Cultura

Las actividades culturales del Malba para el verano

El calendario contempla visitas guiadas, talleres creativos y recorridos abiertos en español, portugués y lengua de señas argentina, destinados a fomentar la participación de distintos públicos en el periodo estival

Durante los meses de enero y febrero, el MALBA propone una agenda de actividades gratuitas para infancias y público general, orientadas a explorar la relación entre el arte latinoamericano y la percepción personal y colectiva del entorno, bajo el lema “El mundo como espejo“. La programación incluye talleres, recorridos y propuestas inclusivas, con inscripción previa para actividades infantiles y acceso libre para los recorridos dirigidos a jóvenes y adultos.

La iniciativa convoca a mirar el mundo como un espejo, abordando la manera en que artistas de Latinoamérica reflejaron sus experiencias y contextos a través de la literatura y las artes visuales. El recorrido temático incorpora perspectivas de creadores vinculados al pop brasileño, quienes desarrollaron su obra de manera colectiva y en diálogo con el espacio público, así como de figuras que eligieron una producción más introspectiva, entre ellas Margarita Paksa, Grete Stern y Valerie Brathwaite. El enfoque busca mostrar cómo estos artistas capturaron y transformaron aquello que sucedía a su alrededor.

En el caso de las infancias, la propuesta ofrece talleres integrados a recorridos, que abordan el color, la fotografía y la experimentación artística. Revuelta de colores se desarrolla los lunes 19 y 26 de enero y los jueves 23 y 30 de enero, a las 11:00, para niñas y niños de 5 a 12 años acompañados por una persona adulta. Fotosoñadores se realiza los lunes 19 y 26 de enero, 2 y 9 de febrero a las 16:00, y los domingos 8, 15 y 22 de febrero en el mismo horario, dirigido a participantes de 6 a 10 años. Inexplorado horizonte se presenta los domingos 11, 18 y 25 de enero y 1 de febrero a las 16:00, y los miércoles 21 y 28 de enero a las 10:00, con la presencia de la invitada especial Nadia Coralina Cerino. Ideas brillantes, a cargo del equipo de Educación del museo, se ofrece los lunes 2 y 9 de febrero a las 11:00 para niñas y niños de 7 a 12 años. Carnaval toda la vida completa el ciclo de talleres los viernes 6 y 13 de febrero a las 11:00, también para el rango de 5 a 12 años.

El cronograma incorpora recorridos abiertos para jóvenes y adultos, sin necesidad de inscripción previa. Entre las propuestas figuran visitas guiadas a la muestra Tercer ojo los miércoles y sábados a las 16:00, y a la exposición Pop Brasil: Vanguardia y nueva figuración, 1960s-70s los miércoles y sábados a las 17:00, disponible hasta el 2 de febrero. Además, se realizan micromediaciones sobre la obra de Valerie Brathwaite los lunes a las 17:00, y de Margarita Paksa, los viernes a la misma hora, con cierre de ciclo el 16 de febrero.

El programa también contempla recorridos en portugués, los lunes a las 16:00 y a las 18:00. Para garantizar la accesibilidad, se incluye una visita en Lengua de Señas Argentina (LSA), prevista para el jueves 19 de febrero a las 18:00, coordinada por Victoria Garrahan.

Todas las actividades son gratuitas y las inscripciones para los talleres infantiles se encuentran abiertas hasta completar los cupos.

Actividades para infancias

  • Recorrido + taller: Revuelta de colores, lunes 19 y 26 de enero a las 11:00, y jueves 23 y 30 de enero a las 11:00. Dirigido a niñas y niños de 5 a 12 años acompañados por una persona adulta.
  • Recorrido + taller: Fotosoñadores, lunes 19 y 26 de enero, 2 y 9 de febrero a las 16:00, y domingos 8, 15 y 22 de febrero a las 16:00. Dirigido a niñas y niños de 6 a 10 años acompañados por una persona adulta.
  • Recorrido + taller: Inexplorado horizonte, domingos 11, 18, 25 de enero y 1 de febrero a las 16:00; y miércoles 21 y 28 de enero, a las 10:00 (con Nadia Coralina Cerino como invitada especial). Dirigido a niñas y niños de 4 a 10 años acompañados por una persona adulta.
  • Recorrido + taller: Ideas brillantes, a cargo del equipo de Educación; lunes 2 y 9 de febrero a las 11:00. Dirigido a niñas y niños de 7 a 12 años acompañados por una persona adulta.
  • Taller Carnaval toda la vida, viernes 6 y 13 de febrero a las 11:00. Dirigido a niñas y niños de 5 a 12 años acompañados por una persona adulta.
Recorridos abiertos

Además de las actividades especiales de vacaciones, se puede participar sin inscripción previa en cualquiera de los recorridos abiertos que se realizan todas las semanas, orientados a un público joven y adulto.

En español

  • Recorrido por Tercer ojo, miércoles y sábados a las 16:00.
  • Recorrido por Pop Brasil: Vanguardia y nueva figuración, 1960s-70s, miércoles y sábados a las 17:00. Hasta el 2 de febrero.
  • Micromediaciones por Valerie Brathwaite: Un propio andar fluyente, lunes a las 17:00. Hasta el 2 de febrero.
  • Micromediaciones por Margarita Paksa: Ideas correspondientes 1964-1984, viernes a las 17:00. Hasta el 16 de febrero.

En portugués

  • Recorrido por Tercer ojo, lunes a las 16:00.
  • Recorrido por Pop Brasil. vanguarda e nova figuração 1960–70, lunes a las 18:00.

En Lengua de Señas Argentina (LSA)

Recorrido por Tercer ojo, jueves 19 de febrero a las 18:00, a cargo de Victoria Garrahan.

Fuente y fotos: gentileza prensa MALBA.

