Cultura

El arte al servicio de la ciencia: sortean un Picasso para recaudar fondos y enfrentar el Alzheimer

La iniciativa, impulsada por la Fundación Recherche Alzheimer en Francia, permitirá participar desde cualquier parte del mundo por una obra original del icónico maestro. Lo recaudado será destinado al avance científico y al apoyo de pacientes y familias afectadas por la enfermedad

Guardar
La rifa solidaria de la
La rifa solidaria de la Fundación Recherche Alzheimer ofrece la obra Tête de femme de Picasso como premio principal para recaudar fondos - (REUTERS)

Tête de femme, una obra original de Pablo Picasso valorada en USD 1,2 millones, será el centro de una rifa internacional impulsada por la Fundación Recherche Alzheimer de Francia. Por 100 euros, cualquier interesado podrá adquirir uno de los 120.000 boletos disponibles en la plataforma “1picasso100euros” y participar en el sorteo que se celebrará el 14 de abril de 2026 en la sede de Christie’s París.

La iniciativa busca unir arte y filantropía para recaudar fondos destinados a la investigación sobre el Alzheimer, una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo. El premio, Tête de femme, es un gouache sobre papel creado por Picasso en 1941. La pieza, que mide poco más de 38 centímetros de alto, destaca dentro del catálogo del artista malagueño por su fuerza expresiva y su historia.

En 1999 fue subastada en Sotheby’s Londres, alcanzando un precio de venta de 102.700 libras esterlinas, equivalentes a unos USD 167.000 de la época. Hoy en día, su valor ha ascendido a USD 1,2 millones, reflejando la revalorización continua de la obra de Picasso en el mercado internacional.

La pintura proviene de los fondos de Opera Gallery, una galería internacional con sedes en Nueva York, Londres, París, Seúl, Dubái y Hong Kong, reconocida por su compromiso con el arte moderno y contemporáneo.

Tête de femme, valorada en
Tête de femme, valorada en USD 1,2 millones, será sorteada entre quienes adquieran uno de los 120.000 boletos disponibles - (AFP)

El sorteo no solo es un acontecimiento para los amantes del arte, sino también una oportunidad para miles de personas que buscan aportar en la lucha contra el Alzheimer. Esta será la tercera vez que una obra de Picasso se destina a una causa benéfica mediante este formato innovador.

En 2013, un joven estadounidense residente en Pensilvania ganó un dibujo del artista valorado en más de USD 1 millón, y la rifa logró recaudar EUR 5 millones para la Asociación Internacional para la Salvaguardia de Tiro, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

En 2020, un contable italiano obtuvo un bodegón pintado por Picasso en 1921, valorado en EUR 1 millón, y la recaudación benefició a la ONG CARE con otros EUR 5 millones. En esa ocasión, la obra procedía de la colección de David Nahmad, un reconocido coleccionista habitual de las grandes subastas de Christie’s y Sotheby’s.

La organización de la rifa actual cuenta con el impulso de la presentadora francesa Péri Cochin, conocida por su compromiso social y su capacidad para movilizar a la opinión pública. La familia Picasso también ha manifestado su respaldo a la iniciativa.

La Fundación Recherche Alzheimer ha
La Fundación Recherche Alzheimer ha invertido EUR 29 millones en más de 40 equipos científicos en Europa desde 2004 - (Círculo de Bellas Artes Madrid)

Claude Picasso, hijo del artista, expresó que aceptó sin dudar la propuesta de Cochin porque veía en ella una manera original y atractiva de “poner el arte al servicio de los demás”. Claude Picasso destacó el entusiasmo que genera en el público una apuesta tan singular y la oportunidad de dar continuidad al compromiso de Pablo Picasso con quienes atraviesan situaciones de fragilidad.

La Fundación Recherche Alzheimer fue fundada en 2004 por los médicos Bruno Dubois y Olivier de Ladoucette. Desde entonces se ha consolidado como la principal fuente de financiación para la investigación sobre el Alzheimer en Francia.

Ha invertido cerca de EUR 29 millones en más de 40 equipos científicos distribuidos por toda Europa, permitiendo avances en el conocimiento de las causas de la enfermedad, el desarrollo de tratamientos novedosos y la mejora de la calidad de vida de los pacientes y sus familias.

Según datos de la fundación, actualmente existen unos 35 millones de personas viviendo con Alzheimer en el mundo, una cifra que podría duplicarse para 2050 según la Organización Mundial de la Salud. Esta proyección subraya la urgencia de encontrar soluciones y la importancia de iniciativas como la rifa solidaria.

