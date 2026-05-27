Crimen y Justicia

Violencia de género en Berisso: detuvieron a un joven por dejar encerrada a su pareja y huir con su hija

La víctima fue hallada en su vivienda tras los gritos de auxilio que alertaron a los vecinos. El fiscal actuó de oficio y el acusado, de 25 años, fue arrestado tras ser localizado por la policía

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Vista trasera de dos hombres: uno con uniforme policial y otro joven con gorra, camiseta verde y chaleco oscuro. Al fondo, una pared con logos de la Policía
Un joven fue detenido en Berisso por un caso de violencia de género y se encuentra en una dependencia policial (0221)

Un episodio de violencia de género sacudió la tranquilidad de Berisso el último fin de semana, cuando una joven fue hallada encerrada en su vivienda tras una discusión con su pareja. La intervención policial se produjo luego de que vecinos advirtieran gritos de auxilio provenientes del interior de una casa ubicada en la zona de 148 bis entre 10 y 11, lo que activó un operativo de emergencia y movilizó a las autoridades judiciales.

La situación se desarrolló el sábado, cuando efectivos policiales acudieron al domicilio alertados por un llamado que informaba sobre una mujer pidiendo ayuda desde una ventana. Durante varios minutos, los agentes intentaron comunicarse sin éxito hasta que finalmente lograron establecer contacto verbal con la joven a través de una abertura del inmueble. En ese intercambio, la víctima relató que, tras una fuerte discusión, su pareja la había dejado encerrada bajo llave y se había marchado llevándose a la hija menor de ambos.

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El hecho de que la mujer permaneciera privada de su libertad en el interior de la vivienda y separada de su hija generó alarma en el barrio y en las autoridades actuantes. Poco después, la madre del acusado se presentó en el lugar y facilitó la apertura de la propiedad, permitiendo que la víctima pudiera abandonar el encierro y reencontrarse con sus familiares.

Según la reconstrucción del caso, la joven aseguró a los agentes que no había sido golpeada ni amenazada durante el episodio. De todos modos, manifestó su voluntad de no formular una denuncia penal contra el joven, lo que no impidió que la Justicia interviniera de oficio. Dada la gravedad de la situación y la presencia de una menor, la Fiscalía avanzó con una investigación por privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.

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De acuerdo a lo informado por el portal 0221, la decisión de iniciar el proceso judicial sin el impulso directo de la víctima responde a la necesidad de garantizar su protección y la de la niña, considerando el riesgo implícito en hechos de esta naturaleza. En este tipo de casos, la intervención estatal se activa automáticamente para prevenir eventuales nuevos episodios y preservar los derechos de las personas afectadas, más allá de la denuncia formal.

Calle de tierra "Las Quintas" en Berisso con casas a los lados, vegetación, postes de luz y una persona caminando a la izquierda bajo cielo azul claro
La calle en Berisso, escenario del hecho de violencia de género (Google Maps)

En el marco de la investigación, el personal policial realizó tareas de rastreo y localización del acusado, identificado como un joven de 25 años. La búsqueda se orientó a distintos puntos donde podría haberse refugiado, hasta que finalmente fue hallado y detenido. El sospechoso fue trasladado a la comisaría correspondiente, donde quedó alojado a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 5.

La intervención de la Justicia en este caso se fundamenta en la jurisprudencia vigente que obliga a actuar ante situaciones de violencia de género, aun cuando las víctimas no deseen impulsar acciones penales. La privación ilegítima de la libertad en el contexto de una relación de pareja configura una conducta de extrema gravedad para los organismos judiciales y policiales, que procuran resguardar la integridad física y emocional tanto de la mujer como de la menor involucrada.

El joven detenido por decisión de la fiscalía enfrenta ahora una investigación formal por el delito de privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género, cargo que puede derivar en sanciones penales y la imposición de medidas restrictivas de acercamiento a las víctimas. La Justicia analizará los elementos reunidos en la causa, entre ellos el testimonio de la joven, las circunstancias del encierro y la presencia de la menor, para determinar las responsabilidades y eventuales medidas cautelares.

En el barrio, el episodio generó preocupación y reacciones de solidaridad con la víctima, mientras la policía y la fiscalía continúan con las actuaciones judiciales. El caso pone en relieve la importancia de la intervención rápida y el accionar articulado entre vecinos, fuerzas de seguridad y organismos judiciales para abordar situaciones de violencia en el ámbito familiar.

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