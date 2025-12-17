El FNA anunció los ganadores del Concurso de Arte y Tecnología

El Fondo Nacional de las Artes premia proyectos que fusionan arte y tecnología en su concurso 2025. De izq. a derecha: Nahuel Cañada (1.° premio), Maximiliano Parlagreco (2.° premio) y Lourdes Rivadeneyra (3.° premio)

El Fondo Nacional de las Artes (FNA) dio a conocer los nombres de los artistas premiados en el Concurso de Arte y Tecnología 2025, una iniciativa destinada a promover proyectos que integren lenguajes artísticos con tecnologías digitales, electrónicas, inmersivas o emergentes. La convocatoria contempló el otorgamiento de $15.500.000 repartidos entre los tres primeros premios y los premios exhibición.

El certamen contó con un jurado conformado por Natalia Matewecki, Leo Nuñez y Matías Romero Costas, encargado de seleccionar las obras elegidas. Entre las propuestas valoradas se destacó el alto nivel y la diversidad representación federal en la selección. La obra Las memorias de Xu Lizhi, de Nahuel Cañada, obtuvo el primer premio, acompañado de una suma de $3.000.000. El fallo destacó que el trabajo de Cañada establece una reflexión crítica sobre la tecnología desde una perspectiva considerada poética y sensible.

El segundo premio, dotado con $2.000.000, corresponde a Maximiliano Parlagreco por su obra Ensayos de agenciamiento, reconocida por proponer un diálogo entre imágenes tradicionales y una inteligencia artificial. Lourdes Rivadeneyra, oriunda de Tucumán, recibió el tercer premio y $1.000.000 por Error 404 devoción not found, trabajo que explora el vínculo entre tecnología y territorio, y evidencia “la incapacidad de los nuevos desarrollos para comprender lo situado”.

Además de los tres premios principales, el jurado seleccionó otras 19 propuestas, que recibieron $500.000 cada una. Las veintidós obras galardonadas y seleccionadas integrarán una exposición colectiva prevista para 2026 en el Palacio Libertad. La fecha de la exhibición será confirmada en los próximos meses.

En total, el Fondo Nacional de las Artes distribuyó $15.500.000 en la convocatoria: $6.000.000 se asignaron a los tres primeros premios y $9.500.000 a los premios exhibición.

Todos los ganadores

Las Memorias de Xu Lizhi, de Nahuel Cañada (1.° premio) Ensayos de agenciamiento, de Maximiliano Parlagreco (2.° premio) Error 404 devoción not found, de Lourdes Rivadeneyra (3.° premio)

Visual Tetris , de Román Gomes

SIMBIOSIS - Voces de lo profundo , de Luis Javier Sticco

Conexión , de Alejo Martín Cortiñaz

Huellas de la fragilidad en tránsito , de Paula Julieta Toto Blake

Esto de migrar que sensación tan desparramada , de Luciano Piccilli

Atlas de cielos nublados , de Maia Gattás Vargas

Pensamientos, reflexiones y mosquitos , de César Montangie

Fragmentos de la selva , de Ángel Vicente Salazar Cruz

Tejido Multimedial , del grupo Pablo Osuna Vargas , Mercedes Pallotti Miranda y Marcela Marcolini

Fan , de Germán Campos

Las formas del laberinto , de María Dolores Casares

Microbioespecularis , de Federico Joselevich Puiggrós

Esculturas responsivas , de Luna Bujalesky

Ondulaciones invisibles , de Mecha MIO ( Mercedes Ivernizzi Oviedo )

Eclipse casi total , de Gonzalo Maciel

Nodos de tensión , del colectivo Electrohacedoras (representante: Piren Silvana Benavidez Ortiz )

Thanks for being lifeless , de Nikki ( Laura Ige )

Futuras estructuras para un mundo inundado , de Fernando Laub

El Sacrificio de Mercurio, de Andrés Di Martino

Fotos: gentileza Gerencia de Comunicación del Fondo Nacional de las Artes.