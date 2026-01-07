Música, escritores y teatro, entre las actividades del Museo MAR para el verano

Festival 10 años del Museo MAR

A once años de su inauguración, el Museo MAR despliega en su temporada de verano una agenda que destaca por su diversidad y alcance, reuniendo artes plásticas, música, literatura y danza, entre sus actividades destacadas.

Una de las principales propuestas es la exposición Que parte de quién, de Eduardo Basualdo. Esta obra emplazada en la sala I invita al público a adentrarse en un espacio dominado por una única fuente de luz en el suelo, sobre la cual una campana negra se eleva y desciende, alternando entre la oscuridad total y la restitución súbita de la visibilidad.

En una pared lateral, un dibujo monumental en blanco y negro exhibe los rastros de su proceso: el papel fue replegado repetidas veces y pintado de negro, dejando zonas cubiertas y otras -ocultas entre los pliegues- sin pintar.

Que parte de quién, de Eduardo Basualdo

Otra propuesta relevante es Fragmentar la obsolescencia - Primavera Silente, organizada en el marco de Bienalsur. La muestra colectiva, instalada en el hall y la sala II, explora el desgaste del progreso tecnológico y la obsolescencia tanto de tecnologías como de recursos naturales no renovables. Su planteo curatorial invita a reimaginar la manera de observar la materia, el tiempo y la naturaleza, presentando alternativas a los sistemas de representación y codificación tradicionales.

En la sala III se exhibe Tramas II - In der Pampa, resultado de la colaboración entre el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti y el Museo MAR. La exposición propone un diálogo entre el acervo histórico y nuevas adquisiciones de arte contemporáneo, incluyendo obras de Raquel Forner, Emilio Pettoruti, Roberto Jacoby y Emilio Renart, además de piezas recientes provenientes de los últimos salones provinciales. A ello, se suma la retrospectiva de Guillermo Duvelmeyer, artista alemán radicado en Tres Arroyos.

Cristian Alarcón (Crédito: Matías Basualdo Schramm)

La programación para el verano 2026 ofrece actividades para todos los públicos. Todos los miércoles, se desarrollan talleres intergeneracionales a las 18h y la propuesta “Abrazadxs al tango” a las 19h, combinando clases, milonga y presentaciones en vivo. Los viernes a las 20h tienen lugar activaciones performáticas a cargo del grupo Peluche.

El sábado 10 de enero, a las 20h, se destaca “MOSH”, performance en ensamble que integra a 20 performers de CAMPO y la Camerata Mar del Plata, fusionando música sinfónica y artes escénicas.

La agenda musical abarca múltiples géneros, con presentaciones de jazz como Marplanautas el domingo 11 de enero a las 20h, la orquesta sinfónica de estudiantes dirigida por Mo Tadeo Pivetta el martes 13 desde las 19h y conciertos de ciclos como ECOFONIAS el sábado 17 a las 20h, donde naturaleza y tecnología convergen en paisajes sonoros.

Dolores Reyes (Crédito: Télam)

Las letras también encuentran espacio con el ciclo “Lecturas de verano”, que convoca a Dolores Reyes (viernes 16 a las 20h), Cristian Alarcón y Lorena Vega (viernes 23 a las 20h) y Pablo Ramos (viernes 30 a las 20h).

La programación pone énfasis especial en el público infantil, con espectáculos los sábados a las 19h, y en la diversidad artística con propuestas como “SOMA DANZA” el sábado 24 a las 20h, donde la danza transfeminista se presenta a través de la obra “ANATOMíA Y LATENCIA”. El ciclo concluye el sábado 31 con “Pleamar pocket”, segmento de música en vivo que reúne a Audiota, Lonoz y Ultrasaw.

El museo organiza recorridos participativos todos los días a las 18h. El horario de acceso es de martes a domingos, de 15 a 21h, con entrada gratuita para todo el público.