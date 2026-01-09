Cultura

Un hallazgo accidental de un comerciante sacude al mercado europeo de arte: habrían identificado una obra inédita de Rubens

La afirmación del exdirector de la Casa del artista desató una ola de entusiasmo entre especialistas y coleccionistas, que la describen como uno de los descubrimientos más valiosos de la corriente flamenca en la actualidad

Guardar
El mercado del arte se
El mercado del arte se sacude tras la autenticación de un inédito Rubens adquirido por menos de 100.000 euros en subasta online - (Klaas Muller y Brafa Art Fair)

La reciente autenticación de una pintura inédita adquirida en subasta por el comerciante belga Klaas Muller provocó gran repercusión en el ámbito del arte. Por menos de 100.000 euros, Muller obtuvo una obra anunciada de forma anónima como “escuela flamenca”, que resultó ser un doble estudio desconocido de Peter Paul Rubens, referente del barroco flamenco.

Según informó The Guardian, el lienzo revela dos estudios superpuestos: el retrato de un anciano barbudo y, debajo de esta imagen, una figura femenina, ambos realizados sobre papel reutilizado. El hallazgo ocurrió hace tres años en una subasta online organizada por una casa menos conocida del norte de Europa, cuyo nombre Muller prefiere mantener en reserva por motivos de discreción.

El comerciante relató al diario inglés que su compra respondió más a la intuición y la admiración por el artista que a una certeza sobre la autoría. Reconoció: “No estaba seguro de que fuera un Rubens, solo sabía que era muy rubensesco”. Muller se definió como un apasionado del pintor y confesó que consulta libros sobre su vida y obra casi todas las noches.

El comerciante belga Klaas Muller
El comerciante belga Klaas Muller identificó el doble estudio de Peter Paul Rubens en un lienzo anunciado como 'escuela flamenca' - (Klaas Muller y Brafa Art Fair)

Al recibir la pintura en su residencia de Bruselas, Muller observó que, pese a la suciedad, el barniz preservó su calidad original. Para confirmar el valor potencial del hallazgo, solicitó el análisis del historiador de arte Ben van Beneden, exdirector de la Casa Rubens. Tras varios meses de estudio, concluyó que la autoría de Rubens resulta “muy probable” y destacó su “calidad muy realista”. Señaló, además, que se trata de un estudio concebido como material de trabajo y no destinado al mercado.

La singularidad de la obra reside en su composición: al girar el papel, bajo el retrato del anciano aparece la silueta de una mujer, lo que ilustra la costumbre de Rubens de reutilizar materiales para varios bocetos y composiciones. Esta técnica conecta el hallazgo reciente con otras creaciones del maestro flamenco, como La Elevación de la Cruz en la Catedral de Amberes, donde el anciano aparece como San Amando; La Adoración de los Magos en el Museo del Prado de Madrid, en la que representa al rey Melchor; y El Tributo en el Museo de la Legión de Honor de San Francisco.

El impacto económico del descubrimiento es considerable. De acuerdo con The Guardian, estudios recientes de Rubens alcanzaron entre 500.000 y 1 millón de libras esterlinas en el mercado, mientras que otras obras del artista vendidas en subastas europeas superaron los 2 millones de euros. Este antecedente refuerza la importancia y el potencial valor de la pintura inédita recién identificada en el mercado del arte.

La singularidad del hallazgo reside
La singularidad del hallazgo reside en dos estudios superpuestos: un retrato de anciano y la silueta de una mujer, ambas sobre papel reutilizado - (Klaas Muller y Brafa Art Fair)

La noticia renovó el interés internacional en la figura de Peter Paul Rubens, uno de los grandes artistas del barroco europeo. Nacido en Siegen (actual Alemania) en 1577, desarrolló la mayor parte de su carrera en Amberes, en los Países Bajos del sur. Destacó por su dominio del color, el movimiento y la composición, y por la amplitud de su producción, que abarca desde retratos hasta grandes escenas históricas y religiosas.

Además de su trabajo como pintor, ya que ocupó un papel relevante como diplomático y erudito, lo que consolidó su influencia en las cortes europeas de su tiempo. Rubens formó un taller prolífico en Amberes que atrajo a múltiples aprendices y colaboradores. Este entorno permitió la creación de numerosas obras maestras encargadas por la iglesia y la nobleza. Sus composiciones, de gran dinamismo y riqueza cromática, transformaron la pintura flamenca y sentaron las bases para generaciones posteriores de artistas.

La reutilización de materiales, como se observa en el estudio recientemente autenticado, representa una de las prácticas habituales dentro de su proceso creativo. Esta costumbre no solo respondía a la necesidad de experimentar con ideas y modelos, sino también a un aprovechamiento eficiente de los recursos del taller.

