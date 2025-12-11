El Moderno celebra sus 70 años con un programa que reunirá a más de trescientos artistas

El Museo Moderno de Buenos Aires se prepara para conmemorar su 70 aniversario en 2026 con el lanzamiento de su ambicioso Programa Anual de Exposiciones “Habitando el futuro”, que incluirá más de diez muestras, publicaciones y actividades educativas y comunitarias a lo largo de todo el año.

Esta celebración, “que busca consolidar la posición del museo como referente de innovación y profesionalismo en el ámbito cultural”, comentó Victoria Noorthoorn, su directora, durante el lanzamiento, tendrá su hito principal el sábado 18 de abril de 2026, con Moderno y Metamoderno, una ambiciosa exposición del Patrimonio del Museo, que se desplegará en las tres salas del Primer Piso con 300 obras seleccionadas.

También en abril se presentará Vestir Mundos, una colaboración con Fundación IDA, que reunirá prendas y documentos para analizar cómo el diseño de indumentaria puede imaginar futuros en contextos de crisis ambiental, avances tecnológicos y desigualdad social, y busca fortalecer la memoria colectiva y la difusión del diseño argentino.

"Vestir Mundos", una colaboración con Fundación IDA, que reunirá prendas y documentos para analizar cómo el diseño de indumentaria puede imaginar futuros

En el subsuelo, desde el 18 de abril, Océano Interior ofrecerá un recorrido inmersivo por paisajes oceánicos y antárticos, con obras de artistas, arquitectos y científicos como Aurora Castillo, Jimena Croceri, Max Hooper Schneider y Pierre Huyghe.

La muestra invita a reflexionar sobre la adaptación al cambio climático y la cooperación entre especies, presentando al océano como un archivo viviente y una tecnología ancestral. El público podrá sumergirse en hábitats abisales y ecosistemas que resguardan la memoria planetaria.

En la planta baja, Naturaleza Arquitecta abrirá también el 18, bajo la curaduría de Patricio Orellana y Victoria Noorthoorn. La exposición reunirá a artistas como Manuel Brandazza, Adriana Bustos, Tomás Saraceno y Paulo Tavares, con un recorrido que buscará explorar la fuerza inventiva de los entornos naturales y su reconocimiento como sujetos de derecho, en un contexto de crisis humanitarias y ambientales.

Flavia Da Rin, "La epopeya de la crisálida" (2019), en 'Bosques umbral'

Bosques Umbral, programada para julio, estará a cargo de la artista Onome Ekeh y el curador Nicolás Cuello. La muestra abordará la tecnología desde técnicas ancestrales hasta dispositivos digitales, presentando obras que imaginan hábitats futuros y exploran el diseño, la ciencia ficción y la inteligencia artificial, con la participación de artistas argentinos e internacionales.

El hall del museo será intervenido por Ariel Cusnir con en un paisaje fantástico de gran escala, trasladando sus acuarelas inspiradas en la naturaleza y la fantasía a un mural que dará la bienvenida a los visitantes, integrando referencias a plantas, ríos y hormigas.

Luis Camnitzer, "El mirador" (1996)

En agosto de 2026, el primer piso albergará Luis Camnitzer: Todo por aprender. La resurrección de Simón Rodríguez, bajo la curaduría de Alfredo Aracil. El artista, figura clave del arte conceptual latinoamericano, utilizará la inteligencia artificial como herramienta pedagógica para imaginar un diálogo contemporáneo con el filósofo venezolano Simón Rodríguez, maestro de Bolívar. La exposición incluirá un programa educativo para docentes y estudiantes de nivel primario.

El Café del Moderno será escenario de una intervención de Ana Gallardo que lo convertirá en un lugar de sociabilidad y reflexión sobre los vínculos afectivos, presentando un bodegón colectivo que explora la memoria y los afectos, en homenaje a su madre, la artista Carmen Gómez Raba.

Alberto Heredia, "Ángel" (1971), en 'La Memoria de la Colección: El Moderno en el Parque'

En el marco de los 50 años del último Golpe de Estado en Argentina, el Parque de la Memoria-Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado acogerá desde el 6 de junio de 2026 la exposición La Memoria de la Colección: El Moderno en el Parque. Bajo la curaduría de Nicolás Cuello y Cecilia Nisembaum, se exhibirán obras de artistas como León Ferrari, Marta Minujín, Luis Felipe Noé y Sara Facio, destacando el papel del arte como herramienta de memoria, resistencia y reparación simbólica. El proyecto promueve valores democráticos y la reflexión colectiva sobre el pasado reciente.

