Música, escritores y teatro, entre las actividades del Museo MAR para el verano

A once años de su inauguración, el Museo MAR despliega en su temporada de verano una agenda que destaca por su diversidad y alcance, reuniendo artes plásticas, música, literatura y danza, entre sus actividades destacadas.
Una de las principales propuestas es la exposición Que parte de quién, de Eduardo Basualdo. Esta obra emplazada en la sala I invita al público a adentrarse en un espacio dominado por una única fuente de luz en el suelo, sobre la cual una campana negra se eleva y desciende, alternando entre la oscuridad total y la restitución súbita de la visibilidad.
En una pared lateral, un dibujo monumental en blanco y negro exhibe los rastros de su proceso: el papel fue replegado repetidas veces y pintado de negro, dejando zonas cubiertas y otras -ocultas entre los pliegues- sin pintar.
Otra propuesta relevante es Fragmentar la obsolescencia - Primavera Silente, organizada en el marco de Bienalsur. La muestra colectiva, instalada en el hall y la sala II, explora el desgaste del progreso tecnológico y la obsolescencia tanto de tecnologías como de recursos naturales no renovables. Su planteo curatorial invita a reimaginar la manera de observar la materia, el tiempo y la naturaleza, presentando alternativas a los sistemas de representación y codificación tradicionales.
En la sala III se exhibe Tramas II - In der Pampa, resultado de la colaboración entre el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti y el Museo MAR. La exposición propone un diálogo entre el acervo histórico y nuevas adquisiciones de arte contemporáneo, incluyendo obras de Raquel Forner, Emilio Pettoruti, Roberto Jacoby y Emilio Renart, además de piezas recientes provenientes de los últimos salones provinciales. A ello, se suma la retrospectiva de Guillermo Duvelmeyer, artista alemán radicado en Tres Arroyos.
La programación para el verano 2026 ofrece actividades para todos los públicos. Todos los miércoles, se desarrollan talleres intergeneracionales a las 18h y la propuesta “Abrazadxs al tango” a las 19h, combinando clases, milonga y presentaciones en vivo. Los viernes a las 20h tienen lugar activaciones performáticas a cargo del grupo Peluche.
El sábado 10 de enero, a las 20h, se destaca “MOSH”, performance en ensamble que integra a 20 performers de CAMPO y la Camerata Mar del Plata, fusionando música sinfónica y artes escénicas.
La agenda musical abarca múltiples géneros, con presentaciones de jazz como Marplanautas el domingo 11 de enero a las 20h, la orquesta sinfónica de estudiantes dirigida por Mo Tadeo Pivetta el martes 13 desde las 19h y conciertos de ciclos como ECOFONIAS el sábado 17 a las 20h, donde naturaleza y tecnología convergen en paisajes sonoros.
Las letras también encuentran espacio con el ciclo “Lecturas de verano”, que convoca a Dolores Reyes (viernes 16 a las 20h), Cristian Alarcón y Lorena Vega (viernes 23 a las 20h) y Pablo Ramos (viernes 30 a las 20h).
La programación pone énfasis especial en el público infantil, con espectáculos los sábados a las 19h, y en la diversidad artística con propuestas como “SOMA DANZA” el sábado 24 a las 20h, donde la danza transfeminista se presenta a través de la obra “ANATOMíA Y LATENCIA”. El ciclo concluye el sábado 31 con “Pleamar pocket”, segmento de música en vivo que reúne a Audiota, Lonoz y Ultrasaw.
El museo organiza recorridos participativos todos los días a las 18h. El horario de acceso es de martes a domingos, de 15 a 21h, con entrada gratuita para todo el público.