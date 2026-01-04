Eduardo Basualdo en el Museo MAR explora la relación entre cuerpos y espacio

La sala principal del Museo MAR en Mar del Plata tendrá, hasta el 6 de marzo, un marcado protagonismo de la experiencia sensorial gracias a la nueva exposición individual de Eduardo Basualdo.

Bajo el título Qué parte de quién, el artista propone una inmersión donde luz y oscuridad alteran la percepción del espacio y desafían la manera en que los cuerpos interactúan con el entorno.

En el corazón de la exposición, una única fuente de luz se sitúa en el suelo, cerca del centro de la vasta sala. Un sistema mecánico compuesta por una campana negra de metal —movida por un motor, una hélice y poleas— asciende y desciende de forma rítmica. El mecanismo interrumpe y restituye la iluminación de la sala de manera total y súbita, sumergiendo a los visitantes en una secuencia de visibilidad y oscuridad.

La percepción del espacio, entonces, se transforma abruptamente con cada ciclo. “La mirada de los visitantes se interrumpe una y otra vez, y la percepción del entorno se modifica con cada ciclo”, según detalló el Instituto Cultural bonaerense.

En una de las paredes laterales destaca un dibujo monumental, realizado sobre papel replegado múltiples veces, aplanado y pintado de negro. Tras volver a desplegarlo, la obra exhibe simultáneamente los planos negros cubiertos y las áreas en blanco que permanecieron ocultas en los pliegues.

La propuesta de Basualdo en esta muestra se distancia de sus investigaciones anteriores, centradas en la introspección y el cuerpo como territorio de indagación. Aquí, la atención se dirige hacia la relación entre los cuerpos y el espacio circundante. Esa mirada externa, sin embargo, se muestra quebrada: la interacción entre luz y sombra produce una percepción accidentada, como si el espacio mismo se plegara y desplegara en la mirada de quien lo recorre.

Eduardo Basualdo, nacido en Buenos Aires en 1977, desarrolla su práctica a partir de la confluencia entre artes visuales, literatura y teatro. Es conocido por obras de gran formato y por creaciones que invitan al público a experimentar una tensión narrativa palpable: “donde algo acaba de ocurrir o está por suceder”.

Sus instalaciones, esculturas, dibujos y objetos integran colecciones internacionales como el Hirshhorn Museum en Estados Unidos, el Musée d’Art Contemporain de Lyon y Les Abattoirs en Francia, y el Musée des beaux-arts de Montréal en Canadá, así como el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires.

Participó en bienales como Venecia en 2015, Gwangju en 2014, Lyon en 2011 y Mercosur en 2009. Entre sus exposiciones más recientes destacan Pupila (MAMBA, 2022–2024), donde los dibujos adquirieron un papel central, y Obra del Demonio (2022–2023), resultado de una colaboración con la coreógrafa Diana Szeinblum que integró esculturas y movimiento escénico.

En 2023, Basualdo publicó Ensayo de Escape, un texto conceptual sobre su propia trayectoria. Su última muestra, In Medias Res en la galería Ruth Benzacar, abordó la relación entre el cuerpo y los límites entre interior y exterior, mezclando dibujos, esculturas e instalaciones. Basualdo está representado por las galerías Ruth Benzacar, PSM y Luisa Strina, y reside en Buenos Aires.

*Museo Mar, Avenida Félix U. Camet, López de Gomara &, Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires. De martes a domingos, 15:00 a 21:00, con entrada gratuita.