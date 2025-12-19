Cultura

“Avatar: Fuego y ceniza”: qué recordar antes de ver la película de James Cameron

El nuevo capítulo de la saga del pueblo Na’vi continúa su construcción de un detallado mundo. Esta es una guía para ponerse al día sobre los avances de la trama

Zoe Saldaña como Neytiri en
Zoe Saldaña como Neytiri en "Avatar: fuego y nieve" (Crédito: 20th Century Studios)

Con el estreno de Avatar: Fuego y Ceniza, llega el momento de regresar a Pandora, el mundo espectacularmente detallado creado por el director James Cameron. En la película original de Avatar (2009), los Na’vi azules de extremidades largas de la luna Pandora se ven obligados a lidiar con humanos —o “gente del cielo”— cuando llegan a extraer una sustancia conocida como Unobtainium, utilizando cuerpos de avatar para desplazarse. La mitología se profundizó con el estreno en 2022 de Avatar: El Camino del Agua. Para reorientarse antes del siguiente capítulo, aquí tienes una introducción.

¿Qué pasa con la familia Sully?

En el centro del universo de "Avatar" se encuentra la familia Sully, liderada por el exmarine Jake Sully (Sam Worthington), quien renunció a su cuerpo humano al final de la primera película para vivir en Pandora con su amada, Neytiri (Zoe Saldaña). Jake y Neytiri tienen tres hijos biológicos. Neytiri es miembro de un clan de gente del bosque, pero en El Camino del Agua los Sully buscaron refugio entre un grupo de Na’vi del arrecife conocido como los Metkayina. Al comienzo de Fuego y Ceniza, los Sully están de luto. Su hijo mayor, Neteyam (Jamie Flatters), murió tratando de salvar a sus hermanos menores, incluido Lo’ak (Britain Dalton), el hermano más rebelde con quien Jake se frustra fácilmente. Los Sully también tienen una hija pequeña, Tuk (Trinity Bliss), y cuidan a otros dos jóvenes, Kiri (Sigourney Weaver) y Spider (Jack Champion).

Spider (Jack Champion), Lo’ak (Britain
Spider (Jack Champion), Lo’ak (Britain Dalton), Tuk (Trinity Bliss) y Kiri (Sigourney Weaver)

Entonces, ¿Sigourney Weaver sigue interpretando a una adolescente?

Uno de los desarrollos más extraños de "El Camino del Agua" fue que Weaver no interpretara a Grace, la investigadora que muere en la primera película, sino a una adolescente Na’vi. Esto significaba que la actriz, de unos 70 años, asumiría un papel unos 60 años menor que ella. Pero no se trató solo de una simple elección creativa de reparto. Cameron mantuvo a su colaboradora de toda la vida en un papel clave: Kiri, la hija adoptiva de Jake y Neytiri. ¿Pero quién es su madre? Grace, de ahí la conexión con Weaver. Bueno, para ser más específicos, Kiri nació del avatar de Grace, que quedó misteriosamente impregnado, quizás relacionado con el hecho de que, justo antes de morir, los Na’vi intentaron transferir su consciencia al cuerpo alienígena usando el Árbol de las Almas. Kiri es una persona peculiar y tiene una intensa conexión con la diosa Eywa, el centro de la vida religiosa en Pandora. Cuando Kiri se conecta con el Árbol Espiritual submarino y se comunica con Grace —interpretada por la versión humana de Weaver—, sufre convulsiones, arriesgándose a morir. Este detalle será muy importante para la trama de Fuego y Ceniza.

¿Qué pasa con Spider?

En El Camino del Agua, Cameron también presentó a un niño humano punk con rastas que usa la jerga de los 90 de John Connor en Terminator 2. Este es Spider, interpretado por Champion. Spider fue criado en Pandora, abandonado después de los eventos de la primera película porque los bebés no pueden ser transportados a través del espacio en criosueño. Spider no puede respirar el aire de Pandora, así que siempre que está afuera tiene que usar una máscara, lo cual parece ser un gran inconveniente. Es básicamente un hermano para los hermanos Sully, pero Neytiri sospecha de esta “persona del cielo” en su órbita, especialmente porque el padre de Spider es el Coronel Miles Quaritch (Stephen Lang), el principal antagonista de la franquicia. Al igual que Grace, Quaritch también murió en Avatar, y Cameron también encontró una manera para que Lang regresara. Después de que Quaritch fuera asesinado, sus recuerdos fueron subidos a un cuerpo de avatar. Entonces, cuando Quaritch reaparece en Pandora en forma azul, es y no es realmente el padre de Spider. Así pues, Spider alberga sentimientos encontrados sobre su figura casi paterna. Al final de El Camino del Agua, decide salvar la vida del nuevo Quaritch, una decisión de la que podría arrepentirse.

Lo'ak, interpretado por Britain Dalton,
Lo'ak, interpretado por Britain Dalton, y a Tsireya, interpretada por Bailey Bass (20th Century Studios/Disney via AP)

¿Por qué son importantes los tulkun?

Pandora está repleta de criaturas, pero las más significativas de la saga en este momento son los tulkun. Estos seres parecidos a ballenas son muy inteligentes e increíblemente pacíficos, pero son perseguidos por humanos malvados porque sus cerebros contienen una sustancia llamada amrita, que puede detener el envejecimiento y vale millones de dólares. El capitalista que lidera la ofensiva contra los tulkun es Scoresby (Brendan Cowell), quien amablemente explica que toda la investigación humana en Pandora se financia con la venta de amrita. Los tulkun, que tienen una conexión especial con los habitantes del arrecife, no se defienden porque va en contra de su código moral.

¿Quién es Payakan?

Dentro de los tulkun, el nombre más importante que hay que recordar es Payakan. Payakan es un tulkun que salva a Lo’ak en El Camino del Agua tras ser abandonado por unos jóvenes Metkayina que estaban holgazaneando. Lo más crucial para la trama es que Payakan es un paria entre los tulkun porque se le considera asesino. Excepto, claro, que Payakan es mayormente incomprendido. Reunió a un grupo de tulkun para luchar contra los humanos tras la muerte de su madre, y aunque no fue responsable de las muertes que siguieron, los tulkun aún creen que actuó mal.

Fuente: The New York Times

