La Orquesta y el Coro Estable del Teatro Colón celebran 100 años con una gala gratuita en el Parque Centenario

La Orquesta y el Coro Estable del Teatro Colón celebran cien años con una gala gratuita en el Parque Centenario (Crédito: Juanjo Bruzza)

La Orquesta y Coro Estable del Teatro Colón celebrarán su centenario con una gala sinfónico-coral de acceso libre, que tendrá lugar el sábado 20 de diciembre a las 20:00 en el Anfiteatro del Parque Centenario. Este evento, que marca los cien años de trayectoria de dos de los cuerpos artísticos más emblemáticos de Buenos Aires, busca no solo rendir homenaje a su historia, sino también proyectar su legado hacia el futuro, según informó el propio Teatro Colón.

La entrada será gratuita y se entregará una localidad por persona, por orden de llegada, a partir de las 18:00 del mismo día en el acceso del Anfiteatro, ubicado en Leopoldo Marechal y Lillo. La organización advirtió que la disponibilidad estará sujeta a la capacidad del recinto, por lo que se recomienda asistir con antelación para asegurar un lugar.

El concierto sinfónico-coral será al aire libre, en el Parque Centenario. Lo dirigirá Beatrice Venezi y estará la soprano Monserrat Maldonado como invitada especial

La gala contará con la dirección musical de Beatrice Venezi y la participación de la soprano Monserrat Maldonado. El programa incluirá obras de grandes compositores como Gioachino Rossini, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Pietro Mascagni y Charles Gounod, abarcando desde oberturas y coros célebres hasta intermezzos de óperas reconocidas.

Entre las piezas destacadas figuran la Obertura Italiana in Algeri de Rossini, la Obertura de La forza del destino de Verdi, el Intermezzo de Manon Lescaut de Puccini, el Intermezzo y “Regina coeli...Inneggiamo” de Cavalleria rusticana de Mascagni, el Coro de la “Kermesse” de Fausto de Gounod, así como el Coro “Gli arredi festivi” de Nabucco y la Marcha triunfal de Aida de Verdi.

Beatrice Venezi será la directora musical de la gala

El Coro Estable del Teatro Colón, bajo la dirección de Miguel Martínez, y la Orquesta Estable del Teatro Colón serán los protagonistas de esta velada, que se presenta como una oportunidad única para el público de la ciudad de disfrutar de un repertorio que recorre los grandes hitos de la ópera y la música sinfónica.

La institución subrayó que este centenario representa “la reafirmación de un legado y la proyección de un futuro”, así como un homenaje a quienes han construido y mantienen viva la excelencia artística de estos cuerpos estables.