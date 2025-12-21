Cultura

“Generación Beta”, una reflexión sobre la herencia intergeneracional

La muestra de Franzi Kreis, en la Casa del Bicentenario, reúne relatos personales y retratos fotográficos para analizar cómo las experiencias familiares conectan a Buenos Aires y Viena

La Casa Nacional del Bicentenario presentó la muestra Generación Beta: al otro lado del océano, una propuesta que invita a los visitantes a explorar la memoria familiar y la transmisión intergeneracional a través de las obras de la artista Franzi Kreis.

La exposición, que permanecerá abierta hasta el 28 de febrero de 2026 en el cuarto piso de la Casa, surgió del proyecto “Generation Beta”, que ya recorrió ciudades como Sarajevo, Roma, Calabria, El Cairo, Budapest, Bern y Nova-Gorica, y en esta edición se centró en historias familiares que conectan Buenos Aires y Viena.

En el corazón de la muestra se encontraban veinte video-entrevistas, acompañadas de fotografías y códigos QR, que permitieron a los asistentes sumergirse en relatos personales en cuestión de segundos.

Franzi Kreis, responsable de la muestra, desarrolló su trabajo en los campos de la fotografía, el audio y el cine. Además, integró el programa para mujeres Calliope. Join the dots. del Ministerio de Asuntos Exteriores de Austria, orientado a destacar los logros de artistas y científicas austriacas y residentes en Austria.

Según el texto curatorial, la propuesta buscó “colocar un ‘Stolperstein’ intangible –un escollo para el recuerdo– a través de la narración de historias familiares”, con la intención de construir un archivo a largo plazo donde personas de entre siete y noventa y siete años relataron la vida de sus antepasados. Las entrevistas dieron paso a retratos fotográficos que pusieron el foco en el lenguaje corporal heredado y los gestos transmitidos, haciendo visible la memoria a través de la imagen.

La serie Übersee (“el otro lado del océano”), aún en desarrollo, aspiró a profundizar en los vínculos entre Buenos Aires y Viena, ciudades que, según la visión de la artista, funcionaron como puntos de encuentro de culturas diversas y perspectivas históricas contrastantes.

El texto curatorial planteó una pregunta central: “¿Qué queremos transmitir a la próxima Generación Beta?”, en referencia a la generación que nacerá en el futuro próximo. La muestra propuso así una mirada al futuro a partir del pasado, explorando cómo los grandes temas sociales y políticos se reflejaron en las biografías privadas y cómo las historias de vida pueden ofrecer respuestas a interrogantes universales.

