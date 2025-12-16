El Fondo Nacional de las Artes inaugura una muestra en homenaje a Teresa Anchorena

El Fondo Nacional de las Artes inaugura una muestra de artesanías en homenaje a Teresa Anchorena en la Casa Victoria Ocampo

La Casa Victoria Ocampo, sede en la Ciudad de Buenos Aires del Fondo Nacional de las Artes, albergará desde el viernes 19 de diciembre una exposición que reúne más de 60 piezas de la colección de artesanías del Fondo Nacional de las Artes (FNA), organizada en homenaje a Teresa Anchorena, quien fue directora de Patrimonio y Artesanías de la entidad, recientemente fallecida.

La exhibición, titulada Legados del hacer: Homenaje a Teresa Anchorena, invita al público a conocer parte del patrimonio material e inmaterial argentino, a través de objetos representativos de distintas regiones y oficios.

La muestra, que podrá visitarse hasta el 20 de febrero en la sede ubicada en Rufino de Elizalde 2831, presenta ejemplos de trabajos en cuero, cerámica, textiles, metales, madera y fibras vegetales. Entre las piezas seleccionadas se encuentran vasijas, cestos, redes, sillas materas, boleadoras, imágenes religiosas y objetos tradicionales como facones, ponchos, alforjas y bombillas. Todas forman parte del acervo reunido por el FNA a lo largo de varias décadas.

Teresa Anchorena promovió la apertura de esta parte de la colección institucional al público, con el fin de destacar el valor cultural de las artesanías y su contribución a la identidad argentina. La curaduría de esta exposición homenaje estuvo a cargo de María Silvia Corcuera, directora de Artes Visuales del FNA, con la colaboración de José Manuel Eguiguren en asesoramiento museológico y Julián Mizrahi en la conceptualización de los objetos exhibidos.

Tulio Andreussi Guzmán, presidente del FNA, expresó acerca de esta exhibición: “Legados del hacer es fruto de un compromiso ineludible y un reconocimiento al modelo de vocación, entusiasmo y entrega de Teresa a esta colección. Estoy convencido de que esta muestra es el mejor modo de mantener vivo su legado, su mirada lúcida y su singular sensibilidad”.

Por, su parte, María Silvia Corcuera, subrayó: “Esta muestra recupera la histórica colección patrimonial del Fondo Nacional de las Artes y crea vínculos entre las artesanías más variadas, trascendiendo la diversidad de materiales, técnicas y épocas. Es también un homenaje a Teresa Anchorena., cuya intensa labor a lo largo de su vida contribuyó de manera decisiva a poner en valor las artesanías argentinas y a promoverlas en el mundo entero”.

La exposición destaca el legado de Teresa Anchorena como impulsora de la preservación del patrimonio artesanal argentino

La colección patrimonial del Fondo Nacional de las Artes se inició por impulso del Dr. Augusto Raúl Cortazar, especialista en folclore y uno de los primeros directores del organismo y quien organizó la adquisición de piezas en todas las provincias a través de un relevamiento de oficios tradicionales. El patrimonio fundacional se enriqueció durante la década del 90 con la incorporación de piezas de platería, y a partir de 2006 con premios adquisición entregados en certámenes organizados por el propio fondo.

Actualmente, la colección del FNA incluye más de mil piezas, bajo custodia de la licenciada Lucila Pesoa, conservadora de las colecciones institucionales.

La inauguración de la muestra será el viernes 19 de diciembre a las 18 horas, y el acceso es libre, de lunes a viernes entre las 11 y las 19. Se podrá visitar hasta el 20 de febrero.

* Casa Victoria Ocampo, Rufino de Elizalde 2831, C. A. B. A.

Fuente y fotos: gentileza Gerencia de Comunicación Fondo Nacional de las Artes.