Otra forma de ampliar la lucha global contra el odio antijudío

La publicación en inglés de Antisemitismo: definir para combatir -que sale como Antisemitism: Defining to Combat”, obra de Ariel Gelblung, marca un hito en la lucha internacional contra el antisemitismo tras la escalada de incidentes posteriores al ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023. Según Infobae, la decisión de lanzar esta versión responde a la demanda urgente de herramientas claras y educativas para identificar y enfrentar los discursos de odio contra los judíos.

La nueva edición en inglés, promovida por Pilpel (editorial de la versión impresa) y Leamos (el sello digital de Infobae), abre el manual a una audiencia global.

El libro, presentado previamente en Buenos Aires y auspiciado por autoridades judiciales y académicas argentinas, aparece en un contexto de aumento de expresiones y ataques antisemita. Gelblung, director para América Latina del Centro Simon Wiesenthal, sostuvo que “el antisemitismo es una enfermedad de la sociedad en general” y subrayó: “No es solo un problema de los judíos. Es la sociedad en su conjunto la que debe dar una respuesta a esto”.

La obra adopta la definición práctica de antisemitismo elaborada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), consenso alcanzado por 31 países y reconocido por la Justicia argentina. Esta definición describe el antisemitismo como una percepción particular sobre los judíos que puede manifestarse como odio, abarcando tanto agresiones individuales como institucionales o físicas. Gelblung señala que una de las principales dificultades radica en enmarcar estos hechos en parámetros socialmente aceptados, para que la defensa de la libre expresión no encubra conductas discriminatorias.

"Antisemitism: defining to combat", la versión en inglés del libro de Ariel Gelblung

El manual incluye ejemplos ilustrativos de antisemitismo, desde la negación del Holocausto hasta la aplicación de un doble rasero contra Israel o la demonización de la existencia del Estado judío. El autor advierte: confundir la crítica legítima a políticas de Israel, válida en cualquier democracia, con expresiones de odio antijudío representa una de las formas contemporáneas más peligrosas del fenómeno.

También es antisemitismo, dice, “Denegar a los judíos su derecho a la autodeterminación, por ejemplo, alegando que la existencia de un Estado de Israel es un empeño racista”.

El debate sobre los límites entre libertad de expresión y discursos de odio adquiere relevancia en el manual. El periodista Claudio Savoia planteó durante la presentación de la edición en español: “¿Hasta dónde llega la libre expresión? No puede convertirse en una máscara para discursos de odio. Debemos luchar para mantener nuestras diferencias sin buscar la anulación del otro por la percepción que tengo de él”.

Marcha contra el antisemitismo en Londres, en septiembre de 2025. ( REUTERS/Toby Melville)

En cuanto a su propósito formativo, Gelblung propone que el libro se utilice en escuelas y ámbitos judiciales, apostando por la educación temprana y la capacitación de funcionarios para desenmascarar el antisemitismo en todas sus manifestaciones. El propio autor insiste en que “la educación no lo es todo, pero es una herramienta clave para combatir esos discursos”.

La publicación de “Antisemitism: Defining to Combat” se presenta así como un acto de resistencia y concienciación frente a la normalización y propagación de los discursos de odio, ofreciendo a lectores, profesionales y autoridades recursos concretos para promover el cambio social y ético necesario ante el antisemitismo.