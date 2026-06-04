Obsesión por la eternidad: qué revelan las tumbas egipcias sobre la búsqueda de la vida eterna

Hay algo paradójico en dedicar la vida a estudiar la muerte. Andrea Zingarelli, formada en la Universidad Nacional de La Plata y doctora en Egiptología, lleva décadas explorando una cultura que construyó su grandeza sobre una sola obsesión: la eternidad.

En una entrevista en Infobae a la Tarde, la especialista relató cómo una película de su adolescencia encendió una pasión que la llevó de las aulas argentinas a los templos y tumbas egipcias. Durante la charla, Zingarelli aceptó con humor su apodo, pero aclaró: “Creo que el mote viene un poco por haber sido profesora, como era Indiana, y también por las expediciones en Egipto. Pero la realidad es que es una sumatoria: docencia, vocación y trabajo de campo”.

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La chispa egipcia: del cine a la excavación

La fascinación de Zingarelli por el Antiguo Egipto nació a los quince años, frente a la pantalla. “Indiana Jones me marcó cuando era adolescente. Te despierta la aventura, la posibilidad de descubrir. Ahí me fascinó Egipto”. La carrera de Historia en La Plata fue el siguiente paso, y luego la especialización la llevó a un doctorado en Egiptología. “La descubrí con la carrera, pero la película fue clave para que naciera esa inquietud”.

Andrea Zingarelli afirmó que la maldición de Tutankamón no tiene una explicación biológica comprobable, aunque en las tumbas puede haber hongos e inscripciones de advertencia (Griffith Institute, University of Oxford)

Zingarelli remarcó el valor de la educación pública y el apoyo familiar. “Fue un proceso, una sumatoria de oportunidades y esfuerzo personal. En la Argentina hay gente que encaró expediciones en Egipto y eso es único. No en todos los países existe esa posibilidad”.

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Tutankamón: una tumba intacta y cinco mil objetos

Como curadora de la muestra Tutankamón: Su tumba y sus tesoros —abierta hasta el 28 de junio en El Cubo, complejo Al Río, Libertador 101, Vicente López— la egiptóloga insistió en el impacto de ese hallazgo: “Lo más increíble no es solo la tumba en sí, que es la más importante que se descubrió porque estaba intacta y contenía cinco mil objetos. Es que la cultura egipcia está en el arte, en la política, en la ciencia. Todo lo que tenemos hoy tiene algo de ese mundo”.

La especialista enumeró ejemplos: “Las joyas, los perfumes, el vino. Hay milenios de distancia, pero mucha de esa cultura está en cosas cotidianas y ni nos damos cuenta”.

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Sobre la célebre “maldición de Tutankamón”, fue categórica: “Se armó toda una historia porque a la prensa inglesa se le dio la primicia. Carnarvon, que financió la expedición, murió a los cuatro meses de entrar a la tumba. Hubo otros sucesos también. Pero no hay explicación biológica comprobable. Es cierto que en las tumbas puede haber hongos y hay inscripciones que advierten sobre profanaciones, pero nada más que eso”.

Zingarelli explicó que Egipto reclama piezas arqueológicas como la piedra Rosetta y el busto de Nefertiti, tras el cambio de legislación sobre el patrimonio egipcio (Griffith Institute, University of Oxford)

La muerte y el sentido de la eternidad

Zingarelli propuso abandonar la mirada occidental sobre la muerte para entender el universo egipcio: “La trascendencia que ellos le daban a la muerte y toda una vida que armaban para el más allá te coloca en otro lugar. Era la negación de la muerte: no creían que se moría, sino que se pasaba a otra estancia. La eternidad era la permanencia del nombre, que las cosas no sean olvidadas. Todos queremos ser recordados”.

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La lógica funeraria egipcia, explicó, se tradujo en rituales de una sofisticación extraordinaria: “La momia estaba en un ataúd dentro de otro, y así sucesivamente, con capillas y conjuros para protegerla. El sentido era la preservación y el ser eterno. Había rituales como la apertura de la boca, para que la persona pudiera comer en el más allá”.

Al analizar la influencia egipcia en Occidente, la especialista explicó: “Hay mucho contacto entre las culturas. El padre de Tutankamón, Akenatón, fue el primero en crear una religión monoteísta. Por eso hay cosas de Egipto que después aparecen en nuestra cultura”.

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La lógica funeraria del Antiguo Egipto incluyó momias en ataúdes sucesivos, capillas, conjuros y rituales como la apertura de la boca para asegurar la eternidad (Griffith Institute, University of Oxford)

Pirámides, técnica y apropiación

Consultada sobre las teorías que atribuyen la construcción de las pirámides a fuerzas sobrenaturales, Zingarelli respondió: “Ellos no tenían una explicación lógica de cómo hacían las cosas. Los desarrollos técnicos eran extraordinarios. La pirámide de Keops fue la más alta del mundo durante milenios. Hoy cuesta pensar en la capacidad humana para haber construido esas obras”. Y remató: “Todo se hacía para ser eterno. Las pirámides tienen 4.600 años y siguen ahí”.

La egiptóloga abordó también el debate sobre la apropiación de piezas arqueológicas: “Hasta 1963, Egipto permitía a las misiones llevarse piezas. Después cambió la legislación y hoy no podemos sacar ni una muestra de pintura”. Los grandes museos europeos —el Británico, el Louvre, el de Berlín— conservan colecciones enormes. “Las preservan, eso es cierto. Pero Egipto está reclamando la piedra Rosetta y el busto de Nefertiti”.

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