7 libros juveniles de autores argentinos para leer en vacaciones de verano

Las vacaciones de verano ofrecen el momento ideal para descubrir libros juveniles de autores argentinos y fortalecer el vínculo con la literatura nacional - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El receso de verano habilita un tiempo distinto, alejado del ritmo habitual de las clases, los exámenes y las obligaciones escolares. Para muchos jóvenes, representa el momento más esperado del año: surge la posibilidad de dedicar horas a actividades postergadas, descubrir nuevas pasiones, compartir tardes con amigos y disfrutar de un ocio reparador. Entre las alternativas más valoradas, la lectura se consagra como una de las mejores formas de aprovechar ese descanso, abrir la imaginación y sumergirse en historias que dejan huella.

Las vacaciones invitan a explorar distintas miradas, buscar relatos con los que identificarse y apostar por voces locales que interpretan la realidad más próxima. Elegir libros escritos por autores argentinos no solo abre la puerta a tramas y personajes con los que los lectores comparten códigos, paisaje y lenguaje, sino que también fortalece el vínculo con la literatura nacional y contribuye al reconocimiento de quienes están ampliando el panorama juvenil contemporáneo.

En este contexto, escritores locales abordan problemáticas y emociones propias de la adolescencia: identidad, amistad, duelo, primeros amores, salud mental, presión social, familia, redes digitales y desafíos personales. Lo hacen desde perspectivas que rompen estigmas y apuestan al diálogo, combinando géneros como el thriller, el romance, la fantasía, el realismo y el drama.

Carolina Sichel aborda la salud mental y los trastornos alimenticios en la adolescencia en su novela 'Hasta el próximo miedo', inspirada en su experiencia personal - (Cortesía de VRYA)

1. “Hasta el próximo miedo” de Carolina Sichel

Carolina Sichel ofrece en Hasta el próximo miedo un relato profundo sobre la adolescencia y la salud mental. La protagonista, Julieta, transita la vida escolar mientras enfrenta un trastorno alimenticio que trastoca su percepción, sus vínculos y la forma en que se muestra ante los demás. Aunque todos halagan su físico, ella siente un alejamiento creciente de su auténtico yo. La autora confiesa que el motor de la novela fue su propia necesidad de verse reflejada en un libro, de encontrar palabras que acompañaran su proceso de recuperación cuando sentía aislamiento. En una entrevista con Infobae Sichel comentó: “Poner en palabras lo que llevaba años silenciando me permitió empezar a sanar”.

La obra traslada la experiencia personal de Sichel a través de sus personajes, quienes ponen en primer plano el peso de los mandatos sociales, los cánones de belleza y la soledad que puede provocar el miedo a no estar a la altura. La amistad con Pedro, otro joven que busca superar un duelo y reescribir su identidad, permite a ambos construir una pequeña red de apoyo donde compartir temores, sin juicios ni exigencias. El libro invita a dialogar no solo sobre los síntomas visibles de los trastornos de la conducta alimentaria (TCA), sino sobre las emociones y contradicciones internas de quienes los padecen. La autora propone, además, que la lectura puede resultar un refugio similar al que encontró en la literatura durante sus años más difíciles.

'Amor en juego', de Milena Walters, explora los dilemas éticos y emocionales de los vínculos prohibidos y la tensión entre amistad y deseo juvenil - (VR Editoras)

2. “Amor en juego” de Milena Walters

El debut de Milena Walters en la literatura juvenil, Amor en juego, sumerge al lector en el mundo de los vínculos prohibidos y los dilemas éticos. La historia, ambientada en Los Ángeles, retrata a Becca, una joven universitaria que divide su tiempo entre el trabajo en un bar y una relación con Sebastian. Todo cambia cuando, tras un altercado en una discoteca, Becca conoce a Rhett, el mejor amigo de su pareja, con quien surge una atracción inesperada y desafiante.

La novela explora el impacto de las decisiones impulsivas, la tensión entre la amistad y el deseo, y el conflicto entre seguir las propias emociones u obedecer las reglas establecidas por el grupo social. Walters, estudiante de Edición en la Universidad de Buenos Aires, desarrolla en su primer libro una trama donde las emociones intensas y el suspenso marcan el ritmo de la historia.

Amor en juego conecta con los lectores a través de personajes que deben decidir qué están dispuestos a sacrificar por un sentimiento. El relato combina romance, vulnerabilidad y una mirada honesta a los errores y deseos que definen a la juventud.

Noelia Liotti, apodada la 'Agatha Christie argentina', presenta en 'Instinto asesino' un thriller juvenil lleno de misterio, secretos familiares y giros inesperados - (Peguin Random House)

3. “Instinto asesino” de Noelia Liotti

Noelia Liotti es reconocida entre los aficionados al thriller local por su destreza para el misterio y la tensión. Instinto asesino ubica a la joven Aurora en una mansión canadiense donde la muerte repentina de un miembro de la familia la coloca en el centro de las sospechas. Obligada a demostrar su inocencia mientras es perseguida tanto por la policía como por sus parientes, Aurora debe enfrentar secretos familiares, manipulaciones y un ambiente cerrado donde la confianza se vuelve un bien escaso.