Las recientes ventas en el
Las recientes ventas en el mercado de arte sitúan el valor económico de estudios de Rubens entre 500.000 y 2 millones de euros - Autorretrato de Peter Paul Rubens (1623)

La figura del anciano, presente en varias de sus obras más conocidas, constituye un ejemplo de la manera en que Rubens reciclaba motivos y rostros para darles distintos significados en nuevas composiciones. El hallazgo de un doble estudio en una sola hoja refuerza la comprensión de esta faceta experimental de su trabajo y aporta un testimonio tangible del proceso detrás de la creación artística en el siglo XVII.

Klaas Muller expresó al medio británico su voluntad de exhibir la pieza ante el público, informando sobre su próxima presentación en la feria de arte Brafa de Bruselas el 25 de enero de 2026. El marchante espera que la obra permanezca accesible a través de un préstamo a una institución museística, confiando en que su excepcional origen y valor histórico puedan inspirar a nuevos espectadores. Esta expectativa refleja el deseo de que el redescubrimiento de un Rubens desconocido pueda enriquecer el acervo cultural internacional y estimular la investigación sobre el legado del maestro flamenco.

La autenticación de esta obra inédita aporta una nueva perspectiva a la producción de Rubens y subraya la importancia de las subastas y el análisis experto en el descubrimiento de piezas ocultas. El mercado del arte, carente muchas veces de certezas absolutas, se alimenta de hallazgos como este, que permiten reescribir pequeñas páginas de la historia y consolidar el valor de los grandes maestros.

Temas Relacionados

Peter Paul RubensPintura inéditaBarroco flamencoBrafaBruselasMercado del arteNewsroom BUE

Últimas Noticias

El reemplazo de los vitrales originales en Notre Dame despierta polémica en París

La iniciativa de recreaciones modernas en la emblemática catedral francesa enfrenta a figuras artísticas, historiadores y artesanos en un proceso abierto a la controversia

El reemplazo de los vitrales

Dolor infinito: la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie perdió a su hijo de un año

El niño murió tras una breve enfermedad. La autora de “Americanah” es una de las voces contemporáneas más reconocidas

Dolor infinito: la escritora nigeriana

El caso de Gisèle Pelicot tendrá un documental realizado por dos ganadoras del Oscar

La película, dirigida por la británica Joanna Natasegara y producida por la estadounidense Laura Poitras, analiza la transformación personal de la víctima y su rol como símbolo de la lucha contra la violencia de género

El caso de Gisèle Pelicot

Dylan Thomas bajo la lupa: revelan supuestos plagios en su obra temprana

La investigación publicada en una revista literaria británica identifica poemas apropiados por el autor galés en su etapa escolar. “Una cadena de robos descarados”, según el editor y traductor Alessandro Gallenzi

Dylan Thomas bajo la lupa:

Otra forma de ampliar la lucha global contra el odio antijudío

La publicación en inglés de “Antisemitismo: definir para combatir” propone claves para fortalecer la respuesta social frente a situaciones de intolerancia. Se lee gratis en formato digital

Otra forma de ampliar la
DEPORTES
Marruecos venció a Camerún y

Marruecos venció a Camerún y jugará la semifinal de la Copa de África tras 22 años: la impactante racha de Brahim Díaz

De la volea de Maxi Rodríguez al penal atajado por Goycochea: las perlitas del partido de leyendas entre Argentina y Uruguay

Rosario Central inició las gestiones para traer a un ex compañero de Ángel Di María en la selección argentina

Qué es el ajedrez 960, la variante que busca revolucionar el desafío en el tablero

El crudo relato del refuerzo de Platense al recordar su infancia: “Comíamos en cajas de manzanas y dormíamos en el piso”

TELESHOW
Flor Peña abrió las puertas

Flor Peña abrió las puertas de su dormitorio: el antes y el después de su remodelación a pleno confort y lujo

La enorme fiesta de cumpleaños de Juli Poggio que celebró durante tres días: “Finde XXL”

Las fotos de Dai Fernández, la novia de Nicolás Vázquez, de relax y en bikini en las playas de Miami

Miguel Romano: “Susana Giménez me volvió a llamar para que le haga el pelo”

Moria Casán opinó sobre la reacción de Flor Vigna a la nueva infidelidad de Luciano Castro: “No logra soltar”

INFOBAE AMÉRICA

Irán encara una nueva jornada

Irán encara una nueva jornada de movilizaciones sumido en un corte de Internet desde la noche del jueves

Cómo es el papel térmico no tóxico para recibos y etiquetas creado por científicos suizos

Por qué China se enfrenta a Japón en una nueva batalla por las tierras raras

Las tormentas invernales dejaron más de diez muertos y miles de afectados en Europa

De intrigas reales a leyenda literaria en Los tres mosqueteros: la historia de Lucy Hay, la espía que inspiró a Milady de Winter