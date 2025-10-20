Cultura

La muestra “Ofrenda”, de Celina Eceiza, llega a Austria

Después de su éxito en el Museo Moderno de Buenos Aires, la exposición individual se presenta en el HALLE FÜR KUNST Steiermark

Guardar
La exposición 'Ofrenda' de Celina
La exposición 'Ofrenda' de Celina Eceiza llega a Austria tras su paso por Buenos Aires

La exposición-instalación Ofrenda, de Celina Eceiza iniciará su recorrido internacional con una presentación en el HALLE FÜR KUNST Steiermark, en Graz, Austria, a partir del 24 de octubre de 2025. La muestra, producida por el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, se había presentado en Buenos Aires entre septiembre de 2024 y marzo de 2025, curada por Jimena Ferreiro, y ahora será la primera exposición individual de la artista argentina en una institución europea.

El proyecto Ofrenda, curado en Austria por Sandro Droschl, director del HALLE FÜR KUNST Steiermark, junto con Agustina Vizcarra, jefa de Exposiciones del Museo Moderno, propone una experiencia inmersiva que convierte la arquitectura en espacios transformados por el arte textil y el trabajo colaborativo. La instalación cubre paredes, techos y suelos con telas teñidas a mano y ensambladas mediante costura, creando una superficie textil única que reacciona con el entorno.

Pinturas, dibujos y esculturas en escala variada coexisten en una composición en la que se incorporan técnicas como patchwork, collage, yeso y pastel tiza. En las obras, Celina Eceiza aborda figuras humanas en transformación, flores y frutas vinculadas tanto a la naturaleza muerta como a movimientos artísticos del siglo XX e hitos culturales históricos.

La versión que se exhibirá en Austria, por su parte, retoma dos espacios creados para la muestra en Buenos Aires: la sala amarilla, dedicada a reinterpretaciones de piezas de la colección del museo, y la sala roja, con dibujos monumentales de tiza sobre tela y alfombras teñidas, donde la artista elabora una lectura visual sobre el cuerpo y su metamorfosis.

La instalación inmersiva transforma la
La instalación inmersiva transforma la arquitectura con arte textil, pinturas, esculturas y técnicas mixtas. La exposición incluye referencias a la tradición argentina de los environments y fomenta la interacción colectiva del público

La instalación incluye elementos inspirados en la tradición argentina de los environments, como los desarrollados por Marta Minujín y Rubén Santantonín en los años sesenta, que establecieron experiencias artísticas multisensoriales. El recorrido invita a los visitantes a usar áreas de descanso y almohadones, lo que plantea una interacción colectiva en un espacio de reposo activo dentro del circuito expositivo.

La exposición se realiza en coproducción entre HALLE FÜR KUNST Steiermark y el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, y forma parte de una agenda internacional de la artista, quien participa, actualmente, además, de la 18ª Bienal de Estambul. Entre sus exposiciones individuales más recientes se cuentan presentaciones en Moria Galería, Mundo Dios y Móvil arte contemporáneo, y su obra ha sido seleccionada para eventos colectivos en Argentina, Turquía, Chile y Estados Unidos.

La muestra, coproducida por el
La muestra, coproducida por el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y HALLE FÜR KUNST Steiermark, se inaugura el 24 de octubre de 2025 en Graz

Ofrenda, de Celina Eceiza podrá visitarse en Austria desde el 25 de octubre de 2025 hasta el 18 de enero de 2026. La inauguración oficial está prevista para el 24 de octubre, con una rueda de prensa por la mañana y la apertura al público en horas de la tarde. Detalles adicionales de la muestra están disponibles en el sitio web https://halle-fuer-kunst.at/en/exhibitions/celina-eceiza-ofrenda y en las plataformas del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires.

Fotos: gentileza prensa Museo Moderno de Buenos Aires (© Josefina Tommasi y © Guido Limardo).

Temas Relacionados

Celina Eceiza"Ofrenda"Museo Moderno de Buenos AiresGrazAustriainstalaciónHALLE FÜR KUNST Steiermark

Últimas Noticias

Un festival para “sacarle el polvo” a Borges y “empezar a verlo más humano”

Todo listo para la quinta edición del Festival Borges: seis días lleno de actividades gratuitas, entre el 27 de octubre y el 1 de noviembre. Dos de sus organizadores pasaron por el streaming de Infobae para conversar sobre el gran escritor argentino

Un festival para “sacarle el

El Festival BITBANG reúne animación, el arte digital y videojuegos, con invitados internacionales

Del 28 de octubre al 1 de noviembre, la ciudad de Buenos Aires será el epicentro de estrenos, charlas, talleres y fiestas, con figuras como Jocelyn Charles y Michael Frei

El Festival BITBANG reúne animación,

Stellan Skarsgard: “Deberías poder tener derecho a terminar tu vida cuando estés listo”

El actor sueco, reconocido por su trayectoria internacional, aborda temas delicados en su nueva película y reflexiona sobre la autonomía personal y el sentido de la existencia humana

Stellan Skarsgard: “Deberías poder tener

Isao Takahata, pionero de la animación japonesa y del Studio Ghibli, brilla en París

La Casa de la Cultura de Japón presenta una retrospectiva imperdible sobre el cofundador del Studio Ghibli, en la que se muestran bocetos, carteles y secretos detrás de clásicos como “Heidi” y “La tumba de las luciérnagas”

Isao Takahata, pionero de la

Robo en el museo del Louvre: claves de redacción de la RAE para escribir correctamente

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de práctica y de conocer las estructuras de la lengua

Robo en el museo del
ÚLTIMAS NOTICIAS
La ciencia confirma que tener

La ciencia confirma que tener amigos y una vida social activa retrasa el envejecimiento celular

Llega el Cybermonday 2025: cuándo será y qué descuentos prepara

Fue a la costanera de Rosario con su novia y los asaltaron: a él lo empujaron al vacío y murió

Reportan fallas en pagos y transferencias por la caída de un servicio web global: afecta a apps bancarias y billeteras digitales

Detuvieron a un concejal electo de La Libertad Avanza por amenazar a su pareja con un arma

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos y Rusia ajustan

Estados Unidos y Rusia ajustan los preparativos de la cumbre entre Trump y Putin en Budapest

Una Honduras de oportunidades: el 30 de noviembre trasformaremos la patria con trabajo y visión

Salud mental en Colombia: EPS responde tras denuncia de joven paciente

Stellan Skarsgard: “Deberías poder tener derecho a terminar tu vida cuando estés listo”

Los nuevos tratamientos para microplásticos siguen avanzando: cuáles son las pruebas de su eficacia

TELESHOW
Chechu Bonelli estaría iniciando un

Chechu Bonelli estaría iniciando un apasionado romance con un famoso conductor: las imágenes en un boliche porteño

Los guitarristas de Guns N’ Roses en una particular producción de fotos en el Cementerio de la Recoleta

Cinthia Fernández sorprendió a sus hijas en pleno viaje de egresadas: “Si Mahoma no va a la montaña...”

El divertido guiño de Juana Viale al conflicto entre la China Suárez y Pampita: “Palta como en el motorhome”

Catherine Fulop tendrá que ser operada luego de la caída en el show de Erreway: los detalles