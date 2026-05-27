Sociedad

Conmoción en Santa Fe por la muerte de un niño de ocho años tras atragantarse con una bolita de vidrio

El trágico episodio ocurrió en Grütly la noche del lunes pasado. El niño fue trasladado a Esperanza, donde los médicos confirmaron su deceso

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Niño tosiendo/atragantándose con mano en garganta en mesa. Adulto detrás lo mira preocupado. Platos de espagueti, vasos de agua y servilletas son visibles.
Un nene de ocho años falleció en la localidad santafesina de Grütly por el atragantamiento de una bolita de vidrio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una profunda conmoción sacude a la pequeña localidad de Grütly, situada a 230 kilómetros de Rosario, tras la muerte de un niño de ocho años a raíz de una grave obstrucción de las vías respiratorias. El menor, oriundo de la zona rural de esta localidad santafesina, falleció luego de atragantarse con una bolita de vidrio, hecho que movilizó a toda la comunidad y puso en marcha un rápido operativo de emergencia.

La tragedia se desencadenó en la noche del lunes, cuando el niño jugaba en su casa y, en circunstancias que se investigan, sufrió un atragantamiento. La médica de guardia de la localidad fue la primera en asistirlo, actuando de inmediato ante la gravedad del episodio. Pese a las maniobras iniciales, se determinó la necesidad de trasladar al menor con urgencia a un centro de mayor complejidad.

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El traslado fue dispuesto bajo el protocolo de código rojo hacia el Samco “Dr. Alonso Criado” de Esperanza, centro asistencial ubicado a unos 30 kilómetros de Grütly. El operativo, coordinado por la central operativa del Seliar 107 Esperanza, contó con la colaboración de agentes de tránsito de la Municipalidad de Esperanza y efectivos de la policía de Santa Fe, quienes implementaron una burbuja de seguridad para que la ambulancia pudiera acceder rápidamente al hospital.

De acuerdo a lo informado por el portal del diario La Capital, al llegar al Samco de Esperanza, el equipo médico realizó intensas maniobras para intentar desobstruir la vía aérea del niño. Según informaron fuentes del centro de salud, el paciente ingresó con un objeto alojado en las vías respiratorias que impedía la entrada de aire. El objeto fue identificado como una bolita de vidrio, la cual habría quedado atascada en la glotis, una pequeña abertura situada en la laringe que regula el paso del aire hacia los pulmones.

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A pesar de los esfuerzos concertados por el personal de salud, no fue posible revertir el cuadro crítico.Se hizo todo lo posible”, señalaron desde el hospital respecto al trabajo realizado para salvar la vida del menor. Las maniobras incluyeron técnicas de reanimación y procedimientos destinados a liberar la obstrucción, pero la gravedad de la situación no permitió un desenlace favorable.

Un cartel marrón rojizo con letras blancas que dice "HOSPITAL Esperanza" y una flecha, frente a un edificio de tonos claros con ventanas y arbustos verdes
La fachada del Hospital de Esperanza, provincia de Santa Fe, donde un menor perdió la vida por atragantamiento con una bolita (El Litoral)

Otra muerte de un menor por atragantamiento

A fines del mes de enero último, un nene de dos años murió en la localidad de Tolosa, La Plata, luego de atragantarse con comida durante la cena que compartía con su madre.

El hecho ocurrió cuando Líam Mahún se atragantó mientras cenaba con su madre, Milagros Mahún, en su casa de la calle 521, entre 116 y 117. Ante la urgencia, la madre trasladó de inmediato al niño en su propio vehículo al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Los reportes oficiales indican que el menor ingresó sin signos vitales y, a pesar de los continuos intentos de reanimación por parte del personal médico, el fallecimiento se confirmó oficialmente a las 21:50.

Tras la confirmación de la muerte, la investigación judicial recayó en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 del Departamento Judicial La Plata, con intervención del Juzgado de Garantías N° 3 y el apoyo de la Defensoría N° 21. La causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte”, paso habitual cuando se busca esclarecer con precisión las circunstancias de decesos inesperados. Personal de la Comisaría 6.ª y del Grupo Táctico Operativo (GTO) participó en el operativo policial que se desplegó tras el episodio.

Las autoridades dispusieron el traslado del cuerpo y la Justicia solicitó la intervención de peritos en la vivienda del barrio Tolosa para realizar estudios complementarios que puedan arrojar más luz sobre el contexto del accidente.

El entorno familiar expresó su dolor públicamente. Una tía del niño publicó un mensaje en redes sociales: “Mi negro, por qué te me fuiste. Eras todo para mí. Decime cómo querés que siga. Quién me va a esperar todas las mañanas en la puerta con abrazos y besos. Me dejas un vacío enorme. Siempre vas a estar en mi corazón”.

Amigos de la familia iniciaron una campaña para recaudar fondos para ayudar con los gastos de sepelio.

“Con todo el respeto que se merecen y merece este angelito, anoche ocurrió una desgracia y lamentablemente tuvimos una pérdida grandísima! Necesitamos de su colaboración para poder velarlo ya que son de bajos recursos, así sea con 10, 20 o 100 lo que puedan ayudar todo es bienvenido! El alias directo de la familia Maria.estudiantes.mp. Sale a nombre de Maria Alejandra de la cruz”, escribió en sus redes sociales Milagros Salguero.

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