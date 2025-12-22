La Casa Blanca amenaza los fondos del Museo Smithsonian con una revisión exhaustiva del contenido

Visitantes recorren la exposición "Presidentes de Estados Unidos" del Smithsonian en la Galería Nacional de Retratos en junio. A la izquierda, un retrato del presidente Donald Trump, tomado por el fotógrafo del Washington Post, Matt McClain (Crédito: Valerie Plesch / The Washington Post)

La administración Trump intensificó la presión sobre el Smithsonian esta semana, amenazando con retener fondos federales si no presenta documentación exhaustiva para una revisión exhaustiva de su contenido. A principios de este año, el presidente Donald Trump se propuso eliminar lo que llamó “ideología inapropiada” del sistema de museos más prestigioso del país, esfuerzos que se espera que se intensifiquen a medida que su administración intenta dar forma a las celebraciones del 250.º aniversario del país el próximo año.

En un correo electrónico al personal, enviado el viernes por la noche tras la amenaza de financiación, el secretario del Smithsonian, Lonnie G. Bunch III, afirmó que el Smithsonian había enviado información a la Casa Blanca en septiembre y tenía la intención de presentar más ese mismo día. Aseguró que «todas las decisiones sobre contenido, programación y curaduría las toma el Smithsonian».

El día anterior, el director del Consejo de Política Nacional, Vince Haley, y el director de presupuesto de la Casa Blanca, Russell Vought, escribieron a Bunch que los documentos iniciales del Smithsonian “no cumplían con lo solicitado”. Entre los documentos solicitados se encuentran descripciones actuales de las exposiciones, archivos completos de la programación de America 250, borradores de planes para las próximas exposiciones y directrices internas utilizadas en el desarrollo de las exposiciones. La Casa Blanca dio al Smithsonian hasta el 13 de enero para atender la solicitud.

“Los fondos asignados al Instituto Smithsonian solo están disponibles para su uso de conformidad con la Orden Ejecutiva 14253 ‘Restaurando la Verdad y la Cordura en la Historia Estadounidense’ y el cumplimiento de las solicitudes establecidas en nuestra carta del 12 de agosto de 2025”, escribieron Haley y Vought. La carta hacía referencia específica al Museo de Historia Estadounidense, el Museo de Historia Natural, el Museo del Aire y el Espacio, el Museo de Historia y Cultura Afroamericana, el Museo del Indio Americano, el Museo Smithsonian de Arte Estadounidense, el Museo de Arte Africano y la Galería Nacional de Retratos.

A principios de este año, el presidente Donald Trump se propuso eliminar lo que llamó “ideología inapropiada” del sistema de museos más prestigioso del país (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

En respuesta a la administración Trump, Bunch escribió en una carta el viernes que la institución sigue “comprometida a compartir información y datos” y les pidió que “por favor entiendan que este trabajo ha llevado mucho tiempo y ha involucrado a mucho personal y departamentos en todo el Smithsonian”.

Bunch escribió que el cierre del gobierno retrasó el trabajo solicitado y que “estaría encantado de reunirse y compartir una actualización sobre nuestros esfuerzos internos para revisar y actualizar nuestro contenido”.

No quedó claro de inmediato cuánto dinero podría intentar retener la Casa Blanca, de qué partes del Smithsonian ni con qué autoridad. La institución recibe aproximadamente un 62 % de financiación federal mediante una combinación de asignaciones del Congreso, subvenciones y contratos federales.

Una carta anterior, en agosto, pidió una revisión agresiva de ocho museos para garantizar que se alineen con la directiva del presidente de “celebrar el excepcionalismo estadounidense” y pidió al Smithsonian que envíe todos los materiales solicitados dentro de 75 días y “comience a implementar correcciones de contenido” dentro de 120.

En medio del escrutinio de Trump, la institución ya había planeado su propia revisión de contenido, y la Junta de Regentes del Smithsonian le dio instrucciones a Bunch en junio para “garantizar un contenido imparcial” en toda la institución e informar sobre “cualquier cambio de personal necesario”.

Los visitantes caminan por el Museo Nacional de Historia Estadounidense del Smithsonian, reabierto tras el cierre gubernamental más largo en la historia de Estados Unidos, en Washington, D.C., EE. UU., el 14 de noviembre de 2025 (Foto: REUTERS/Elizabeth Frantz)

El Smithsonian se negó a comentar sobre el último acontecimiento. En el correo electrónico enviado el viernes al personal, Bunch informó que la institución había proporcionado a la Casa Blanca información en septiembre sobre sus exposiciones y exhibiciones públicas, políticas y procedimientos, y que planeaba enviar más documentos relacionados con su misión, organización y dichas exposiciones. A medida que recopilan la documentación, Bunch afirmó que “continuarán evaluando el alcance de nuestra respuesta”.

Subrayó que el Smithsonian ha servido a nuestro país durante casi 180 años “como una institución independiente y no partidista”.

