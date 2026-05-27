Crimen y Justicia

Comenzó el juicio contra el remisero acusado de matar a golpes a una joven en su casa durante un robo

El crimen ocurrió en 2021 y la víctima era hija de una pareja que lo había contratado para hacer un viaje. Ingresó a la casa con las llaves de la vivienda que estaban en el auto

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Ayelén Arredondo remisero la plata

Este martes comenzó el juicio por el crimen de Ayelén Estefanía Arredondo, ocurrido en La Plata en abril de 2021. La joven estudiante fue hallada sin vida en su casa del barrio Altos de San Lorenzo y por el hecho está imputado un remisero de confianza de la familia.

La primera audiencia tuvo lugar en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) V de la ciudad capital, con la declaración del principal imputado y el testimonio de los padres de la víctima, quienes reclamaron la pena máxima, según informó El Día.

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Todo comenzó cuando los padres de la joven de 23 años salieron de su casa ese 21 de abril cerca de las 5 de la mañana y se subieron al VW Polo de Marcelo Alejandro S., con destino a la Unidad Penitenciaria Nº 42 de Florencio Varela, donde estaba detenido su otro hijo.

El chofer debía esperarlos durante el tiempo que durara la visita y luego regresarlos a su casa; por eso la pareja había dejado las pertenencias adentro del vehículo debido a que no podían ingresarlas al penal por las medidas de seguridad.

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Mientras los padres de Ayelén continuaban en la visita, el conductor tomó las llaves de la casa que se encontraban junto a una riñonera con los celulares, documentación y un poco de dinero y se dirigió a la calle 75 entre 21 y 22 de la localidad platense, con el objetivo de cometer un robo. Así lo reconoció el propio imputado ante los jueces.

El acusado permanece detenido desde abril de 2021
El acusado permanece detenido desde abril de 2021

Ese día, la estudiante de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), se encontraba en la vivienda cuando el individuo llegó. Alrededor de las 10, un vecino observó a un hombre que abandonaba la vivienda de la familia Arredondo, con un bolso y una actitud sospechosa. Para verificar que todo estuviera en condiciones normales, el testigo subió la escalera que conecta la calle con el departamento de dos ambientes de la pareja y, al mirar por la ventana, vio el cuerpo de una mujer con rastros de sangre. Inmediatamente, pidió ayuda a otras personas y se subió a su camioneta para buscar al hombre. Lo encontró caminando cerca de la intersección de las calles 24 y 75.

Dieron aviso a la Policía y lo retuvieron hasta que un grupo de efectivos de la Comisaría 8va lo aprehendió en el lugar. De acuerdo a lo trascendido, en el bolso había casi 10 mil pesos en efectivo; también guantes y una barreta de hierro.

Ayelén Arredondo remisero la plata
El hombre salió de la vivienda con un bolso en donde había dinero y elementos contundentes

La autopsia

El cuerpo de la joven fue hallado sobre un sillón manchado de sangre, frente al televisor encendido. Presentaba múltiples lesiones en la cabeza y el rostro, que no lograron reconocerla incluso llegaron a pensar que se trataba de la madre. Intentaron sin éxito comunicarse con el esposo, pero seguía adentro del penal.

Poco después la visita terminó y se encontraron con que el remisero que los había llevado ya no estaba y tampoco sus pertenencias. Tomaron otro auto de regreso y al llegar los notificaron de lo ocurrido. La autopsia determinó que la estudiante murió como consecuencia de graves traumatismos craneales provocados por un objeto contundente.

Al momento del crimen Marcelo Alejandro S. tenía 55 años, estaba domiciliado en el Barrio UOM de la ciudad de Ensenada y trabajaba en una remisería de la zona. En la investigación se supo que había sido despedido, supuestamente, tras ser acusado de un robo un dato que la familia de Ayelén desconocía. Él les había facilitado su número particular para que lo contacten para el viaje.

Fuentes del caso informaron a este medio que el hombre tenía antecedentes por robo calificado en La Plata. Fue condenado por un hecho ocurrido en 2011 y recuperó la libertad en 2018.

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