Un hallazgo accidental de un comerciante sacude al mercado europeo de arte: habrían identificado una obra inédita de Rubens

La reciente autenticación de una pintura inédita adquirida en subasta por el comerciante belga Klaas Muller provocó gran repercusión en el ámbito del arte. Por menos de 100.000 euros, Muller obtuvo una obra anunciada de forma anónima como “escuela flamenca”, que resultó ser un doble estudio desconocido de Peter Paul Rubens, referente del barroco flamenco.

Según informó The Guardian, el lienzo revela dos estudios superpuestos: el retrato de un anciano barbudo y, debajo de esta imagen, una figura femenina, ambos realizados sobre papel reutilizado. El hallazgo ocurrió hace tres años en una subasta online organizada por una casa menos conocida del norte de Europa, cuyo nombre Muller prefiere mantener en reserva por motivos de discreción.

El comerciante relató al diario inglés que su compra respondió más a la intuición y la admiración por el artista que a una certeza sobre la autoría. Reconoció: “No estaba seguro de que fuera un Rubens, solo sabía que era muy rubensesco”. Muller se definió como un apasionado del pintor y confesó que consulta libros sobre su vida y obra casi todas las noches.

Al recibir la pintura en su residencia de Bruselas, Muller observó que, pese a la suciedad, el barniz preservó su calidad original. Para confirmar el valor potencial del hallazgo, solicitó el análisis del historiador de arte Ben van Beneden, exdirector de la Casa Rubens. Tras varios meses de estudio, concluyó que la autoría de Rubens resulta “muy probable” y destacó su “calidad muy realista”. Señaló, además, que se trata de un estudio concebido como material de trabajo y no destinado al mercado.

La singularidad de la obra reside en su composición: al girar el papel, bajo el retrato del anciano aparece la silueta de una mujer, lo que ilustra la costumbre de Rubens de reutilizar materiales para varios bocetos y composiciones. Esta técnica conecta el hallazgo reciente con otras creaciones del maestro flamenco, como La Elevación de la Cruz en la Catedral de Amberes, donde el anciano aparece como San Amando; La Adoración de los Magos en el Museo del Prado de Madrid, en la que representa al rey Melchor; y El Tributo en el Museo de la Legión de Honor de San Francisco.

El impacto económico del descubrimiento es considerable. De acuerdo con The Guardian, estudios recientes de Rubens alcanzaron entre 500.000 y 1 millón de libras esterlinas en el mercado, mientras que otras obras del artista vendidas en subastas europeas superaron los 2 millones de euros. Este antecedente refuerza la importancia y el potencial valor de la pintura inédita recién identificada en el mercado del arte.

La noticia renovó el interés internacional en la figura de Peter Paul Rubens, uno de los grandes artistas del barroco europeo. Nacido en Siegen (actual Alemania) en 1577, desarrolló la mayor parte de su carrera en Amberes, en los Países Bajos del sur. Destacó por su dominio del color, el movimiento y la composición, y por la amplitud de su producción, que abarca desde retratos hasta grandes escenas históricas y religiosas.

Además de su trabajo como pintor, ya que ocupó un papel relevante como diplomático y erudito, lo que consolidó su influencia en las cortes europeas de su tiempo. Rubens formó un taller prolífico en Amberes que atrajo a múltiples aprendices y colaboradores. Este entorno permitió la creación de numerosas obras maestras encargadas por la iglesia y la nobleza. Sus composiciones, de gran dinamismo y riqueza cromática, transformaron la pintura flamenca y sentaron las bases para generaciones posteriores de artistas.

La reutilización de materiales, como se observa en el estudio recientemente autenticado, representa una de las prácticas habituales dentro de su proceso creativo. Esta costumbre no solo respondía a la necesidad de experimentar con ideas y modelos, sino también a un aprovechamiento eficiente de los recursos del taller.

Las recientes ventas en el mercado de arte sitúan el valor económico de estudios de Rubens entre 500.000 y 2 millones de euros - Autorretrato de Peter Paul Rubens (1623)

La figura del anciano, presente en varias de sus obras más conocidas, constituye un ejemplo de la manera en que Rubens reciclaba motivos y rostros para darles distintos significados en nuevas composiciones. El hallazgo de un doble estudio en una sola hoja refuerza la comprensión de esta faceta experimental de su trabajo y aporta un testimonio tangible del proceso detrás de la creación artística en el siglo XVII.

Klaas Muller expresó al medio británico su voluntad de exhibir la pieza ante el público, informando sobre su próxima presentación en la feria de arte Brafa de Bruselas el 25 de enero de 2026. El marchante espera que la obra permanezca accesible a través de un préstamo a una institución museística, confiando en que su excepcional origen y valor histórico puedan inspirar a nuevos espectadores. Esta expectativa refleja el deseo de que el redescubrimiento de un Rubens desconocido pueda enriquecer el acervo cultural internacional y estimular la investigación sobre el legado del maestro flamenco.

La autenticación de esta obra inédita aporta una nueva perspectiva a la producción de Rubens y subraya la importancia de las subastas y el análisis experto en el descubrimiento de piezas ocultas. El mercado del arte, carente muchas veces de certezas absolutas, se alimenta de hallazgos como este, que permiten reescribir pequeñas páginas de la historia y consolidar el valor de los grandes maestros.