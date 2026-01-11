El Smithsonian elimina el texto de juicio político a Trump y reemplaza su retrato

Los visitantes ven un retrato actualizado del presidente Donald Trump, con un texto abreviado adjunto, el sábado en la Galería Nacional de Retratos en Washington D.C. (Maxine Wallace/The Washington Post)

La Galería Nacional de Retratos retiró un fragmento de texto que mencionaba los dos juicios políticos al presidente Donald Trump y la insurrección del 6 de enero de 2021, al reemplazar una foto destacada de él esta semana.

Trump y la Casa Blanca publicaron en redes sociales el viernes y sábado para resaltar el nuevo retrato en la exposición “Presidentes de Estados Unidos”, que ahora muestra una fotografía en blanco y negro enmarcada tomada por el fotógrafo de la Casa Blanca, Daniel Torok. La imagen muestra a Trump mirando fijamente, con los puños sobre el escritorio Resolute, una imagen que el presidente compartió primero en su cuenta de Truth Social el año pasado.

La nueva foto reemplazó una tomada por el fotoperiodista del Washington Post, Matt McClain, que mostraba a Trump con las manos entrelazadas frente a él, acompañada de un pie de foto más extenso que relataba el primer mandato de Trump y su reelección. “Sometido a dos juicios políticos, por cargos de abuso de poder e incitación a la insurrección después de que sus partidarios atacaran el Capitolio de EE.UU. el 6 de enero de 2021, fue absuelto por el Senado en ambos juicios”, decía en parte la leyenda.

Un funcionario de Trump se había quejado específicamente de ese párrafo meses antes, cuando el presidente intentaba destituir a la directora de la galería de retratos.

Fotografía en blanco y negro enmarcada tomada por el fotógrafo de la Casa Blanca (Daniel Torok Maxine Wallace/The Washington Post)

La cartela fue reemplazada por una cuya leyenda es tan breve que el contorno del antiguo cartel aún era visible en la pared debajo de esta, limitándose a señalar los años de mandato de Trump. Ahora contrasta con los retratos de otros expresidentes, incluidos Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton, que se exhiben junto a textos en la pared que destacan hechos ocurridos durante sus mandatos. El de Clinton menciona su juicio político.

La portavoz de la Galería Nacional de Retratos, Concetta Duncan, indicó que el museo está “explorando” el uso de “etiquetas lápida” menos descriptivas para algunas nuevas exhibiciones y señaló que el retrato de Trump en la exposición ha cambiado antes.

Ni el Smithsonian ni la Casa Blanca respondieron directamente cuando se les preguntó si la administración Trump había solicitado los cambios. La renovación llega meses después de que Trump calificara a la exdirectora de la galería, Kim Sajet, como “altamente partidista”, lo que derivó en su renuncia, y después de que la Casa Blanca amenazara con retener fondos del Smithsonian si la institución no cooperaba con la revisión de contenido de los museos por parte del gobierno para detectar “ideología inapropiada”.

Aliados de Trump en el gobierno han encabezado recientemente esfuerzos para marcar el espacio público con sus descripciones personales preferidas de diversas maneras, agregando su nombre al Kennedy Center y al Instituto de la Paz de EE.UU. e instalando placas en la Casa Blanca que elogian a Trump y critican a sus rivales políticos como los expresidentes Biden y Obama. El año pasado, el Capitolio de Colorado reemplazó un retrato de Trump después de que él se quejara al respecto.

La exposición sobre el juicio político, en la sección "Límites del poder presidencial" de la exposición "La presidencia estadounidense: una carga gloriosa", dentro del Museo Nacional de Historia Estadounidense del Smithsonian, después de que el museo eliminara una referencia explícita al presidente estadounidense Donald Trump (REUTERS/Annabelle Gordon)

Además de mencionar el ataque al Capitolio por parte de sus partidarios en 2021 y sus juicios políticos en la Cámara de Representantes, la antigua cartela mencionaba sus nombramientos en la Corte Suprema, su derrota electoral en 2020 ante Biden y su participación en el desarrollo de vacunas contra el coronavirus. El texto también señalaba que el retrato fotográfico anterior de McClain debía permanecer expuesto hasta la presentación del retrato pintado encargado. (El retrato anterior y su biografía aún aparecían en el sitio web del Smithsonian hasta la tarde del sábado).

