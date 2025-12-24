Los controversiales intelectuales de la Nueva Derecha: un fenómeno que fascina y escandaliza

Laura K. Field analiza la influencia de los intelectuales de la Nueva Derecha MAGA en el movimiento trumpista actual

Laura K. Field lleva escribiendo sobre los intelectuales de lo que ella llama la Nueva Derecha MAGA desde 2019, y cuando habla de su tema, las respuestas suelen ser de incredulidad: “¿Intelectuales trumpistas? ¡Eso sí que es una contradicción!” o “¡Jajaja, creo que te refieres a fascistas tontos!”.

Pero un año después del segundo mandato de Trump, esos “intelectuales trumpistas” ejercen una influencia palpable, aunque esta se haya visto eclipsada por la total falta de interés del presidente Trump en el mundo de las ideas. Como explica Field en su fascinante e importante nuevo libro, Furious Minds [Mentes furiosas], lo notable es la rapidez con la que algunas teorías esotéricas han contribuido a radicalizar el movimiento MAGA.

A principios de la década de 1960, el historiador Richard Hofstadter describió el antiintelectualismo como un fenómeno más pronunciado en la extrema derecha. Field estaría mayormente de acuerdo. En Estados Unidos, dice, los intelectuales conservadores fueron en su momento una fuerza atenuante, actuando como un “freno y restricción” en algunos de los impulsos más desagradables de la derecha (intolerancia, misoginia). Ahora, las ideas extrañas y " cerebradas galácticas " que solían ser las obsesiones arcanas de los jóvenes nerds y los profesores titulares formales se han convertido en “un motor y acelerador del extremismo”. Field toma prestada una vívida analogía del libro del erudito cristiano Matthew Taylor The Violent Take It by Force: la periferia se ha convertido en la alfombra.

Tras haber escrito extensamente sobre la Nueva Derecha para medios como The New Republic y The Bulwark, Field conoce bien el tema. Además, tiene una conexión personal con el material. Es una teórica política que estudió con profesores inspirados por el filósofo político del siglo XX Leo Strauss, figura emblemática entre los pensadores conservadores por su adhesión a los antiguos y su rechazo al relativismo moral.

El libro 'Mentes furiosas' revela cómo teorías esotéricas radicalizaron rápidamente al movimiento MAGA en Estados Unidos

“No soy conservadora”, escribe Field, “y nunca lo he sido”. Pero comprende cómo las enseñanzas de Strauss —especialmente su énfasis en decodificar textos para encontrar significados secretos, una práctica que puede asemejarse al pensamiento conspirativo— han sido utilizadas como arma por una generación de académicos a quienes les desagrada que Estados Unidos sea un país pluralista. Strauss se describió una vez como “amigo de la democracia liberal” y maestro de la “moderación”. Field escribe sobre un movimiento intelectual que rechaza vehementemente ambas.

Field divide a las figuras de Mentes furiosas en tres grupos principales: los Claremonters, asociados con el Claremont Institute de California y que “idolatran la fundación de Estados Unidos”; los Postliberales, que buscan limitar los derechos individuales en favor de lo que definen vagamente como “el bien común”; y los Conservadores Nacionales, que defienden un Estado-nación homogéneo y a menudo adoptan elementos del nacionalismo cristiano. Field también identifica otro grupo, más amorfo, como parte de esta Nueva Derecha: una “derecha dura” que se nutre de (y alimenta a) las otras tres. Las figuras de este último grupo adoptan apodos agresivamente absurdos como Nacionalista del Huevo Crudo (con un doctorado de Oxford) y Pervertido de la Edad de Bronce (con un doctorado de Yale). Son extremadamente activos en línea y promueven una estética hipermasculinista; algunos de ellos, señala, son abiertamente racistas y fascistas.

Lo que todos estos grupos comparten es el odio al liberalismo, definido no como una ideología política partidista de izquierdas (aunque también la detestan), sino como un sistema de gobierno que valora el individualismo y el pluralismo. Posliberales como Patrick Deneen, un teórico político a quien Field atribuye “la versión más aceptable y desinhibida del populismo trumpista que uno pueda encontrar”, comenzaron criticando a una élite liberal compuesta por centristas tradicionales de ambos partidos.

Deneen y sus colegas posliberales han insistido en que este establishment liberal, a pesar de sus pretensiones de apertura, es arrogante y tiránico. Field sugiere que la furia de estos pensadores se debe a que están inmersos en un entorno —como suele ocurrir con los posliberales intelectuales— de “académicos y élites insulares”. En ese contexto, “los conservadores que se quejan de la intolerancia liberal tienen razón”.

