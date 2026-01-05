Los nuevos museos y grandes ampliaciones que llegan en 2026

El año 2026 marcará un cambio significativo en el panorama internacional de los museos, con la apertura de nuevos espacios que redefinirán la experiencia cultural en ciudades clave y consolidarán a sus instituciones en la escena global.

Adaptándose a las demandas del siglo XXI y sorteando desafíos financieros y sociales, museos de diversas regiones han apostado por ambiciosos proyectos arquitectónicos e innovadoras propuestas artísticas. Estas inauguraciones, largamente esperadas y en varios casos pospuestas durante años, constituyen puntos de inflexión en el acceso y la conservación del arte y la cultura.

Kanal Centro Pompidou

En noviembre de 2026, Bruselas albergará finalmente el Kanal Pompidou, resultado de la transformación del antiguo garaje Citroën en una de las mayores instituciones museísticas del continente.

En sus primeros cinco años de funcionamiento, el museo exhibirá hasta 300 obras prestadas por el Centre Pompidou de París, mientras que su director, Yves Goldstein, adelantó que buscarán posicionar a los artistas belgas y bruselenses en la escena internacional: “El museo hará todo lo posible por apoyar a los artistas de Bélgica y Bruselas y hacer que su obra brille en el escenario internacional”.

Con una inversión pública inicial de 150 millones de euros (177 millones de dólares en su momento), el Kanal aspira a rivalizar con instituciones como la Tate Modern de Londres o el Guggenheim de Bilbao.

Guggenheim Abu Dhabi

La región de Medio Oriente también será escenario de un suceso largamente aguardado. El Guggenheim Abu Dhabi abrirá sus puertas en la isla cultural de Saadiyat después de décadas de retrasos y controversias.

Diez años después de la apertura del icónico Guggenheim Bilbao, Frank Gehry diseñó para Abu Dhabi una estructura compuesta por nueve conos metálicos, inspirados en la arquitectura tradicional local y adaptados al clima desértico.

Desde el anuncio inicial en 2006 hasta la conclusión reciente de las obras, el proyecto ha acumulado notoriedad tanto por su escala (30.000 metros cuadrados) como por su política de exhibición, que incluirá figuras occidentales como Dan Flavin y Jean-Michel Basquiat junto a artistas menos conocidos de Asia, áfrica y el Golfo.

Lucas Museum of Narrative Art (Lucas Museum of Narrative Art via AP)

En Estados Unidos, los proyectos de expansión y apertura marcarán hitos simultáneos en varias ciudades. En Los ángeles, el Lucas Museum of Narrative Art prepara su desembarco para septiembre de 2026 tras quince años de demoras y una inversión de USD 1.000 millones.

Concebido por George Lucas para consagrar el arte narrativo en todas sus formas, el museo contará con más de 40.000 obras, que van desde arte de cómics y obras de Frank Frazetta hasta piezas contemporáneas de Robert Colescott y Kerry James Marshall, así como una amplia colección de objetos vinculados a Star Wars. Lucas, en una aparición en la Comic-Con de San Diego, definió el proyecto como “un templo para el arte del pueblo”.

En la misma ciudad, el LACMA abrirá en abril las David Geffen Galleries, un complejo diseñado por Peter Zumthor y bautizado en honor al filántropo que donó USD 150 millones.

David Geffen Galleries en LACMA

El espacio, que atraviesa el emblemático Wilshire Boulevard, fue parcialmente inaugurado el verano pasado y ya exhibe piezas de Alexander Calder y Auguste Rodin junto a nuevas obras de artistas como Shio Kusaka y Mariana Castillo Deball. El ayuntamiento de Los ángeles apoyó la construcción con USD 125 millones.

Por su parte, el Dataland, creado por Refik Anadol, se sumará en la primavera al corredor cultural del centro de Los ángeles. El recinto, de 2.300 metros cuadrados y ubicado en un complejo diseñado por Frank Gehry, promete experiencias inmersivas en el cruce entre imaginación humana y potencial creativo de las máquinas.

Dataland de Refik Anadol

Una de las cinco salas albergará una Infinity Room de Anadol, entrenada con medio millón de moléculas aromáticas e integrada con una dimensión olfativa, anticipando “experiencias que alteran la perspectiva”, según detalló el artista al medio Artnet News.

