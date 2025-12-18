Cultura

Dos muestras invitan a reflexionar sobre la memoria y la justicia

En el Parque de la Memoria se presentan “Señores Jueces, Nunca Más. Del juicio a las Juntas Militares al presente” y “Hay cuerpos”, que abordan el proceso de reconstrucción de la verdad en Argentina, destacando el papel de los organismos de DD.HH. y la vigencia del ‘Nunca Más’

Obras de Cristina Shiavi, Yuyo
Obras de Cristina Shiavi, Yuyo Noé (arriba) y Daniel Muzio y Ariadna Pastorino

A cuatro décadas del histórico Juicio a las Juntas Militares, el Parque de la Memoria y Memoria Abierta presentan la exposición Señores Jueces, Nunca Más. Del juicio a las Juntas Militares al presente, una propuesta que invita a reflexionar sobre el proceso de reconstrucción de la verdad y la justicia en la Argentina tras la dictadura cívico-militar.

La muestra, que se desarrolla en el Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, destaca el impacto duradero de aquel juicio no solo en el ámbito jurídico y político, sino también en el plano ético, cultural y simbólico, subrayando la vigencia del legado del Nunca Más en la sociedad actual.

Entre los participantes se encuentran artistas y colectivos como Eitan Abramovich, Rolando Andrade, Marcelo Brodsky, Luis Felipe Noé, Cristina Schiavi y Dani Yako, así como archivos y organismos de derechos humanos, entre ellos el Archivo Madres de Plaza de Mayo - L.F, el Archivo Nacional por la Memoria y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

"Hecho", de Carlos Gorriarena
"Hecho", de Carlos Gorriarena

El recorrido de la justicia argentina desde 1985 ha estado marcado por avances, retrocesos y una persistente búsqueda de verdad. La exposición enfatiza que este proceso no fue lineal ni sencillo, sino el resultado de un esfuerzo colectivo en el que los organismos de derechos humanos y los sobrevivientes desempeñaron un papel esencial.

Según los organizadores, la voz de las víctimas y la perseverancia de estos organismos constituyen la fuerza más perdurable de este camino hacia la justicia.

A través de documentos, archivos, testimonios, fotografías y obras de arte, la muestra reconstruye las resonancias visuales, discursivas y emocionales del Juicio a las Juntas Militares, al tiempo que promueve el diálogo sobre la importancia de mantener vivo el legado del Nunca Más. El objetivo es fomentar la reflexión crítica y la transmisión intergeneracional de la memoria en un contexto de nuevos desafíos democráticos.

Acto de recuperación de la
Acto de recuperación de la ex Escuela de Mecánica de la Armada. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina; 2004 marzo 24. Foto de Gonzalo Martinez

El juicio de 1985 representó un hito sin precedentes en la historia mundial de los derechos humanos: por primera vez, un país juzgó a los responsables de un régimen dictatorial desde su propio sistema judicial, reafirmando la vigencia del Estado de derecho frente al terrorismo de Estado. La exhibición cuenta con el acompañamiento de las embajadas de Francia, Suiza y Alemania.

En paralelo, el Parque de la Memoria presenta la exposición Hay cuerpos, bajo la curaduría de Laura Casanovas, que explora las múltiples formas de existencia de los cuerpos y cuestiona las asociaciones culturales tradicionales sobre la corporalidad.

Las obras de Marina De Caro, Nushi Muntaabski, Ariadna Pastorini, Cristina Schiavi y Eugenia Streb investigan materiales y sensibilidades que desafían la habitual relación entre lo blando y lo débil, revelando fuerza en la “debilidad” y multiplicando fisonomías placenteras, dramáticas y cuestionadoras.

"Tetania", de Nushi Muntaabski
"Tetania", de Nushi Muntaabski

La exposición destaca la necesidad de visibilizar los cuerpos en una época marcada por violencias reales y virtuales que inciden directamente en la experiencia corporal. Las piezas, que incluyen textiles, cerámica, dibujo y video, amplifican las percepciones y presentan cuerpos que se contorsionan, agrupan, fragmentan, aíslan y levantan, utilizando el color para modificar la relación entre cromatismo y dolor.

La frase “todos los seres humanos están entrelazados en reciprocidad” sintetiza el espíritu de la muestra, que busca abrir caminos de reconocimiento y compromiso en un tiempo de posthumanismo.

*Parque de la Memoria - Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, Av. Costanera Norte Rafael Obligado 6745. De martes a domingos y feriados de 11 a 17 hs, hasta el 19 de abril de 2026. Entrada libre y gratuita

