Cultura

Rusia designó al grupo punk disidente Pussy Riot como “organización extremista”

La justicia prohibió las “actividades en la Federación de Rusia” del colectivo feminista

Guardar
Rusia designó al grupo punk
Rusia designó al grupo punk disidente Pussy Riot “organización extremista” (REUTERS/Chris Radburn/File Photo)

La justicia rusa designó el lunes al grupo punk contestatario Pussy Riot como “organización extremista” y prohibió “sus actividades en la Federación de Rusia”, indicó un tribunal de Moscú en Telegram.

El colectivo feminista se opone desde hace años a Vladimir Putin a través de obras artísticas impactantes. Se dio a conocer especialmente en 2012 con una “oración punk” que pedía a la Virgen María “expulsar” al presidente ruso, cantada en la catedral de Cristo Salvador de Moscú.

La decisión del tribunal era esperada por los miembros del grupo.

“Estos idiotas llevan trabajando en ello desde hace años, al menos desde 2012”, escribió Nadya Tolokonikova en un mensaje publicado el domingo en la cuenta X del grupo, acompañado de un extracto de una entrevista concedida en 2012 desde una colonia penitenciaria a la que había sido enviada tras participar en la “oración punk”.

“La ley está hecha para borrar a Pussy Riot de la mente de los ciudadanos rusos”, declaró el grupo en su cuenta de Facebook a comienzos de diciembre, antes de esta decisión judicial.

“La ley está hecha para
“La ley está hecha para borrar a Pussy Riot de la mente de los ciudadanos rusos”, declaró el grupo (REUTERS/Annegret Hilse/File Photo)

“Hace años que somos radioactivas, pero ser designadas como organización extremista da al Estado más herramientas jurídicas para castigar a la gente por cualquier vínculo con nosotras”, indicó el grupo, diciendo estar preocupado por “la seguridad de los simpatizantes de Pussy Riot que no pueden salir de Rusia o que eligen quedarse”.

Sus miembros, muchos de los cuales han sido condenados a prisión por su activismo y hoy viven en el exilio, también se oponen a la ofensiva rusa contra Ucrania.

En 2021, Maria Aliójina, amenazada con una pena de prisión, logró salir clandestinamente de Rusia disfrazada de repartidora de comida.

El grupo se une ahora en la lista rusa de “terroristas y extremistas” a la Fundación Anticorrupción del fallecido opositor Alexéi Navalni, a la empresa Meta y al “movimiento internacional LGTB”.

Esta calificación permite movilizar un amplio arsenal jurídico para amordazar cualquier crítica al poder en Rusia.

Fuente: AFP

Temas Relacionados

Pussy Riotrusia

Últimas Noticias

Festival Ritual Criollo: reunión de referentes y nuevas generaciones del folklore en Buenos Aires

Mañana a las 21 horas en Galpón B se realiza este ciclo que empezó en Los Galgos con Juan Falú a la cabeza del line up. La iniciativa busca fortalecer la música de raíz en un ambiente de intimidad y cercanía

Festival Ritual Criollo: reunión de

La Hispanic Society destaca al Goya testigo de la guerra, con retratos y escenas de desastres

El público puede apreciar piezas originales y copias de seguidores, que incluyen grabados poco expuestos por su fragilidad, en una exposición que explora el impacto de los acontecimientos revolucionarios en la producción artística de Goya

La Hispanic Society destaca al

Guía de lectura de Alice Oseman: claves para explorar el universo Heartstopper

La comunidad local organizó un evento para celebrar la obra de la autora británica y transmitirle su impacto, mientras editoras y referentes del fandom promueven la interacción y el reconocimiento en redes sociales

Guía de lectura de Alice

Stella Tack y el fenómeno de Blackbird Academy en Latinoamérica

La autora austriaca compartió cómo sus libros, que exploran temas de identidad y relaciones complejas, encontraron eco entre jóvenes de la región, impulsando el fenómeno del dark academia en librerías locales

Stella Tack y el fenómeno

Cómo se escribe: rompehielos, no rompehielo

La Real Academia Española promulga normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Cómo se escribe: rompehielos, no
DEPORTES
“Pensamientos oscuros”: la fuerte confesión

“Pensamientos oscuros”: la fuerte confesión de John Terry por el penal fallado con Chelsea en la final de la Champions de 2008

Lionel Messi cerró la GOAT Tour por India con una inolvidable jornada en Nueva Delhi: fútbol con niños, hit especial y una promesa

Revelaron cómo será el sonido de los motores de los nuevos autos de Fórmula 1: “La banda sonora para 2026″

Insultos, miradas desafiantes y gritos a los árbitros: el furioso cruce de LeBron James con otra figura de la NBA que terminó en escándalo

La estremecedora lesión que sufrió la estrella de la NFL Patrick Mahomes: “No sé por qué tuvo que pasar esto”

TELESHOW
Wanda Nara habló luego de

Wanda Nara habló luego de declarar en la causa por estafa de Nicolás Payarola: “No tengo miedo de nada”

Maxi López contó cuál será su próxima faceta laboral en Argentina: “Tengo ganas de explorar nuevos proyectos”

El íntimo y emotivo festejo de Marina Calabró por su cumpleaños con Rolando Barbano: “Perfecto como vos”

La polémica pregunta de Sofi Gonet a Diego Poggi que causó repudio durante los Martín Fierro de streaming

Wanda Nara fue a declarar como testigo en la causa por estafa de Nicolás Payarola: las fotos

INFOBAE AMÉRICA

EEUU condenó las acciones agresivas

EEUU condenó las acciones agresivas de China contra pescadores filipinos en el mar de China Meridional: “Tácticas cada vez más peligrosas”

La actualización continua ya no es opcional: crece la demanda de cursos tecnológicos con enfoque práctico

Una niña murió en su escuela de Ecuador por una fractura cervical traumática minutos después de ingresar

Sicarios disfrazados de policías asesinaron a cuatro hermanos en Guayaquil

El emotivo regreso de la ballena Sei al Mar Argentino: por qué es una esperanza frente al riesgo de extinción