En la franja sur de Estados Unidos, el Crystal Bridges Museum of American Art en Arkansas, bajo la dirección de la heredera Alice Walton, concretará el 6 de junio de 2026 la apertura de su ampliación de 10.600 metros cuadrados, una expansión que elevará en casi el 50% la capacidad del museo.

Museo Crystal Bridges

La remodelación agregará galerías, estudios y espacios para eventos, respondiendo al crecimiento de su colección, la cual en septiembre incorporó 200 obras de más de 100 artistas estadounidenses.

En el noreste, Nueva York oficiará de escenario para dos hitos. Tras aplazamientos y duplicación del presupuesto original, el New Museum reabrirá en 2026 con una ampliación de 5.600 metros cuadrados, obra de Shohei Shigematsu, Rem Koolhaas y Cooper Robertson.

El edificio ofrecerá nuevos espacios para residencias, librerías y restauración, así como para el programa NEW Inc y una exposición inaugural titulada “New Humans: Memories of the Future” con 150 artistas que explorarán la relación entre tecnología y humanidad.

Además, el Museo Histórico de Nueva York inaugurará en junio el ala Tang Wing para la democracia estadounidense, una extensión de 6.600 metros cuadrados financiada con USD 20 millones por los filántropos Agnes Hsu-Tang y Oscar Tang. Este espacio albergará la sede del American LGBTQ+ Museum (desde 2027), un laboratorio de conservación y el Stuart and Jane Weitzman Shoe Museum.

Entre las exhibiciones previstas destaca “House Made of Dawn: Art by Native Americans, 1880–Now”, que incluirá elementos de la donación de los Tangs, compuesta por más de 100 obras y libros de artistas nativos americanos, así como la muestra “Democracy Matters”, que abordará la trayectoria de la democracia en Estados Unidos.

El Memphis Art Museum reabrirá en diciembre con una nueva sede de 11.300 metros cuadrados a orillas del río Misisipi. El proyecto, dirigido por Herzog & de Meuron y archimania, reunirá una colección permanente de 9.000 piezas que abarcan cinco milenios.

Museo de Arte de Memphis

La propuesta incluye un jardín comunitario de 930 metros cuadrados y una terraza de esculturas de 4.600 metros cuadrados. El renacer cultural de Memphis coincidirá con la renovación de otros recintos emblemáticos como el National Civil Rights Museum y el National Ornamental Metal Museum, además de aniversarios de instituciones de música, danza y botánica.

La escena vanguardista de Nueva York sumará también Canyon, un museo de 1.670 metros cuadrados dedicado a las artes visuales, sonoras y performáticas en el Lower East Side. Aunque no contará con colección permanente, ofrecerá salas de exposición, un auditorio de 260 plazas, bares y una cafetería.

Museo Canyon

Dirigido por Joe Thompson y financiado por Robert Rosenkrantz, Canyon abrirá con una retrospectiva del japonés Ryoji Ikeda y la muestra “Worldbuilding”, curada por Hans Ulrich Obrist, centrada en el arte y los videojuegos. Se prevé la realización de tres ciclos expositivos al año.

En Europa, la Fundación Dries Van Noten nació en mayo con la adquisición del histórico Palazzo Pisani Moretta en el Gran Canal de Venecia, por 36 millones de euros (40,9 millones de dólares).

A partir de abril de 2026, este espacio impulsado por el diseñador belga alojará exposiciones, residencias y charlas vinculadas a la artesanía en su interpretación más amplia. “El proyecto es sobre Venecia, la historia, la artesanía y la cultura”, declaró Van Noten, quien busca extender su legado más allá de la moda.

En Argentina, comenzará la ampliación del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), que duplicará la superficie actual hasta llegar a ocho mil metros cuadrados y habilitará nuevos espacios para exhibiciones y programas.

Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires

La expansión edilicia prevista bajo la Plaza República del Perú permitirá a Malba inaugurar un programa integral de diseño y arte textil, además de responder a la necesidad de exhibir una colección en constante crecimiento de Eduardo F. Costantini.

El calendario de 2026 se perfila así en el sector museístico internacional: la culminación de obras esperadas durante décadas y el surgimiento de nuevos modelos expositivos y de gestión, preparados para atraer tanto a públicos tradicionales como a nuevas generaciones, al tiempo que revitalizan centros urbanos y expanden el alcance cultural a escala global.