En septiembre, Bunch escribió en una carta al personal que la institución había reunido un pequeño equipo interno para asesorar sobre lo que puede proporcionar a la Casa Blanca y dijo que estaba realizando “nuestra propia revisión de contenido para garantizar que nuestra programación sea objetiva y no partidista”.

El aumento de las demandas llega al final de un año tumultuoso para el Smithsonian, el autodenominado “complejo museístico, educativo y de investigación más grande del mundo”, que normalmente opera de forma independiente. Los historiadores han criticado ampliamente a Trump por intentar desinfectar el pasado del país al exigir que las instituciones culturales apoyen el “excepcionalismo estadounidense” y se centren menos en la esclavitud, entre otros pecados históricos.

En junio, la directora de la Galería Nacional de Retratos del Smithsonian, Kim Sajet, renunció después de que Trump intentara despedirla, y meses después, la artista Amy Sherald retiró su muestra individual del mismo museo, después de un desacuerdo con la institución sobre cómo se exhibiría un retrato de una mujer transgénero como la Estatua de la Libertad.

Museo Smithsonian de Historia Estadounidense en Washington D.C. (Foto: REUTERS/Jonathan Ernst)

La administración Trump intensificó su retórica durante el verano, y el presidente publicó en redes sociales que los museos del país son “esencialmente, el último segmento restante de ‘WOKE’” y que el Smithsonian está demasiado centrado en “lo grave que fue la esclavitud”. Posteriormente, la Casa Blanca publicó una lista de exhibiciones y materiales del Smithsonian que desaprueba, específicamente las obras y el contenido que mencionan la raza, la esclavitud, la identidad transgénero y la inmigración.

El representante Joe Morelle (Nueva York), el demócrata de mayor rango en el Comité de Administración de la Cámara de Representantes, encargado de supervisar el Smithsonian, declaró que Trump está “intentando distorsionar la misión del Smithsonian para reflejar sus esfuerzos por encubrir y reescribir la historia de nuestra nación". Exigió a la Casa Blanca que “ponga fin de inmediato a su vergonzosa interferencia en la independencia y el profesionalismo del Instituto Smithsonian“.

La Asociación de Directores de Museos de Arte, a la que la administración Trump mencionó por su nombre en su carta del jueves, dijo en una declaración que apoya el “trabajo continuo del Smithsonian para interactuar y abordar las preguntas planteadas por la Casa Blanca, al tiempo que mantiene el papel de supervisión adecuado de la Junta de Regentes“, y agregó que sus mejores prácticas “refuerzan constantemente el papel de gobernanza de los fideicomisarios, tal como se materializa en la Junta de Regentes del Smithsonian".

El Congreso creó el Smithsonian y encargó a la Junta de Regentes —integrada por el presidente de la Corte Suprema, el vicepresidente, tres senadores, tres congresistas y nueve ciudadanos— su administración. Como una singular colaboración público-privada, un “organismo fiduciario” de Estados Unidos, el Smithsonian destina sus fondos públicos a la conservación de colecciones nacionales, la investigación básica, la educación pública y los servicios administrativos y de apoyo para el mantenimiento de grandes complejos museísticos y de investigación. Sus fondos privados se utilizan para dotar puestos, construir nuevas instalaciones e inaugurar nuevas exposiciones, entre otros usos, según el sitio web del Smithsonian.

“Queremos asegurarles que ninguno de los directivos de los museos Smithsonian esté confundido sobre el hecho de que Estados Unidos ha sido una de las mayores fuerzas para el bien en la historia mundial” en vísperas del 250.º aniversario de la nación, escribieron Haley y Vought en la carta del jueves. “El pueblo estadounidense no tendrá paciencia” con ningún museo que “se sienta incómodo transmitiendo una visión positiva de la historia estadounidense”.

Trump publicó en redes sociales que los museos del país son “esencialmente, el último segmento restante de ‘WOKE’” y que el Smithsonian está demasiado centrado en “lo grave que fue la esclavitud” (Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein)

La Organización de Historiadores Americanos escribió en una declaración de agosto que la revisión de contenido de Trump “sin duda estará al servicio del control autoritario sobre la narrativa nacional, la memoria colectiva y las colecciones nacionales”.

James Millward, profesor de historia de la Universidad de Georgetown, quien estudia historia china y es uno de los fundadores y líderes de Historiadores Ciudadanos del Smithsonian —una iniciativa voluntaria para documentar todo lo que se exhibe en la institución—, afirmó sospechar que la solicitud de archivos digitales significa que “están buscando palabras clave”. El personal de la Fundación Nacional de la Ciencia estaba revisando proyectos de investigación en busca de palabras como “diversidad” y “género”.

“Hemos visto, por supuesto, esto en sitios web, en agencias, en todo Estados Unidos, y quieren aplicar ese tipo de enfoque machaconista, chovinista, de fuerza bruta y, francamente, intolerante, también al Smithsonian”, dijo Millward.

La retórica de la administración Trump sobre cómo hablar del pasado es “muy similar a la propaganda del Partido Comunista Chino“, dijo. “Solo historias positivas, solo energía positiva; no se permite energía negativa cuando se habla de historia”.

Fuente: The Washington Post