La Galería Nacional de Retratos describió los cambios como poco notables, indicando que anteriormente ya había rotado dos fotos de Trump en la colección.

Un aviso en el sitio web de la galería anunció que la exposición cerraría temporalmente por actualizaciones del 6 de abril al 14 de mayo. No especificó si las otras cartelas de expresidentes serían modificadas durante ese período.

Un exhistoriador del Smithsonian, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para hacerlo, dijo que los textos extensos de la Galería Nacional de Retratos destacan frente a las etiquetas más breves de otros museos de arte. “Como es un museo que combina arte y retrato, siempre ha tenido un componente biográfico en sus etiquetas para explicar y contextualizar a la persona retratada”, dijo, agregando que “se pueden trazar los parámetros de la carrera de alguien de manera muy neutral”.

Las “etiquetas lápida” —jerga museística para los carteles básicos que sólo indican información esencial como el artista, fecha y técnica— son comunes en museos como el Guggenheim o el MoMA, así como en otros museos de arte del Smithsonian.

Visitantes recorren la exposición "Presidentes de Estados Unidos" del Smithsonian en la Galería Nacional de Retratos en junio. A la izquierda, un retrato del presidente Donald Trump, tomado por el fotógrafo del Washington Post, Matt McClain (Crédito: Valerie Plesch / The Washington Post)

No es la primera vez que el Smithsonian elimina material que menciona intentos del Congreso de destituir a Trump desde que él lanzó una campaña pública para erradicar lo que denomina “ideología woke” de las instituciones culturales estadounidenses. En julio, el Museo Nacional de Historia Americana retiró temporalmente —y luego restauró— referencias a sus juicios políticos en la exposición “La Presidencia Estadounidense: Una gloriosa carga”.

La institución explicó que eliminó el texto “porque los otros temas en esa sección no se habían actualizado desde 2008”. El cambio formó parte de una revisión de contenido que el Smithsonian accedió a realizar, tras la presión de la Casa Blanca para remover a Sajet como directora de la galería de retratos.

En ese momento, un funcionario de la Casa Blanca entregó a The Washington Post una lista de instancias en las que supuestamente Sajet criticó a Trump o promovió ideología inapropiada. Específicamente incluía la leyenda de su retrato presidencial, por mencionar sus juicios políticos y el ataque al Capitolio.

Aunque la Junta de Regentes del Smithsonian afirmó que solo su secretario podía decidir sobre el personal de la institución, Sajet luego renunció y no ha sido reemplazada de forma permanente. Elliot Gruber está como director interino.

Los cambios generaron preocupaciones sobre la posible interferencia política en el Smithsonian y sobre cómo la institución encargada de preservar la historia estadounidense podría verse moldeada por los esfuerzos de la administración Trump por controlar su trabajo.

Torok asumió como fotógrafo oficial de la Casa Blanca en el segundo mandato de Trump. Uno de sus primeros retratos oficiales generó comentarios por su similitud con la foto policial del presidente en 2023, cuando fue acusado penalmente en Atlanta.

La foto que ahora cuelga en la Galería Nacional de Retratos muestra al presidente inclinado sobre su escritorio en la Oficina Oval, con los puños cerrados y mirando directamente a la cámara. Trump publicó la imagen en Truth Social en octubre, escribiendo que se estaba “preparando para dejar nuestra huella en el mundo”.

Torok celebró la exhibición en el Smithsonian en redes sociales el viernes y anteriormente describió la foto en Instagram como “¡Poderosa!”

La imagen guarda un notable parecido con otra más tranquila de John F. Kennedy. El presidente fue retratado de espaldas, inclinado en casi la misma posición que Trump, en una fotografía de 1961 llamada “El trabajo más solitario”.

Trump ha adoptado la misma pose en otras fotos, incluida una tomada por Stephen Voss para Time en octubre.

Fuente: The Washington Post