Liotti se ganó el apodo de “la Agatha Christie argentina” por el ritmo y los giros inesperados de sus historias. La autora publica desde 2021 y es seguida por una comunidad que disfruta del ritmo acelerado, las escenas de crimen y el cuestionamiento moral de sus protagonistas.

Naiara Philpotts analiza la doble vida digital y la búsqueda de autenticidad adolescente en 'No me delates', novela premiada y popular en plataformas como Wattpad - (VR Editoras)

4. “No me delates” de Naiara Philpotts

La doble vida en el universo digital es el núcleo de No me delates, novela donde Naiara Philpotts explora los límites de la privacidad y la identidad adolescente. Vibel, su protagonista, es una figura influyente en Viewtube, pero detrás de cámaras es una chica de vida corriente que esconde su famoso alter ego para preservar el equilibrio entre lo público y lo íntimo. Todo se modifica el primer día de clases, cuando Ezra —el nuevo compañero— descubre su secreto y comienza una relación marcada por la tensión, el humor y la posibilidad del autoconocimiento.

Philpotts tiene una trayectoria consolidada en plataformas como Wattpad y ganó los premios Wattys con su primera publicación, No sigas la música, en 2023. Lleva desde los 11 años dedicada a la escritura y reconoce su interés por la fantasía, el romance y la influencia de las redes sociales en la vida de los adolescentes.

La novela incorpora temáticas como el valor de la autenticidad, la presión de la exposición mediática y la necesidad de equilibrar la vida digital con la real.

'Entre tú y yo', de Mila Kate, combina carreras ilegales, vínculos familiares complejos y la superación personal en un contexto de romance urbano y desafíos emocionales - (VR Editoras)

5. “Entre tú y yo” de Mila Kate

En Entre tú y yo, Mila Kate se adentra en los motores, las carreras ilegales y los vínculos familiares complejos. Maia, la protagonista, participa en competiciones clandestinas y convive con el peligro con tal de ayudar a su padre enfermo. La situación cambia cuando su familia decide alejarla de ese entorno y llevarla a vivir con una tía de mayor poder adquisitivo, obligando a Maia a enfrentar nuevos desafíos y a replantear su identidad lejos de su realidad anterior.

Jaxon Corrigan, el personaje masculino, suma un contrapunto rebelde y enigmático al relato, representando un tipo de vínculo afectivo marcado por la adrenalina y la contención mutua.

Mila Kate, autora autopublicada y ahora reconocida por editoriales y redes sociales, se especializa en historias de romance urbano signadas por desafíos personales, conflictos internos y la búsqueda de reparación emocional en contextos riesgosos. La autora combina escenas de alta intensidad con una mirada sensible sobre la superación personal.

Flor Núñez Graiño fusiona fantasía judicial y magia probatoria en 'La Acusada de Codexia', una novela sobre justicia y conspiraciones - (Editorial Del Fondo)

6. “La Acusada de Codexia” de Flor Núñez Graiño

Con La Acusada de Codexia, Flor Núñez Graiño incorpora elementos de fantasía judicial y magia probatoria en un universo donde la justicia, las leyes y las conspiraciones marcan el ritmo de la trama. La protagonista, Giada Borgelli, es la alumna estrella de una academia legal que aspira a convertirse en Justicia del Rey. Desde el inicio, se enfrenta a duelos jurídicos con Marco Vessini, su rival académico, hasta que la acusan injustamente de asesinato durante el Carnaval de la ciudad. Desesperada, duda de su entorno y recurre inesperadamente a Vessini, quien acepta defenderla pese a sus diferencias.

El relato despliega un universo donde las máscaras del Carnaval esconden secretos, mientras la protagonista usa la magia para descubrir la verdad y rescatar su futuro. Núñez Graiño, abogada penalista nacida en la Ciudad de Buenos Aires, traslada su experiencia profesional al género de fantasía, creando una historia de formación, confianza y alianzas improbables.

La novela invita a reflexionar sobre la verdad, los prejuicios y los dilemas éticos bajo una estructura de thriller judicial, enriquecida por escenarios mágicos y personajes complejos.

La novela de Ludueña aborda temas como la venta de drogas, la violencia y la lucha contra las inseguridades personales en la juventud - (Editorial Del Fondo)

7. “Y los veranos pasarán” de Gonzalo Ludueña

Gonzalo Ludueña apuesta al cruce entre el romance y el suspenso, ubicando a Cami y Roma como protagonistas de un amor marcado por el deseo y el peligro en Y los veranos pasarán.

Ambos se conocen bailando folclore en una noche cálida de vacaciones, conectados por la pasión por la música, pero muy pronto el roce de sus vidas revela realidades opuestas: Roma vende drogas y busca salir de entornos violentos, mientras que Cami, bailarina, enfrenta dificultades por el sobrepeso y aspira a superar sus propias inseguridades.

El avance de la relación revela secretos y un incidente compromete la confianza entre ellos, rompiendo el bienestar del verano y dando lugar a un invierno simbólico en sus vidas. Ludueña utiliza un registro ágil y emotivo para abordar tanto la construcción de vínculos juveniles como las dificultades sociales y personales que los atraviesan.