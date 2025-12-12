El arte al servicio de la ciencia: sortean un Picasso para recaudar fondos y enfrentar el Alzheimer

La rifa solidaria de la Fundación Recherche Alzheimer ofrece la obra Tête de femme de Picasso como premio principal para recaudar fondos - (REUTERS)

Tête de femme, una obra original de Pablo Picasso valorada en USD 1,2 millones, será el centro de una rifa internacional impulsada por la Fundación Recherche Alzheimer de Francia. Por 100 euros, cualquier interesado podrá adquirir uno de los 120.000 boletos disponibles en la plataforma “1picasso100euros” y participar en el sorteo que se celebrará el 14 de abril de 2026 en la sede de Christie’s París.

La iniciativa busca unir arte y filantropía para recaudar fondos destinados a la investigación sobre el Alzheimer, una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo. El premio, Tête de femme, es un gouache sobre papel creado por Picasso en 1941. La pieza, que mide poco más de 38 centímetros de alto, destaca dentro del catálogo del artista malagueño por su fuerza expresiva y su historia.

En 1999 fue subastada en Sotheby’s Londres, alcanzando un precio de venta de 102.700 libras esterlinas, equivalentes a unos USD 167.000 de la época. Hoy en día, su valor ha ascendido a USD 1,2 millones, reflejando la revalorización continua de la obra de Picasso en el mercado internacional.

La pintura proviene de los fondos de Opera Gallery, una galería internacional con sedes en Nueva York, Londres, París, Seúl, Dubái y Hong Kong, reconocida por su compromiso con el arte moderno y contemporáneo.

Tête de femme, valorada en USD 1,2 millones, será sorteada entre quienes adquieran uno de los 120.000 boletos disponibles - (AFP)

El sorteo no solo es un acontecimiento para los amantes del arte, sino también una oportunidad para miles de personas que buscan aportar en la lucha contra el Alzheimer. Esta será la tercera vez que una obra de Picasso se destina a una causa benéfica mediante este formato innovador.

En 2013, un joven estadounidense residente en Pensilvania ganó un dibujo del artista valorado en más de USD 1 millón, y la rifa logró recaudar EUR 5 millones para la Asociación Internacional para la Salvaguardia de Tiro, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

En 2020, un contable italiano obtuvo un bodegón pintado por Picasso en 1921, valorado en EUR 1 millón, y la recaudación benefició a la ONG CARE con otros EUR 5 millones. En esa ocasión, la obra procedía de la colección de David Nahmad, un reconocido coleccionista habitual de las grandes subastas de Christie’s y Sotheby’s.

La organización de la rifa actual cuenta con el impulso de la presentadora francesa Péri Cochin, conocida por su compromiso social y su capacidad para movilizar a la opinión pública. La familia Picasso también ha manifestado su respaldo a la iniciativa.

La Fundación Recherche Alzheimer ha invertido EUR 29 millones en más de 40 equipos científicos en Europa desde 2004 - (Círculo de Bellas Artes Madrid)

Claude Picasso, hijo del artista, expresó que aceptó sin dudar la propuesta de Cochin porque veía en ella una manera original y atractiva de “poner el arte al servicio de los demás”. Claude Picasso destacó el entusiasmo que genera en el público una apuesta tan singular y la oportunidad de dar continuidad al compromiso de Pablo Picasso con quienes atraviesan situaciones de fragilidad.

La Fundación Recherche Alzheimer fue fundada en 2004 por los médicos Bruno Dubois y Olivier de Ladoucette. Desde entonces se ha consolidado como la principal fuente de financiación para la investigación sobre el Alzheimer en Francia.

Ha invertido cerca de EUR 29 millones en más de 40 equipos científicos distribuidos por toda Europa, permitiendo avances en el conocimiento de las causas de la enfermedad, el desarrollo de tratamientos novedosos y la mejora de la calidad de vida de los pacientes y sus familias.

Según datos de la fundación, actualmente existen unos 35 millones de personas viviendo con Alzheimer en el mundo, una cifra que podría duplicarse para 2050 según la Organización Mundial de la Salud. Esta proyección subraya la urgencia de encontrar soluciones y la importancia de iniciativas como la rifa solidaria.

La estrategia, promovida por la Fundación Recherche Alzheimer con apoyo de la familia del artista, espera financiar nuevos avances médicos y renovar la esperanza para millones de pacientes y cuidadores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los fondos recaudados se utilizarán para apoyar investigaciones que buscan comprender los mecanismos que causan el Alzheimer, identificar terapias más eficaces y ofrecer herramientas que faciliten la vida diaria de quienes padecen la enfermedad y sus cuidadores.

Olivier de Ladoucette manifestó su confianza en que la suma de la generosidad del público y el prestigio internacional de Picasso permitirá reunir recursos significativos para avanzar en la investigación y brindar nuevas esperanzas a quienes conviven con el Alzheimer.

La unión de arte, solidaridad y ciencia convierte a este sorteo en un evento excepcional, uniendo a miles de personas en un mismo propósito: transformar el futuro de millones de familias en todo el mundo.

Un boleto puede convertirse en la llave para transformar vidas, abrir caminos para la ciencia y acercar el legado de Picasso a alguien anónimo. Esta apuesta filantrópica representa el poder de la colaboración y la fuerza del arte como motor de cambio social.