Los mejores libros gratis para llevarse en cualquier dispositivo (no hace falta “tener ebook”)

Una pasajera utiliza su teléfono móvil y un ordenador portátil durante un vuelo, mostrando la creciente tendencia del acceso a contenidos digitales y trabajo remoto desde los aviones. La ilustración destaca los múltiples usos de la tecnología en la aviación moderna, con iconos representando música, documentos, cultura y conectividad global en plena altitud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de decir “no tengo ebook” hay que mirar el teléfono. Listo, en el teléfono se pueden llevar ebooks. Hay que mirar la tablet, cualquier tablet: un tamaño precioso para leer ebooks. Hay que -muchísimos lo hacen- abrir la computadora, ir a Bajalibros.com, elegir el libro y leer tranquilamente desde ahí. Dicho esto... ¿cómo resistir la tentación de cargar, cargar y cargar títulos, ver de qué se tratan, subrayar, poner notas.

¿Cómo resistirse a una oferta enormes, con autores que van desde Sigmund Freud a Gabriela Cabezón Cámara, del ensayo a la poesía, de la Historia a la novela, e incluye, también, audiolibros para escuchar paseando?

La oferta de ebooks gratuitos de la tienda digital Bajalibros es extensa. Aquí, diez títulos destacados para estos días de descanso.

1) “Rebelión en la granja”, de George Orwell

"Rebelión en la granja", un clásico.

Publicada en 1945, Rebelión en la granja narra la historia de un grupo de animales que expulsan a los humanos de la granja donde viven y establecen su propio sistema de gobierno. A través de una fábula, George Orwell explora temas como el abuso de poder, la corrupción política y la manipulación ideológica, utilizando a los animales como una alegoría de la Revolución Rusa y el posterior régimen soviético.

La obra se ha convertido en una referencia literaria para analizar los mecanismos de control y opresión en las sociedades modernas.

2) “Santos y pecadores. Retratos discontinuos de leyendas de la música”, de Fernando García

La desmesura y el precipicio definieron la existencia de quienes marcaron el rock de una época con sus excesos, desafíos y autodestrucción. En Santos y pecadores, el periodista Fernando García se paró lejos de la devoción o el juicio: la obra exploró la vida de figuras como Chet Baker, Nico, Brian Jones, Ian Curtis, Kurt Cobain, Tanguito y Amy Winehouse, despojando la narrativa de idolatrías y moralismos.

Es la historia de aquellos que llevaron el rock al límite, de quienes construyeron su leyenda con la misma intensidad con la que la destruyeron. Esta premisa definió la selección de protagonistas: Baker, “soplando sangre en una bañera”; Nico, “convertida en su propia gárgola”; Jones, “flotando en una piscina de Sussex”; Curtis, “atrapado en su propia sombra”; Cobain, “como un James Dean para MTV”; Tanguito, “perdiéndose entre el mito y la marginalidad”; y Winehouse, “cantando el derrumbe en cada nota”.

El enfoque del libro prescindió de la épica habitual y de la condena simplista. No hay mitificación ni condena, solo el relato descarnado de sus vidas.

3) “El gran secreto del retorno de Perón en 1973″, de Juan Bautista Yofre

Perón, un regreso cargado de secretos.

El gran secreto del retorno de Perón en 1973 expone detalles inéditos y documentos exclusivos sobre el regreso de Juan Domingo Perón a Argentina en aquel año, revelando los mecanismos ocultos y las tensiones internas que marcaron un momento clave de la historia política argentina.

Entre los aspectos más impactantes, la obra de Juan Bautista Tata Yofre investiga las sospechas de Perón acerca de la llamada masacre de Ezeiza y su creencia de que la izquierda había intentado atentar contra su vida, además de exponer cómo se manejó la información sobre su delicado estado de salud durante su permanencia en Madrid. Se destaca también la influencia de José López Rega, cuyas decisiones resultaron fundamentales en la configuración política previa al regreso del líder justicialista.

La publicación explora la profundidad de la fractura entre Perón y Héctor Cámpora, el jefe designado para la transición, así como el rol desempeñado tanto por figuras conocidas como por actores en las sombras que posibilitaron el aplastante triunfo y la breve tercera presidencia del exmandatario argentino. La posición de Perón frente a los movimientos guerrilleros y los contactos mantenidos con sus dirigentes también son abordados, junto al papel reservado a Isabel, su esposa y futura presidenta.

4) “El onceavo dorado”, de Gabriela Cabezón Cámara

"El onceavo dorado", porque subir puede ser bajar muchísimo.