La estrategia, promovida por la
La estrategia, promovida por la Fundación Recherche Alzheimer con apoyo de la familia del artista, espera financiar nuevos avances médicos y renovar la esperanza para millones de pacientes y cuidadores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los fondos recaudados se utilizarán para apoyar investigaciones que buscan comprender los mecanismos que causan el Alzheimer, identificar terapias más eficaces y ofrecer herramientas que faciliten la vida diaria de quienes padecen la enfermedad y sus cuidadores.

Olivier de Ladoucette manifestó su confianza en que la suma de la generosidad del público y el prestigio internacional de Picasso permitirá reunir recursos significativos para avanzar en la investigación y brindar nuevas esperanzas a quienes conviven con el Alzheimer.

La unión de arte, solidaridad y ciencia convierte a este sorteo en un evento excepcional, uniendo a miles de personas en un mismo propósito: transformar el futuro de millones de familias en todo el mundo.

Un boleto puede convertirse en la llave para transformar vidas, abrir caminos para la ciencia y acercar el legado de Picasso a alguien anónimo. Esta apuesta filantrópica representa el poder de la colaboración y la fuerza del arte como motor de cambio social.

Temas Relacionados

Pablo PicassoFundación Recherche AlzheimerTête de femmeAlzheimerRifa internacional de arteChristie's ParísNewsroom BUE

Últimas Noticias

Cómo se escribe: goma, gomita y gominola, alternativas a gummy

La Real Academia Española se ha convertido en la institución más relevante para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Cómo se escribe: goma, gomita

El universo literario detrás de Taylor Swift: 5 libros claves para comprender el fenómeno global del pop

El estreno de “The End of an Era” en Disney+ sirve de disparador para un repaso por cinco textos que analizan distintas facetas de la artista y su legado musical

El universo literario detrás de

Martín Kohan: “La identidad no precisa ser subrayada ni actuada, está en los gestos, en el tono, en las palabras”

El autor de “Ciencias morales” habla sobre su nuevo libro, “Argentinos, ¡a las cosas!, en el que hace un arbitrario y riquísimo recorrido por veinticinco objetos, espacios físicos, construcciones e ideas que, a su manera, representan lo argentino

Martín Kohan: “La identidad no

La derecha liberal sí existe: el libro que desafía mitos y propone una nueva forma de hacer política

Con una mezcla de historia y reflexión, el autor invita a repensar el rol de la centroderecha en Chile y América Latina, apostando por el pluralismo y el diálogo democrático

La derecha liberal sí existe:

Qué leer esta semana: los libros que más me gustaron en 2025, en no ficción

Nazismo, posdictadura, el poder de la tecnología y un inteligentísimo testimonio de abuso sexual infantil, cuatro títulos que no dejarán a nadie indiferente

Qué leer esta semana: los
DEPORTES
Julián Álvarez habló sobre los

Julián Álvarez habló sobre los rumores del Barcelona y comparó a Guardiola con Simeone

De hacer una sorprendente revelación sobre la última final de Libertadores que disputó Boca ante Fluminense a irse libre del club

Las confesiones de Canapino tras su quinto título de TC: el secreto de su contundencia, en qué lo ayudó la IndyCar y su apoyo a Colapinto

Insólito: Jack Doohan chocó por tercera vez consecutiva en el mismo sector en la Súper Fórmula en Japón

La llamativa respuesta del Chelo Delgado cuando le preguntaron por el futuro de Claudio Úbeda como técnico de Boca Juniors

TELESHOW
El conmovedor posteo de Gustavo

El conmovedor posteo de Gustavo Yankelevich en el cumpleaños de su hijo Tomás: “Admiro tu fortaleza”

Preocupación por la salud de Joaquín Levinton: se descompensó y fue internado de urgencia

#Detaquito con Darío Lopilato e Iván Ramírez: “Siento que va a estar mal, pero no tan mal”

El nuevo gesto de Ian Lucas con Evangelina Anderson, junto a su hija, que podría sellar los rumores de romance

La caída de Miguel Ángel Rodríguez en MasterChef Celebrity que preocupó a sus compañeros

INFOBAE AMÉRICA

Los líderes europeos y el

Los líderes europeos y el Estado palestino

Elon Musk anunció un revolucionario programa de inteligencia artificial para escuelas públicas en El Salvador

La opaca “neutralidad permanente” de Turkmenistán reúne a los líderes de Rusia, Turquía e Irán en Asjabad

Un experimento de edición genética logró ‘borrar’ recuerdos en ratones: ¿podría aplicarse en cerebros humanos?

¿Cuándo llegó realmente el oxígeno a los mares de la Tierra? Un nuevo estudio tiene la respuesta