El espacio de San Telmo participará en la 61ª Bienal Internacional de Arte de Venecia con la exposición colectiva La memoria viva del arte: El Moderno en Venecia, en alianza con Spazio Punch, donde se presentarán obras de artistas como León Ferrari, Luis Pazos, Marcelo Brodsky, Luis Camnitzer, Marta Minujín, Gianni Mestichelli, Eduardo Gil, Aldo Sessa, Guillermo Kuitca, Liliana Maresca, Sergio De Loof, La Organización Negra, Archivo de la Memoria Trans, Ana Gallardo, Nicanor Aráoz, Eduardo Basualdo y Flavia Da Rin, abordando la memoria, la denuncia y el rol cívico del arte en contextos de crisis política y social, y reafirmando la internacionalización del arte argentino.

Marcelo Brodksy, "La clase" (1996) en ' La memoria viva del arte: El Moderno en Venecia'

En el plano internacional, continuará con la itinerancia de exposiciones producidas en sus salas. La gira europea de “La Menesunda según Marta Minujín”, organizada en alianza con Tate Liverpool, llegará en noviembre de 2026 al Museo Centro de Arte Reina Sofía en Madrid, tras su paso por Copenhague.

Por su parte, “Celina Eceiza: Ofrenda” permanecerá expuesta en el HALLE FÜR KUNST Steiermark de Graz, Austria, hasta el 18 de enero de 2026, y “Víctor Florido: Interiores” se presentará entre 2026 y 2027 en el Museo Morandi de Bolonia, Italia.

“Celina Eceiza: Ofrenda” permanecerá expuesta en el HALLE FÜR KUNST Steiermark de Graz, Austria

Se anunció que también se impulsarán circuitos con la comunidad cultural del sur de la ciudad y relanzará el Mapa Dinámico del Arte Contemporáneo Argentino, la plataforma pública destinada a fortalecer la visibilidad del arte argentino tanto a nivel local como internacional.

Se ampliará el alcance internacional del Programa de residencias Casa Alberto Heredia, permitiendo la llegada de nuevos residentes extranjeros vinculados al Programa de Exposiciones. En marzo se abrirá la tercera convocatoria nacional, que ofrecerá estancias para investigación y producción artística entre agosto de 2026 y mayo de 2027.

Finalistas del Premio Azcuy 2025

El Premio Azcuy celebrará su octava edición en alianza con la Fundación Azcuy, que busca promover la producción artística nacional y fortalecer la presencia de las artes visuales en el entorno urbano y residencial.

En el área editorial, el museo lanzará varios títulos destacados, entre ellos “140 Obras de las Colecciones del Moderno”, que ofrecerá un recorrido visual por los hitos de su acervo de artes visuales; “El Diseño en la Colección del Moderno”, centrado en su colección de diseño gráfico e industrial; y “Nuevas miradas sobre las Colecciones del Moderno”, un libro de ensayos de curadores e intelectuales.

Además, la Colección Despierta publicará “Un nuevo modelo de museo público para la Argentina. Conversaciones con Victoria Noorthoorn”, dirigido a profesionales de museos, y la Colección Inquieta presentará “El Museo por dentro”, con ilustraciones de Diego Bianki.

En el área editorial, el museo lanzará varios títulos destacados, entre ellos “140 Obras de las Colecciones del Moderno”

El Programa Educativo y Social alcanza a 100.000 usuarios anuales y más de 350 estudiantes y docentes visitan diariamente el museo, que en 2025 capacitó a 25.000 docentes y continuará en 2026 con el curso virtual “Diseñar futuros deseables” y el programa “El Museo va a la escuela”, que acerca materiales a 70 grupos escolares de San Telmo.

La oferta de cursos y talleres supera las 150 propuestas para todas las edades, muchas en colaboración con la Dirección General de Enseñanza Artística, mientras que en el ámbito de la sustentabilidad, el museo impulsa la red “Las tres ecologías” junto a la Dirección General de Salud Comunitaria, y colabora con el programa Escuelas x El Riachuelo, beneficiando a 600 escuelas con materiales y actividades en reservas naturales.

La accesibilidad será otro eje central, con actividades integradas y la realización anual del Festival Accesible, que tendrá su cuarta edición en 2026, con el apoyo de la Fundación Nínawa Daher.