En este relato breve, Gabriela Cabezón Cámara -ganadora del National Book Award en Estados Unidos este 2025- desnudó la violencia sistémica y las mecánicas de poder que operan tras los lujos aparentes de la ciudad. A través de su protagonista, Cabezón Cámara mostró un ascenso que bordeó la tragedia: “Ariel escaló del barro al piso once, lejos de la villa, de los tiros y del hambre”. La distancia física y simbólica que separó a Ariel de su origen se evidenció en el contraste entre el confort burgués y la amenaza latente. La autora situó a su personaje en una “burbuja de lujo, con cocaína pura y un futuro dorado prometido”, pero esa seguridad resultó solo aparente.

Es que Ariel, se ve, es solo una pieza en un engranaje despiadado, un peón en manos de quienes orquestan demoliciones de cuerpos y sueños con la frialdad de un algoritmo.

La autora dejó ver cómo tras el confort, el alcohol y las rubias de alquiler, acecha la traición, apuntando a la precariedad emocional y material de su personaje frente a un sistema que, según definió, “compra lealtades y arrasa vidas”.

5) “¿Mito o realidad? Ocho postulados sobre nutrición que conviene revisar", de Francis Holway

Una forma de revisar todo lo que se dice sobre nutrición.

El impacto del ayuno intermitente, el debate sobre edulcorantes y el alcance real de la Nutrición Ancestral fueron algunos de los temas que Francis Holway abordó con un enfoque de evidencia científica y claridad en la argumentación en su libro ¿Mito o realidad? Ocho postulados sobre nutrición que conviene revisar.

Holway investiga cómo el funcionamiento del ayuno intermitente, las consecuencias de los edulcorantes —si producen cáncer o facilitan el aumento de peso— y la posibilidad de modificar el metabolismo, forman parte de las inquietudes más frecuentes, además de la pregunta sobre si la Nutrición Ancestral se basa en fundamentos verídicos o solo responde a estrategias de marketing.

Sin dejar margen a las especulaciones, Holway despeja estas preguntas con evidencia científica y claridad en la argumentación.

6) “Orgullo y prejuicio”, de Jane Austen

Orgullo y prejuicio, escrita por Jane Austen y publicada en 1813, se ubica entre las novelas más influyentes de la literatura inglesa. La obra explora las dinámicas sociales de la Inglaterra rural del siglo XIX, enfocándose en la familia Bennet y, en particular, en el desarrollo de la relación entre Elizabeth Bennet y el señor Darcy. La autora utiliza un estilo narrativo agudo para mostrar las tensiones derivadas de los prejuicios de clase, las expectativas familiares y la importancia del matrimonio como vía de ascenso social.

El relato destaca por su análisis de las emociones humanas y la crítica a las normas sociales de la época. Elizabeth Bennet sobresale como una protagonista que desafía las convenciones y cuestiona los juicios superficiales, mientras que Darcy representa el conflicto interno entre el orgullo personal y el reconocimiento de las propias limitaciones. A través de diálogos precisos y descripciones sutiles, Austen logra retratar las contradicciones de la naturaleza humana y la compleja interacción entre sentimientos y normas sociales.

Orgullo y prejuicio mantiene su vigencia porque aborda temas universales como los prejuicios sociales, la búsqueda de identidad y la importancia de superar las apariencias, cuestiones que siguen presentes en la sociedad actual. La novela ofrece una mirada crítica sobre las relaciones humanas y los condicionamientos sociales, elementos que continúan generando debate y reflexión.

7) “Alfonsina para escuchar”, de Alfonsina Storni y varios lectores

Alfonsina, un audiolibro imperdible.

El lanzamiento de “Alfonsina para escuchar” reunió una selección de 13 poemas de Alfonsina Storni en la voz de escritoras y escritores contemporáneos, en una propuesta que renovó la circulación oral de sus versos. La obra presentó piezas emblemáticas del repertorio de Storni, interpretadas por figuras como Lorena Vega con “La loba”, Diana Bellessi con “Oveja descarriada”, Natalia Litvinova con “Dolor” y Gonzalo Heredia con “¿Por qué?”, entre otros.

El elenco de lectores incluyó también a Gabriela Cabezón Cámara, Julián López, Luisa Kuliok, Enzo Maqueira, Ariana Harwicz, Mempo Giardinelli y Florencia Canale, con la locución de Sergio Levinzon y la dirección de Gonzalo Rodríguez.

