio de Cristal se desvela el proceso funerario. La artista realizó una serie de pinturas al óleo que, a continuación, fotografió para imprimir en la inmensa lona de látex ecosostenible y que filtra el CO2.

La lona, que está microperforada, permite en algunas zonas vislumbrar el “esqueleto” del edificio cubierto, señaló Canepa, que contrapone la transparencia del Palacio de Cristal, “esa obsesión de la sociedad occidental de verlo y conocerlo todo, con descubrir a medida que se va paseando entorno al edificio”. La lona de colores brillantes cubrirá el edificio a lo largo de todo el año y sorprenderá al paseante que “tal vez no haya tenido mucho contacto con el arte contemporáneo, pero que de esta manera sale a su encuentro”, concluyó Segade.

El Museo Reina Sofía cuenta con dos espacios en el Parque el Retiro, un espacio verde en el centro de la capital, el citado Palacio de Cristal y el Palacio de Velázquez.

Fuente: EFE

