Cultura

Un Nobel sobre ruedas: cientos leen a Krasznahorkai en un camión que recorre Budapest

La capital húngara es escenario de una iniciativa en la que ciudadanos leen fragmentos de la última obra del autor, mientras el vehículo visita diversos puntos y reúne firmas para entregar un libro conmemorativo

Guardar
El camión NobelMobil 2025 recorre
El camión NobelMobil 2025 recorre Budapest para celebrar el Nobel de Literatura de László Krasznahorkai con lecturas públicas

Un camión convertido en escaparate literario recorre este miércoles Budapest mientras la gente se turna para leer fragmentos de la última novela de László Krasznahorkai, en una peculiar celebración itinerante del Nobel de Literatura que el autor recibe hoy en Estocolmo.

Como parte de la iniciativa NobelMobil 2025, un camión con un sillón y parlantes en su plataforma recorre las calles de la capital húngara durante 24 horas, desde la madrugada del miércoles, transmitiendo fragmentos de la última novela de Krasznahorkai, publicada de forma reciente con el título de La seguridad de la nación húngara.

El camión hace numerosas paradas en la ciudad, donde cualquier persona que quiera unirse pude subir a la plataforma y leer un breve fragmento.

“Queríamos celebrarlo, al considerar que esta es una fiesta especial. Es una sensación inspiradora de que Hungría tenga de nuevo una Nobel de Literatura”, explicó a Aliz Miklusicsák, una de las organizadoras de este evento nacido sin ningún apoyo institucional.

Cientos de personas participan en
Cientos de personas participan en la lectura colectiva de la última novela de Krasznahorkai, 'La seguridad de la nación húngara', en las calles de Budapest

La idea surgió entre amigos y partió de la opinión generalizada de que leer a Krasznahorkai es difícil y que requiere mucha concentración, contó Miklusicsák.

“Nosotros hemos propuesto (con esta iniciativa) que hay que probarlo”, agregó la organizadora, al explicar que en cada parada del camión se han unido decenas de personas de todas las edades para participar.

Cada uno de los que han leído una frase o un fragmento firmaron el libro, que será entregado al autor, como “las memorias del viaje del libro”, añadió Miklusicsák.

La ruta del camión incluye, entre muchos otros, un centro para personas sin techo, la radio comunitaria Tilos y uno de los barrios más pobres del sur de Budapest, donde se desarrollan capítulos de la novela.

La iniciativa literaria permite que
La iniciativa literaria permite que cualquier ciudadano lea fragmentos de la obra y firme el libro que será entregado al autor como recuerdo

La novela, según la editorial Magvető, tiene un personaje llamado László Krasznahorkai y es “la historia del anuncio de una despedida, un libro sobre la trampa irresoluble del origen de la vida”.

Krasznahorkai fue galardonado por la Academia Sueca “por su obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”.

La Academia lo ha definido como un “gran escritor épico en la tradición centroeuropea que va desde Franz Kafka hasta Thomas Bernhard y que se caracteriza por el absurdo y los excesos grotescos”.

El de Krasznahorkai es el segundo Nobel de Literatura que recibe un escritor húngaro, después de Imre Kertész, que fue galardonado en 2002.

Fuente: EFE.

Fotos: EFE/ EPA/ Zoltan Kocsis Hungary Out y EFE/ EPA/ Claudio Bresciani Sweden Out.

Temas Relacionados

László KrasznahorkaiNobel de LiteraturaBudapestHungríaNobelMobil“La seguridad de la nación húngara”

Últimas Noticias

El son cubano y otras expresiones latinoamericanas ingresan al Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco

La Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas, reunida en Nueva Delhi, reconoce este año tradiciones musicales, rituales y celebraciones del continente americano

El son cubano y otras

Artlab celebra 10 años con un evento a beneficio de la Fundación Huésped

La historia de este espacio muestra cómo el cruce entre tecnología y cultura puede generar impacto y nuevas formas de encuentro

Artlab celebra 10 años con

Sale a la venta un raro libro judío de oraciones del siglo XV, saqueado por los nazis

Se espera que el manuscrito iluminado, confiscado a la dinastía bancaria Rothschild durante el Holocausto, recaude al menos cinco millones de dólares

Sale a la venta un

Zamba Quipildor se despide de los escenarios con la Misa Criolla y grandes invitados en el Palacio Libertad

El domingo 14 con entrada libre y gratuita, el músico jujeño, figura clave en la historia del folclore argentino, brindará un último recital junto al Chaqueño Palavecino, Jairo y Sandra Mihanovich entre otros

Zamba Quipildor se despide de

Visitar el Palacio de Versalles en 2026 será más caro para los viajeros de América latina, Estados Unidos y China

A partir del 14 de enero, los ciudadanos de fuera del Espacio Económico Europeo deberán pagar 35 euros, casi un 10% más que en la actualidad, para ingresar a una de las grandes atracciones turísticas de Francia

Visitar el Palacio de Versalles
DEPORTES
La Liga Profesional confirmó los

La Liga Profesional confirmó los árbitros de la final del Clausura entre Racing y Estudiantes: todo lo que hay que saber

La profunda renovación del Inter Miami de Messi tras ganar la MLS: los campeones que se alejan del club

“Disfruten que luego me van a extrañar”: el provocador posteo de Mauro Icardi tras las dudas sobre su futuro en Galatasaray

Real Madrid y Manchester City se enfrentan en el duelo más atractivo de la fecha 6 de la Champions League: toda la agenda

El grosero error del argentino Piovi que le costó la derrota a su equipo ante Flamengo en la Copa Intercontinental

TELESHOW
Wanda Nara festejó su cumpleaños

Wanda Nara festejó su cumpleaños con los participantes de MasterChef: torta de Hello Kitty y mucha felicidad

Chechu Bonelli contó el encuentro con Darío Cvitanich e Ivana Figueiras en un boliche: “Me he portado como una lady”

Cómo sigue la salud de Ricardo Chiqui Pereyra luego del accidente doméstico por el que permanece internado

El divertido ritual de las Trillizas de Oro para recibir a su nieto Otto: “Es el mismo cuento”

Maxi López sorprendió con su particular saludo a Wanda Nara por su cumpleaños: la reacción de la conductora

INFOBAE AMÉRICA

Israel habilitó el cruce fronterizo

Israel habilitó el cruce fronterizo entre Jordania y Cisjordania para el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza

Google incorpora a Infobae a su programa global de inteligencia artificial para medios

El son cubano y otras expresiones latinoamericanas ingresan al Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco

Daniel Noboa celebró el Nobel de la Paz a María Corina Machado como símbolo del “despertar” democrático en la región

Las Fuerzas Armadas de Honduras garantizaron la transición presidencial en medio de la disputa por el escrutinio