Storni escribió su primer poema a los 12 años. Ese episodio marcó el despegue creativo que la acompañó a lo largo de los diversos escenarios de su biografía: desde una infancia y adolescencia atravesadas por dificultades económicas y mudanzas, pasando por trabajos domésticos y las tareas familiares, hasta su experiencia como maestra y madre soltera. La persistencia en la escritura la definió en cada etapa.

La selección incluyó textos como “Silencio” por Julián López, “La sirena” por Luisa Kuliok, “Vida” por Enzo Maqueira, “Fecundidad” por Ariana Harwicz, “El recuerdo” por Mempo Giardinelli, “Cuadrados y ángulos” por Enzo Maqueira, “Poema a Horacio Quiroga” por Julián López y “Voy a dormir” por Florencia Canale. La propuesta reafirmó la vigencia y fuerza de la palabra de Storni, al ser reinterpretada a través de las voces de distintas generaciones.

8) “La doctrina secreta”, de Helena Petrovna Blavatksy

La colección completa de "La doctrina secreta" está disponible de manera gratuita.

La doctrina secreta es una de las obras fundamentales del esoterismo moderno, escrita por Helena Petrovna Blavatsky y publicada en 1888. El libro expone una visión sincrética de la espiritualidad, integrando elementos del hinduismo, budismo, gnosticismo y otras tradiciones antiguas. Blavatsky presenta la existencia de una sabiduría ancestral que, según sostiene, subyace a todas las religiones y filosofías del mundo. La obra se compone de dos volúmenes principales: “Cosmogénesis”, que aborda el origen y la estructura del universo, y “Antropogénesis”, que examina el desarrollo de la humanidad desde una perspectiva esotérica.

El texto plantea la existencia de una jerarquía espiritual y la influencia de entidades superiores en la evolución del cosmos y del ser humano. Blavatsky utiliza un lenguaje simbólico y referencias a tradiciones orientales y occidentales para argumentar que el conocimiento oculto ha sido transmitido a través de generaciones por iniciados. “La doctrina secreta” se convirtió en un pilar de la Sociedad Teosófica y tuvo un impacto significativo en movimientos esotéricos y filosóficos posteriores, generando tanto seguidores como críticos por la complejidad y el carácter controvertido de sus afirmaciones.

9) “Lo siniestro”, de Sigmund Freud

"Lo siniestro", una mirada de Sigmund Freud que va más allá de lo individual.

Lo siniestro es un ensayo escrito por Sigmund Freud en 1919, en el que el psicoanalista explora la sensación de inquietud y extrañeza que surge cuando lo familiar se vuelve extraño o amenazante. Freud analiza el concepto a partir del término alemán “unheimlich”, que alude a aquello que resulta perturbador por su cercanía a lo cotidiano, pero que revela aspectos ocultos o reprimidos de la psique. El autor examina ejemplos literarios y experiencias personales para ilustrar cómo lo siniestro se manifiesta en situaciones donde lo conocido adquiere un matiz inquietante.

Freud sostiene que lo siniestro está vinculado a la aparición de deseos reprimidos, conflictos inconscientes y la irrupción de lo oculto en la vida consciente. El ensayo explora la relación entre lo siniestro y los miedos infantiles, el doble, la repetición y la percepción de lo inexplicable. Este análisis influyó en la interpretación de fenómenos culturales y artísticos, al proponer que lo siniestro revela la fragilidad de los límites entre la realidad y lo imaginario, así como la persistencia de lo reprimido en la experiencia cotidiana.

10) (Des) amores breves. Historias de romances sin destino

En (Des) amores breves, Carolina Balbiani explora los impulsos y contradicciones que despierta la pasión. El enamoramiento aparece como una fuerza que promete experiencias únicas, aunque a menudo resulta ser un espejismo que nos enfrenta tanto a las creencias heredadas como a la búsqueda de una identidad propia. En ese cruce, los personajes se arriesgan, se dejan llevar y, a veces, se pierden en aventuras que desafían las expectativas y los límites sociales.

Las historias reunidas en este libro son tan fugaces como intensas. Algunas duran apenas un instante, otras se extienden en el tiempo, pero todas dejan huellas que superan a los propios amores. Con relatos donde predominan las contradicciones, el egoísmo y la negación, Balbiani pone el foco en los pensamientos y deseos no expresados de sus protagonistas. Sin finales felices, la obra muestra cómo el amor puede transformarse en desamor, dejando a sus personajes frente a consecuencias inesperadas.

