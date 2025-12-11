“Laiseca, el Maestro”: los asistentes a su taller literario presentan un libro “escrito a diez manos”

Alberto Laiseca fue el maestro de los integrantes del grupo Chanchín. El libro reconstruye facetas pocos conocidos de este emblemático autor argentino, fallecido en 2016

El lunes 15 de diciembre a las 19 horas, en el Auditorio Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, se presenta Laiseca, el Maestro. Un retrato íntimo, un libro coral escrito por el grupo Chanchín, conformado por asistentes a los legendarios talleres literarios de “Lai”. “Vamos a estar los cinco autores presentes”, asegura Selva Almada, en diálogo con Infobae Cultura: Rusi Millán Pastori, Guillermo Naveira, Sebastián Pandolfelli, Natalia Rodríguez Simón y la propia Almada.

El nombre del grupo proviene del apodo afectuoso con el que el autor de libros como Los sorias, fallecido en 2016, solía llamar a sus alumnos. La obra reúne recuerdos, experiencias y vivencias de estos discípulos, quienes construyen una biografía íntima y afectuosa que contextualiza tanto la vida como la producción literaria de Laiseca.

En estos momentos, y hasta el 30 de junio del año que viene, en la Sala Juan L. Ortiz de la Biblioteca está la exposición Laiseca, el iniciado, “que explora la parte más esotérica de Lay”, dice la autora El viento que arrasa y No es un río, entre otros libros. La entrada a la muestra es libre y gratuita.

“Laiseca, el Maestro. Un retrato íntimo”, un libro coral escrito por el grupo Chanchín

En la presentación, el grupo dialogará con Mariano Biscaglia, curador de la exposición. También se van proyectar partes de Lai, el documental de Millán Pastori. “Vamos a conversar sobre el libro, sobre la escritura, que creo que es lo más curioso: que cinco personas escriban un libro juntas, a diez manos, y no un capítulo cada uno, sino construyendo una voz narradora, que es el Chanchín, el pseudónimo con el que firmamos”, cuenta Almada.

Esa escritura fue ardua, pero también se trató de un largo “proceso de investigación, de entrevistas, de revisar mucho material que Lai tenía guardado, que en su momento había ido saliendo sobre sus libros, cosas que él tenía archivadas. También muchas otras cosas más que fuimos a buscar a los archivos de los diarios y entrevistas que hicimos a personas que lo conocieron en distintos momentos de su vida”, agrega.

Selva Almada, miembro del grupo Chanchín (Foto: BENJAMIN CREMEL / AFP)

“Es un libro polifónico”, define Almada, porque “está construido con las voces que lo ha conocido en las distintas etapas que ha tenido Laiseca”. ¿Quiénes? “Desde Mariano Cohn, Gastón Duprat y Andrés Duprat, que lo conocieron cuando Lai estaba en pareja con una tía de ellos, allá por los 90, hasta Fernando Noi, que lo conoció en el under de fines de los 70 y 80. O una de sus parejas y madre de su hija, que lo conoció en la época en la que vivía en Escobar y fueron los pocos años que se pudo dedicar solamente a la escritura. O Damián Dreizik, que fue uno de los primeros alumnos que él tuvo, cuando empezó a dar taller en los 80″, revela.

“El libro es interesante también desde ese lugar: la cantidad de testimonios y voces con la que sirvieron de base para que nosotros pudiéramos construir esa voz narradora que es Chanchín”, concluye la autora e invita a todos a la presentación del lunes 15 en la Biblioteca Nacional.