Field identifica a los Claremonters, Postliberales y Conservadores Nacionales como los principales grupos de la Nueva Derecha

Hubo una época en que tales críticas eran innegablemente estimulantes, y algunos liberales, a pesar del desprestigio posliberal que se les daba por despreocupadas e indiferentes, parecían estar dispuestos a escuchar. Barack Obama, todavía un tema recurrente entre los seguidores de MAGA, incluso incluyó Por qué fracasó el liberalismo (2018), de Deneen, en una de sus listas anuales de lectura.

Pero para algunos de los colegas de derecha de Deneen, su crítica al liberalismo fue insuficiente. Field detalla el extraño intercambio de opiniones entre Deneen y Adrian Vermeule, un académico constitucional de la Facultad de Derecho de Harvard, quien, en una reseña de Por qué fracasó el liberalismo, animó a Deneen a ofrecer un programa político más ambicioso. Deneen accedió, y publicó Cambio de Régimen en 2023, en el que imaginaba una "aristói consciente" y a las masas conservadoras uniendo fuerzas para “derrocar a una clase dirigente liberal corrupta y corruptora”. (¿Acaso el programa de Trump en su segundo mandato —el desmantelamiento de las agencias federales, la intimidación de los bufetes de abogados, los ataques a las universidades— era lo que Deneen tenía en mente?).

Field es una guía excelente e intelectualmente honesta sobre estos supuestos intelectuales pendencieros. Los toma en serio, lee sus textos con atención, “haciendo todo lo posible por darles una oportunidad justa y asumiendo cierta buena fe”. Pero su enfoque comprensivo no puede evitar mostrar cómo incluso los intelectuales de extrema derecha más diligentes finalmente sucumben a la desesperación apocalíptica, reemplazando el arduo trabajo de pensar y reflexionar sobre el mundo —en toda su pluralidad y plenitud— por una aceptación reflexiva del poder político coercitivo.

Su respuesta a algunas de las malas ideas que encuentra es un comentario mordaz. Mentes furiosas incluye momentos sorprendentemente ingeniosos y juguetones, que contrastan marcadamente con la moralización pomposa y la hostilidad que examina en el libro. Field se burla de las aparentemente inagotables reservas de agravio y autocompasión de la Nueva Derecha: “Otras formas de orden político encarcelan, exilian o asesinan a sus oponentes ideológicos; el ‘régimen’ liberal les da borlas, lazos de terciopelo y perfiles en la revista The Atlantic“.

El análisis de Field destaca la misoginia y la crítica a la 'ginocracia' dentro de los discursos de la Nueva Derecha MAGA

Su libro incluye un análisis incisivo de la misoginia en la Nueva Derecha. Field señala cómo la “ginocracia” y la “casa comunal” se han convertido en epítetos exagerados de MAGA para una sociedad insoportablemente feminizada y pluralista. Es implacable al enumerar las deficiencias del racionalismo liberal: la fe en soluciones tecnocráticas a los problemas políticos, la tendencia a eludir las grandes cuestiones existenciales, los puntos ciegos ante emociones intensas como la ira y la enemistad. Pero también recuerda a los intelectuales de la Nueva Derecha algo que olvidan con demasiada facilidad: pueden fantasear con un régimen autoritario gracias a la libertad y la seguridad que les brinda la democracia liberal que detestan.

En un pasaje memorable, Field rompe la cuarta pared y se dirige a los hombres cuyo extremismo restringido se ha vuelto tan familiar para ella. “Ustedes también dan por sentado el mundo liberal”, escribe. “Esto les ha permitido usar el lenguaje del agravio y la opresión con demasiada ligereza, sin haber reflexionado lo suficiente sobre lo que realmente significa la opresión: el tipo de opresión que no les permite amar a quien quieren, votar en elecciones libres o no ser desaparecidas”.

Field detecta una veta de decadencia subyacente al fanatismo, con hombres suaves y cómodos que confunden la excitación cruel con perspicacia y hacen todo lo posible para parecer duros: “Es indecoroso y poco varonil, y algunos de ustedes extrañarán su liberalismo cuando desaparezca”.

* Jennifer Szalai es la crítica de libros de no ficción de The Times.

Fuente: The New York Times.

Fotos: Reuters/Cheney Orr; Reuters/ Eduardo Munoz y Reuters/Nathan Howard.