Ortografía y redacción: espóiler, adaptación de spoiler

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener importancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre será benéfico en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que una persona posee; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien redactado habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversos tips para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Uso correcto

La grafía espóiler , con e inicial y tilde, es preferible a spoiler y a spóiler para la revelación de una parte de la trama cuyo conocimiento puede arruinar el interés por el resto de la narración.

En los medios de comunicación, se emplea muy a menudo el término inglés o formas semiadaptadas en frases como «Un hombre recibe una paliza por spoilear el final de una película en pleno cine», «Por qué a algunas personas les encantan los spoilers y otras huyen despavoridas», «Advertencia: spoiler» o «El cantante hizo spoiler al anunciarles que cantaría en la gala final».

El diccionario académico ya recoge en la entrada espóiler la acepción ‘revelación de detalles importantes de la trama o el desenlace de una obra de ficción, que reduce o anula el interés de quien aún no los conoce’. Aunque para la acción es frecuente el giro hacer (un) espóiler , también es posible espoilear , según aclara la segunda edición del Diccionario panhispánico de dudas .

De acuerdo con esta última obra, en el español de España se emplean destripar y el correspondiente sustantivo destripe . Otras alternativas para el verbo usadas a menudo son reventar , contar o desvelar (el final) y arruinar la sorpresa , entre otras.

El plural de espóiler puede ser espóileres , con tilde por ser esdrújula, o espóilers , con tilde por ser llana o grave acabada en un grupo consonántico.

Así, en los ejemplos anteriores habría sido preferible escribir «Un hombre recibe una paliza por espoilear el final de una película en pleno cine», «Por qué a algunas personas les encantan los espóileres/espóilers y otras huyen despavoridas», «Advertencia: espóiler» y «El cantante hizo espóiler al anunciarles que cantaría en la gala final».

#puestaapunto . Esta recomendación sustituye a una anterior, publicada el 31 de agosto del 2017, para dar plena validez a la forma espóiler , que ya está recogida en el Diccionario de la lengua española y en el Diccionario panhispánico de dudas.

¿Qué es la RAE?

La RAE vela por el
La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.

