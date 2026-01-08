“El año de la fama”: las grandes entrevistas de Infobae a los que brillan... y el precio de estar ahí

La entrevistas de Infobae a los protagonistas del año

“Vivir de lo que amás es de elegidos.” La frase la dice Guillermo Francella sin énfasis, casi como una constatación personal, y queda flotando como una clave de lectura de El año de la fama. Las grandes entrevistas de Infobae 2025. Teleshow. No aparece como consigna motivacional ni como síntesis de éxito, sino como una afirmación atravesada por trabajo, desgaste y azar. A partir de ahí, el libro despliega una serie de conversaciones donde la visibilidad no se presenta como un punto de llegada, sino como un estado inestable que exige sostén permanente.

El año de la fama reúne entrevistas extensas, personales y en profundidad publicadas en Infobae a lo largo de 2025. El volumen no propone un recorrido cronológico ni temático cerrado. Elige, en cambio, un recorte coral: actores, músicos, productores, humoristas y figuras de la cultura popular de la Argentina y del exterior que hablan desde trayectorias muy distintas, pero atravesadas por un mismo problema contemporáneo: qué significa hoy ser visible, crear, sostener una carrera y seguir diciendo algo propio.

Las entrevistas fueron realizadas por periodistas como Tatiana Schapiro, María Laura Santillán, Hugo Martin, Pablo Andisco, Iván Basso, Sol de María, Martina Cortés, Sebastián Volterri, César Litvak y Fermín Filloy. El libro conserva la voz de cada entrevistador, con estilos y recorridos distintos, sin homogeneizar el tono ni unificar las preguntas, lo que refuerza el carácter plural del conjunto.

Tatiana Schapiro entrevistó a Guillermo Francella en el estudio de Infobae.

En la conversación con Guillermo Francella, la fama aparece ligada al oficio y al tiempo. El actor revisa más de cuatro décadas de trabajo y se detiene menos en los hitos que en las decisiones. Cuando afirma “vivir de lo que amás es de elegidos”, no desconoce el privilegio, pero tampoco oculta la fragilidad de una profesión que depende del deseo ajeno, del contexto económico y de la posibilidad concreta de trabajar. El éxito, en su relato, no cancela la conciencia de pertenecer a un medio donde muchos quedan afuera.

Esa tensión reaparece en la entrevista a Lali Espósito, aunque desde un registro distinto. En su caso, la exposición se vincula con la construcción de identidad. “Me flashea que pueda ser yo misma”, dice, y completa que con los años se siente “menos atada a ser ni correcta, ni algo que los demás quieren que yo sea”. La fama no funciona como máscara sino como superficie donde se discuten política, deseo y autenticidad. La visibilidad, lejos de fijar un personaje, abre un espacio de disputa permanente.

En Natalia Oreiro, la notoriedad se cruza con la responsabilidad de intervenir en debates públicos. Al referirse al cine y a su financiamiento, en un contexto de ajuste, plantea una idea que atraviesa toda su entrevista: “La cantidad de gente que ve una película no hace a la calidad”. La afirmación surge del trabajo concreto, del cuerpo puesto en historias que transforman a quien las interpreta y que no siempre responden a la lógica del mercado. La fama, aquí, no exime de tomar posición.

Desde otro lugar, Santiago Korovsky introduce una mirada generacional marcada por el humor y la incomodidad. “Me asumo neurodivergente total”, afirma, y desde esa definición piensa el éxito, la corrección política y el miedo a quedar fijado en un único lugar. Su relación con la visibilidad aparece atravesada por la ansiedad, la autoexigencia y la dificultad para habitar el reconocimiento. La fama no ordena la identidad; la pone en tensión.

Santiago Korovsky conversó con María Laura Santillán. (Candela Teicheira)

La música ocupa un lugar central en este retrato de época. John Lydon, Juana Molina, Teddy Swims, Bernard Fowler, Maxi Trusso y Girl in Red hablan de creación, exposición y supervivencia artística. En sus testimonios, el reconocimiento convive con el desgaste y con la necesidad de sostener una voz propia en escenas cada vez más demandantes. La visibilidad no garantiza estabilidad; apenas amplifica los riesgos.

El libro se completa con figuras como Marcelo Tinelli, Florencia Peña, Carlos Rottemberg, Miguel Ángel Solá, Silvio Fabrykant, Diego Kolankowsky y Laila Roth, cuyas entrevistas amplían el mapa hacia la producción, el humor, el teatro y la imagen. No hay relatos ejemplares ni trayectorias modélicas. Hay experiencias atravesadas por dudas, certezas provisorias y contradicciones que no se ocultan.

El año de la fama no intenta definir qué es ser famoso hoy. Prefiere registrar ese movimiento: la exposición como un territorio exigente, a veces incómodo, donde cada decisión deja marcas. En ese gesto se construye su valor como documento del presente cultural, al dejar que las propias palabras de quienes ocupan el centro de la escena dibujen, sin épica ni moraleja, el pulso de una época.