Cultura

El Fondo Nacional de las Artes inaugura una muestra en homenaje a Teresa Anchorena

La Casa Victoria Ocampo alberga una exposición que reúne más de sesenta piezas artesanales, seleccionadas para destacar la importancia del acervo cultural argentino y la labor de una referente en la preservación patrimonial

Guardar
El Fondo Nacional de las
El Fondo Nacional de las Artes inaugura una muestra de artesanías en homenaje a Teresa Anchorena en la Casa Victoria Ocampo

La Casa Victoria Ocampo, sede en la Ciudad de Buenos Aires del Fondo Nacional de las Artes, albergará desde el viernes 19 de diciembre una exposición que reúne más de 60 piezas de la colección de artesanías del Fondo Nacional de las Artes (FNA), organizada en homenaje a Teresa Anchorena, quien fue directora de Patrimonio y Artesanías de la entidad, recientemente fallecida.

La exhibición, titulada Legados del hacer: Homenaje a Teresa Anchorena, invita al público a conocer parte del patrimonio material e inmaterial argentino, a través de objetos representativos de distintas regiones y oficios.

La muestra, que podrá visitarse hasta el 20 de febrero en la sede ubicada en Rufino de Elizalde 2831, presenta ejemplos de trabajos en cuero, cerámica, textiles, metales, madera y fibras vegetales. Entre las piezas seleccionadas se encuentran vasijas, cestos, redes, sillas materas, boleadoras, imágenes religiosas y objetos tradicionales como facones, ponchos, alforjas y bombillas. Todas forman parte del acervo reunido por el FNA a lo largo de varias décadas.

Teresa Anchorena promovió la apertura de esta parte de la colección institucional al público, con el fin de destacar el valor cultural de las artesanías y su contribución a la identidad argentina. La curaduría de esta exposición homenaje estuvo a cargo de María Silvia Corcuera, directora de Artes Visuales del FNA, con la colaboración de José Manuel Eguiguren en asesoramiento museológico y Julián Mizrahi en la conceptualización de los objetos exhibidos.

Más de 60 piezas de
Más de 60 piezas de cuero, cerámica, textiles y metales integran la exhibición 'Legados del hacer'. La colección del FNA reúne objetos tradicionales como vasijas, cestos, ponchos, facones y bombillas de todo el país.

Tulio Andreussi Guzmán, presidente del FNA, expresó acerca de esta exhibición: Legados del hacer es fruto de un compromiso ineludible y un reconocimiento al modelo de vocación, entusiasmo y entrega de Teresa a esta colección. Estoy convencido de que esta muestra es el mejor modo de mantener vivo su legado, su mirada lúcida y su singular sensibilidad”.

Por, su parte, María Silvia Corcuera, subrayó: “Esta muestra recupera la histórica colección patrimonial del Fondo Nacional de las Artes y crea vínculos entre las artesanías más variadas, trascendiendo la diversidad de materiales, técnicas y épocas. Es también un homenaje a Teresa Anchorena., cuya intensa labor a lo largo de su vida contribuyó de manera decisiva a poner en valor las artesanías argentinas y a promoverlas en el mundo entero”.

La exposición destaca el legado
La exposición destaca el legado de Teresa Anchorena como impulsora de la preservación del patrimonio artesanal argentino

La colección patrimonial del Fondo Nacional de las Artes se inició por impulso del Dr. Augusto Raúl Cortazar, especialista en folclore y uno de los primeros directores del organismo y quien organizó la adquisición de piezas en todas las provincias a través de un relevamiento de oficios tradicionales. El patrimonio fundacional se enriqueció durante la década del 90 con la incorporación de piezas de platería, y a partir de 2006 con premios adquisición entregados en certámenes organizados por el propio fondo.

Actualmente, la colección del FNA incluye más de mil piezas, bajo custodia de la licenciada Lucila Pesoa, conservadora de las colecciones institucionales.

La inauguración de la muestra será el viernes 19 de diciembre a las 18 horas, y el acceso es libre, de lunes a viernes entre las 11 y las 19. Se podrá visitar hasta el 20 de febrero.

* Casa Victoria Ocampo, Rufino de Elizalde 2831, C. A. B. A.

Fuente y fotos: gentileza Gerencia de Comunicación Fondo Nacional de las Artes.

Temas Relacionados

Teresa AnchorenaFondo Nacional de las ArtesArtesaníasCasa Victoria Ocampo

Últimas Noticias

¿Cómo leemos a Jane Austen hoy en día?

La conmemoración de los 250 años del nacimiento de la autora británica motiva actividades en su honor y un análisis renovado de su influencia literaria, social y cultural en el Reino Unido y el mundo

¿Cómo leemos a Jane Austen

Pedro Chemes estrena una obra musical en homenaje al Papa Francisco: “Él nos sacó la incomodidad de ser cristianos”

La pieza del compositor argentino, inspirada en un relato sobre la Virgen de Guadalupe, será interpretada el miércoles 17 en la Basílica de la Merced en un concierto de música sacra latinoamericana

Pedro Chemes estrena una obra

Banksy cuestiona el poder y el control en una exposición en el Moco Museum

El espacio de Barcelona presenta “Disrupted Power”, con 25 obras del artista más enigmático

Banksy cuestiona el poder y

“Streaming”, “Loguearse” y “Alfombra roja”: el diccionario de la lengua española incorpora nuevas palabras

La actualización incluye términos relacionados con tendencias tecnológicas, así como revisiones en palabras ya existentes ahora utilizadas en redes sociales y medios digitales

“Streaming”, “Loguearse” y “Alfombra roja”:

Rob Reiner dejó claro en qué creía, dentro y fuera de la pantalla

En películas como “Cuestión de honor”, las ideas del director sobre justicia y moral se expresan de la manera más explícita posible. Ese es su legado

Rob Reiner dejó claro en
DEPORTES
Nalbandian reflotó su polémica con

Nalbandian reflotó su polémica con Del Potro por la derrota contra España en la final de la Copa Davis 2008: “No quiso jugar”

Un hincha increpó al presidente de San Lorenzo a la salida del Nuevo Gasómetro y fue embestido por la camioneta que lo llevaba

La prueba que realizarán en el Mundial M20 que podría modificar la reglamentación sobre los tackles en el rugby mundial

Las impactantes fotos de la visita de Messi a un refugio de animales en la India: el inédito homenaje que recibió

Ousmane Dembélé ganó el premio FIFA The Best al mejor jugador del año

TELESHOW
Araceli González contó por qué

Araceli González contó por qué lloró al aire del programa de Mirtha Legrand: “No tiene que ver con mis relaciones”

Paula Chaves contó cómo se enteró de la particular condición física que tiene: “¡A los 41 años!”

El apasionado beso de Ángela Torres y Marcos Giles: “Me explota el pecho cuando te veo”

Cazzu festejó su cumpleaños a lo grande: karaoke con amigos famosos y el “desafío de la uva”

Más de 5 cuadras de fila en el casting presencial de Gran Hermano: todos quieren ser la Generación Dorada

INFOBAE AMÉRICA

La luz de Ahmed, un

La luz de Ahmed, un Justo entre las Naciones de nuestros tiempos

El régimen de Irán le negó atención médica independiente a la Nobel de la Paz Narges Mohammadi tras su violento arresto

Amnistía Internacional exigió al régimen de Irán la liberación inmediata de Narges Mohammadi y de otros activistas

Reino Unido revisará las leyes de financiación política tras un caso de sobornos rusos

La Unión Europea afirmó que espera profundizar su relación con Chile tras el triunfo de Kast