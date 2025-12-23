Cultura

El Gran Museo de Egipto inició la restauración en vivo de una antigua embarcación

La emblemática embarcación, construida hace más de cuatro milenios durante el gobierno del faraón, está siendo restaurada frente a los visitantes con la colaboración de expertos egipcios y japoneses en conservación arqueológica

Egipto inició el martes una restauración pública y en vivo de la antigua barca solar del rey Keops en el recién inaugurado Gran Museo Egipcio, más de 4.000 años después de que la embarcación fuera construida.

Conservadores egipcios utilizaron una pequeña grúa para levantar cuidadosamente una frágil y deteriorada tabla hacia la sala del Museo de Barcas Solares, la primera de las 1.650 piezas de madera que componen la embarcación ceremonial del faraón del Imperio Antiguo.

La barca, de 4.600 años de antigüedad, fue construida durante el reinado del rey Keops, el faraón que también mandó construir la Gran Pirámide de Guiza.

La embarcación fue descubierta en 1954 en un pozo sellado, cerca de las pirámides, pero su excavación no comenzó hasta 2011 debido al delicado estado de la madera.

“Hoy están siendo testigos de uno de los proyectos de restauración más importantes del siglo XXI”, declaró a los periodistas el ministro egipcio de Turismo, Sherif Fathy.

“Es importante para el museo, y es importante para la humanidad, la historia y el patrimonio”.

La restauración se llevará a cabo a la vista del público que visite el Gran Museo Egipcio durante los próximos cuatro años.

El proyecto está financiado por una subvención de 3,5 millones de dólares otorgada por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), con arqueólogos japoneses trabajando junto a especialistas egipcios.

Eissa Zidan, jefe de proyectos de conservación en el museo, dijo que las tablas de madera estaban “degradadas térmicamente y en muy mal estado”.

“Por esta razón, las misiones arqueológicas durante mucho tiempo evitaron trabajar en este proyecto”, dijo.

Arqueólogos egipcios y japoneses han estado tratando las tablas y remos de la barca usando materiales orgánicos, incluyendo nanocelulosa y Klucel E, que, según Zidan, cumplen con las normas internacionales de restauración.

El museo también alberga una segunda barca solar de la misma época, descubierta en mucho mejor estado arqueológico y previamente exhibida junto a las pirámides de Guiza.

Los visitantes han estado acudiendo en masa al Gran Museo Egipcio desde su apertura a principios de noviembre.

Fathy dijo que el museo recibe un promedio de 15.000 visitantes diarios, y algunos días llega incluso a recibir hasta 27.000 personas.

El Gobierno espera que el museo ayude a reactivar el sector turístico, que representa en torno al nueve por ciento del producto interno bruto de Egipto y emplea a cerca de dos millones de personas.

Tras años de dificultades debidas a la inestabilidad política y a la pandemia de covid-19, Egipto espera incrementar el número de turistas en alrededor del siete por ciento en 2026, pasando de 19 millones de visitantes este año, según Fathy.

Fuente: AFP.

Fotos: Ahmed Hasan/ AFP.

Temas Relacionados

Barca solarGran Museo EgipcioRestauraciónKeopsEgipto

