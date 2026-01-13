Cultura

El cineasta Jafar Panahi pidió ayuda internacional frente a la crisis en Irán

Tras la represión de las últimas semanas, el director de ‘Un simple accidente’ llamó a “poner fin” al régimen del país de Medio Oriente

Jafar Panahi pidió apoyo internacional
Jafar Panahi pidió apoyo internacional tras calificar al pueblo iraní como indefenso ante la reciente violencia estatal

La represión de las manifestaciones en Irán está dirigida a personas “indefensas” que necesitan el apoyo de la comunidad internacional para “poner fin” al gobierno actual, estimó este martes el cineasta iraní Jafar Panahi.

“El pueblo iraní está indefenso hoy, y a pesar de todo, están en las calles”, declaró a la radio France Inter, donde denunció la brutal represión, que ha causado al menos 600 muertos, según una oenegé.

Las protestas comenzaron hace dos semanas. Al principio eran en contra del aumento del costo de vida, pero con el paso de los días se han convertido en un movimiento contra el régimen teocrático que ha gobernado Irán desde la revolución islámica de 1979, que derrocó al sha.

Estas manifestaciones suponen un gran desafío para el gobierno del líder supremo, el ayatolah Alí Jamenei, de 86 años.

Jafar Panahi, ganador del principal
Jafar Panahi, ganador del principal premio en Cannes, afirmó que Irán está en un punto culminante y necesita un cambio urgente

“Cuando un régimen (...) usa armas de guerra contra su propio pueblo, es decir, para causar derramamiento de sangre, no es solo para hacer que la gente se vaya a casa, por lo que el pueblo necesita que la comunidad internacional los ayude y apoye”, insistió Panahi.

“Cualquier silencio hoy, en cualquier parte del mundo, algún día tendrá que responder ante la historia”, añadió el director, que el año pasado ganó el premio más importante del festival de cine de Cannes por su drama Un simple accidente.

Después de las protestas, consideró el director de cine: “Hemos llegado a un punto culminante”. Engloba las manifestaciones multitudinarias contra la muerte en 2022 de una joven arrestada por supuestamente violar el código de vestimenta, las de tres años antes contra los precios de la gasolina o las posteriores a la polémica reelección del presidente ultraconservador Mahmoud Ahmadinejad en 2009.

“Todos estos movimientos y revueltas nos han llevado a este punto. Y creo que es hora de ponerle fin”, concluyó Panahi.

Fuente: AFP. Fotos: Reuters/ Caroline Brehman y AP foto/ Mosa’ab Elshamy.

