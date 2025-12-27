Los 6 hechos culturales de 2025, del fenómeno “El Eternauta” a la masificación del streaming

Infobae Cultura presenta los 6 hechos culturales más relevantes de 2025

Termina el 2025. Miramos para atrás y... ¿qué pasó en el mundo de la cultura? ¿Cuáles fueron los acontecimientos culturales que marcaron el año? ¿Premios? ¿Sucesos editoriales? ¿Fenómenos masivos? ¿Furores audiovisuales? ¿Qué cosas marcaron la agenda? ¿Qué hechos, aunque silenciosos y de “nicho”, hicieron historia en este 2025?

Fenómeno “El Eternauta”

Este año volvió El Eternauta y lo hizo con la potencia del furor. Netflix adaptó la emblemática historieta argentina de ciencia ficción creada por el guionista Héctor Germán Oesterheld y el dibujante Francisco Solano López publicada desde 1957 hasta 1959 en la revista Hora Cero Semanal.​ El 30 de abril de 2025 se estrenó la serie dirigida por Bruno Stagnaro e interpretada con un gran elenco encabezado por Ricardo Darín. Y se convirtió en un fenómeno global.

Los números que cosechó son alucinantes. Se convirtió en la serie de habla no inglesa más vista en el mundo. A cinco días de su estreno, por ejemplo, la producción argentina se ubicó número uno en trece países y top ten en 87. En la Feria del Libro de Buenos Aires fue el título más vendido por amplia diferencia, además, agotándose en varios stands y librerías.

Marcha de científicos vestidos de "El Eternauta"

También arrasó en los Martin Fierro de Cine y Series. Se quedó con ocho estatuillas: ganó en las siguientes ternas: Serie de drama, Guion de serie, Dirección de serie, Edición, Dirección de fotografía, Diseño de vestuario y César Troncoso fue elegido mejor actor de reparto en serie. Además, se llevó el Martín Fierro de Oro de Serie.

Pero no solo fue cuestión de números, también la forma en que operó en la sociedad. Por esos días se popularizaron varias frases que se dicen en la serie, como “lo viejo funciona” y “nadie se salva solo”. Consignas y símbolos de El eternauta aparecieron en manifestaciones en apoyo a la educación y la salud públicas, a la ciencia argentina, o de gremios pidiendo aumentos salariales. Netflix anunció una segunda temporada.

Gabriela Cabezón Cámara, ganadora del National Book Award

El 19 de noviembre Gabriela Cabezón Cámara fue galardonada con el National Book Award de Estados Unidos en la categoría de Literatura Traducida por su novela Las niñas del naranjel, una obra que, desde su lanzamiento, ha acumulado reconocimientos internacionales y que ahora amplía el alcance de la narrativa argentina en el mundo.

Este premio, dotado con USD 10.000, una medalla de bronce y una estatuilla, se comparte con la traductora Robin Myers, responsable de trasladar la voz literaria de Cabezón Cámara al inglés. Durante la ceremonia celebrada en Nueva York, la autora, sonriente y con gesto decidido, pronunció parte de su discurso en español.

Gabriela Cabezón Cámara ganó el National Book Award. También su traductora Robin Myers

Fue un verdadero hito: estamos frente al premio, luego del Nobel y el Cervantes, más importante a nivel global. “Voy a hablar en español, porque a algunos fascistas no les gusta”, comenzó su discurso. Luego agradeció “a la educación pública argentina” porque sino “la gente de clase trabajadora como yo nunca estaría acá”

La novela narra la vida de Catalina de Erauso, una figura histórica nacida en el País Vasco en 1592, que fue monja en España, pero más adelante adoptó una nueva identidad como Antonio para convertirse en militar en América. Al finalizar, Cabezón Cámara le dedicó el premio a Maitena, “my love”, destacada artista argentina.

La herencia de Beatriz Sarlo, todo un tema

Beatriz Sarlo no murió este año. Fue en diciembre de 2024. Pero este año se destapó una historia a partir de su herencia. Como una novela costumbrista que estalla con un giro inesperado, el encargado del edificio donde vivía la intelectual argentina se presentó ante la Justicia con un testamento de puño y letra. Reclama el departamento.

Melanio Alberto Meza, así se llama el encargado, presentó un manuscrito para reclamar como herencia el lugar donde vivía Sarlo, en el barrio porteño de Caballito. El documento fue incorporado al expediente sucesorio. Se sumaron dedicatorias manuscritas de Sarlo a su compañero durante cuatro décadas, el cineasta Rafael Filipelli, con el fin de comparar su caligrafía y aclarar la naturaleza de sus relaciones personales.

Beatriz Sarlo en su departamento de Caballito (Foto: Maximiliano Luna)

Una nota manuscrita dirigidas a Meza en 2024 dice: “Alberto Meza quedó a cargo de mi departamento después de mi muerte. Y también quedó a cargo de mi gata Nini, que te aprecia tanto como te aprecio y valoro yo”. Estas no cuentan con certificación notarial, pero la ley argentina admite testamentos ológrafos bajo ciertas condiciones.

Durante décadas, Sarlo permaneció legalmente casada con Alberto Sato, de quien se separó en los 70 pero nunca se divorció. La Justicia finalmente habilitó a Sato a presentarse como posible heredero. Pero si Sato queda definitivamente excluido, el segundo departamento y la custodia de la obra de Sarlo podrían pasar al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que Meza solo reclama el inmueble.

