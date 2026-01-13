Cultura

Presos de Milán hacen instrumentos con la madera de barcos de migrantes y sorprenden al mundo con su arte

Un innovador proyecto de rehabilitación permitió que internos convirtieran trozos de dolor e historia en melodías, demostrando cómo la música puede dar segundas oportunidades y emocionar dentro y fuera de prisión

Presos de Milán hacen instrumentos
Presos de Milán hacen instrumentos con la madera de barcos de migrantes y sorprenden al mundo con su arte (Foto: Marco Borrelli / Fondazione Casa Dello Spirito e delle Arti via AP, HO)

Instrumentos hechos en barcos de contrabandistas que trajeron migrantes a las costas de Italia contaron su historia de desesperación y redención en una actuación especial en una prisión de Milán el sábado, frente a los reclusos que los fabricaron.

El director de orquesta italiano de fama mundial Riccardo Muti dirigió la Orquesta Juvenil Cherubini, cuyos miembros tocaron violines, violas y violonchelos distinguibles por la pintura descolorida azul, verde y amarilla de la madera recuperada.

“Estos instrumentos están hechos de la trágica madera de estos barcos que intentaban llevar a la gente a la seguridad y a la democracia”, explicó Muti a una audiencia de reclusos e invitados en la prisión de Opera, la más grande de Italia.

Los creadores de estos instrumentos únicos participan en un proyecto, denominado Metamorfosis, que se centra en transformar aquello que de otro modo sería desechado en algo de valor para la sociedad: madera podrida en instrumentos finos, reclusos en artesanos, todo bajo el principio de rehabilitación.

Un innovador proyecto de rehabilitación
Un innovador proyecto de rehabilitación permitió que internos convirtieran trozos de dolor e historia en melodías, demostrando cómo la música puede dar segundas oportunidades y emocionar dentro y fuera de prisión (Foto: Marco Borrelli / Fondazione Casa Dello Spirito e delle Arti via AP, HO)

“Escuchar a estas personas, que están aquí cumpliendo sus condenas, pero que parecen tan serenas y tan clara y abiertamente ansiosas de encontrar un sentido de armonía en sus vidas a través de la música… ha sido un enriquecimiento de mi experiencia como músico y como hombre”, dijo Muti después de la actuación.

La prisión de Opera, en el extremo sur de Milán, tiene más de 1.400 reclusos, incluidos 101 mafiosos recluidos bajo un estricto régimen de aislamiento casi total.

Los barcos llegaron a Opera después de ser confiscados, algunos todavía conteniendo restos de las pertenencias de los migrantes, y con ellos un recordatorio de las decenas de miles de migrantes que, según la ONU, han muerto o desaparecido en la peligrosa travesía del Mediterráneo central entre África y Europa desde 2014.

El sábado, la orquesta interpretó piezas de los compositores italianos Antonio Vivaldi y Giuseppe Verdi y un coro con cantantes de otra prisión de Milán, San Vittore, se unió para una interpretación de “Va’ Pensiero”, también conocido como “El coro de los esclavos hebreos”, de la obra maestra de Verdi Nabucco.

Fuente: AP

