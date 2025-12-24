“Clásico de los clásicos”: La Camerata Bariloche realizará una gran gira por Argentina en 2026

El organismo realizará una serie de presentaciones en varias provincias de Argentina, como parte de una nueva etapa en su trayectoria, tras casi seis décadas de actividad y una destacada proyección internacional

La Camerata Bariloche anuncia una gira nacional para 2026 que incluirá conciertos en distintas regiones de Argentina. El ciclo marcará un nuevo capítulo en la trayectoria del conjunto, fundado hace 58 años por músicos del Teatro Colón y la Orquesta Sinfónica Nacional Argentina.

La agrupación cuenta con una extensa historia de presentaciones internacionales. Registró más de 30 giras fuera del país y actuaciones en escenarios de América, Europa, Asia y Medio Oriente. Entre sus participaciones destacadas se encuentra la representación de Argentina en las Olimpíadas Culturales de México y Múnich, la Expo-70 de Osaka y festivales en Salzburgo, Taormina, Montreux, Madrid, Miami y el Centenario del Carnegie Hall de Nueva York.

A lo largo de su historia, la Camerata Bariloche compartió escenario con figuras como Astor Piazzolla, Martha Argerich, Yehudi Menuhin, Antonio Janigro, Mstislav Rostropovich y Maxim Vengerov. El ensamble ofreció conciertos en salas de referencia internacional, entre ellas el Teatro Colón de Buenos Aires, la Salle Pleyel de París, el Kennedy Center de Washington, la NHK de Tokio, el Olimpia de Atenas y el Palau de la Música de Barcelona.

Desde su fundación, la dirección musical estuvo a cargo de Alberto Lysy, Rubén González, Elías Khayat y Fernando Hasaj. El actual director musical y concertino es Freddy Varela Montero.

La discografía de la Camerata Bariloche incluye grabaciones en Argentina, Estados Unidos y Europa. El conjunto también participó en producciones cinematográficas como El canto cuenta su historia (1976), Argentinísima (1972), El hombre olvidado (1981), Un lugar en el mundo (1991), Vidas privadas (2002) y Manuel de Falla, músico de dos mundos (2006).

Entre los reconocimientos obtenidos por la agrupación se encuentra el Premio Konex de Platino al mejor conjunto de cámara en la historia de la música argentina.