En el expediente figura también una dedicatoria de Sarlo a Meza, en un ejemplar de Las dos torres de 2024: “Para Alberto Meza, por su dedicación y cortesía, los mejores deseos de Beatriz Sarlo”. Aún el litigio sigue en curso.

El Malba en plena expansión

Camino a cumplir 25 años, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires tuvo un año intenso y productivo que comenzó en Oriente Medio y terminó con una masiva adquisición de obras. En abril presentó en el Museo Nacional de Qatar la muestra Latinoamericano, una selección de greatest hits del Malba y la Colección Costantini, de Marta Minujin a Frida Kahlo, de Antonio Berni a Diego Rivera y siguen las firmas: Gyula Kosice,Cecilia Vicuña,Fernando Botero,Remedios Varo,Alberto Grecco,Tomás Saraceno,Grete Stern.

Y sobre fin de año, generó un hito en el mundo del arte: adquirió 1233 obras de 117 artistas icónicos de la región y anunció su expansión. El empresario Eduardo Costantini, fundador del museo, adquirió la Colección Daros Latinamerica. Las obras llegarán al museo en paralelo con una ampliación bajo la Plaza República del Perú, que duplicará el espacio disponible hasta 8000 metros cuadrados. Gracias a este acuerdo, el acervo de Malba y Costantini alcanza cerca de 3000 obras, consolidándose como una de las colecciones de arte latinoamericano moderno y contemporáneo más extensas a nivel global.

De abril a julio, el Malba presentó una imponente muestra de su colección de arte latinoamericano en Doha, Qatar

La Colección Daros Latinamerica, fundada en 2000 por Ruth Schmidheiny y Stephan Schmidheiny, reúne obras clave desde la década de 1960 hasta el presente y abarca múltiples géneros y formatos. La incorporación amplía significativamente la oferta de fotografía, video e instalaciones en el museo, incluyendo trabajos de Ana Mendieta, Rosângela Rennó, Paz Errázuriz, Marcos López, José Alejandro Restrepo, Alfredo Jaar, Javier Téllez y Melanie Smith. Además, incorpora creaciones de figuras como Julio Le Parc, Lygia Clark, Gego, Antonio Dias, Maria Freire, Liliana Porter, Mira Schendel y Luis Camnitzer, junto a piezas emblemáticas como Relevo espacial (1959) de Hélio Oiticica y La cena (1993) de Belkis Ayón.

El potente mensaje de “Belén”

Belén no es solo una película. Podría serlo, pero no. Sintetiza una tensión social muy fuerte que se vivió en el último tiempo. Basada en un caso real ocurrido en San Miguel de Tucumán en 2014, la obra dirigida y coprotagonizada por Dolores Fonzi relata la batalla legal tras la condena de una joven a ocho años de prisión por homicidio agravado, luego de un aborto supuestamente autoinducido.

El caso, y toda la militancia y organización que se generó a su alrededor —algo que la película narra muy bien y con mucha claridad— contribuyó de manera significativa al surgimiento de la Marea Verde, un movimiento fundamental para la posterior aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Argentina. Fonzi interpreta a la abogada Soledad Deza; Camila Plaate a Belén.

Camila Plaate y Dolores Fonzi en una escena de "Belén"

Ya acumuló varios premios. En el Festival Internacional de Cine de San Sebastián: Mejor interpretación de reparto para Pláate y Premio RTVE Otra Mirada - Mención especial para Fonzi. Fue seleccionada como la representante argentina a mejor película internacional para la próxima edición de los Premios Óscar y también en los Premios Goya. En los Marin Fierro se quedó con tres premios: Martín Fierro Revelación para Plaate y Mejor guion de cine, además de Mejor película de cine y/o plataforma.

“En un clima internacional de resurgimiento del odio, el machismo y el conservadurismo extremo, la pantalla se convirtió en un símbolo de libertad real. Belén es un símbolo de injusticia y, también, de unidad y victoria”, escribió Luciana Peker en un reciente artículo publicado en Infobae.

El streaming, territorio argentino

Ya hace algunos años que los canales de streaming tienen una audiencia fiel en franco crecimiento. Lo que primero fue un fenómeno se fue solidificando sobre la base de un público joven y no tan joven que dejó los hábitos de la tele y la radio y plantó bandera en este nuevo tipo de consumo. Pasó el tiempo y ahora, a fines del 2025, vemos su magnitud.

"Párense de Manos 3"

Ya no es novedad que los referentes e influencers del streaming tengan el poder suficiente para imponer agenda. Tampoco que las grandes figuras de la cultura elijan esos espacios. Este año la masividad subir otro escalón cuando durante un fin de semana de diciembre, un evento realizado por Luzu llenó el Movistar Arena, otro por Gelatina colmó la cancha de Argentinos Juniors y el ciclo Párense de manos convocó una multitud en Huracán.

Cada uno logró trascender la pantalla, el contacto virtual, ese que muchos especulaban con que estaba “armado”, y dejaron en claro que el poder de convocatoria es enorme. Aún puede crecer incluso más. Habrá que ver qué pasa el año próximo. Pero esto que era una novedad en el mundo de la cultura pasó a ser un elemento más del paisaje. Y parece ser definitivo.