Un Nobel sobre ruedas: cientos leen a Krasznahorkai en un camión que recorre Budapest

El camión NobelMobil 2025 recorre Budapest para celebrar el Nobel de Literatura de László Krasznahorkai con lecturas públicas

Un camión convertido en escaparate literario recorre este miércoles Budapest mientras la gente se turna para leer fragmentos de la última novela de László Krasznahorkai, en una peculiar celebración itinerante del Nobel de Literatura que el autor recibe hoy en Estocolmo.

Como parte de la iniciativa NobelMobil 2025, un camión con un sillón y parlantes en su plataforma recorre las calles de la capital húngara durante 24 horas, desde la madrugada del miércoles, transmitiendo fragmentos de la última novela de Krasznahorkai, publicada de forma reciente con el título de La seguridad de la nación húngara.

El camión hace numerosas paradas en la ciudad, donde cualquier persona que quiera unirse pude subir a la plataforma y leer un breve fragmento.

“Queríamos celebrarlo, al considerar que esta es una fiesta especial. Es una sensación inspiradora de que Hungría tenga de nuevo una Nobel de Literatura”, explicó a Aliz Miklusicsák, una de las organizadoras de este evento nacido sin ningún apoyo institucional.

Cientos de personas participan en la lectura colectiva de la última novela de Krasznahorkai, 'La seguridad de la nación húngara', en las calles de Budapest

La idea surgió entre amigos y partió de la opinión generalizada de que leer a Krasznahorkai es difícil y que requiere mucha concentración, contó Miklusicsák.

“Nosotros hemos propuesto (con esta iniciativa) que hay que probarlo”, agregó la organizadora, al explicar que en cada parada del camión se han unido decenas de personas de todas las edades para participar.

Cada uno de los que han leído una frase o un fragmento firmaron el libro, que será entregado al autor, como “las memorias del viaje del libro”, añadió Miklusicsák.

La ruta del camión incluye, entre muchos otros, un centro para personas sin techo, la radio comunitaria Tilos y uno de los barrios más pobres del sur de Budapest, donde se desarrollan capítulos de la novela.

La iniciativa literaria permite que cualquier ciudadano lea fragmentos de la obra y firme el libro que será entregado al autor como recuerdo

La novela, según la editorial Magvető, tiene un personaje llamado László Krasznahorkai y es “la historia del anuncio de una despedida, un libro sobre la trampa irresoluble del origen de la vida”.

Krasznahorkai fue galardonado por la Academia Sueca “por su obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”.

La Academia lo ha definido como un “gran escritor épico en la tradición centroeuropea que va desde Franz Kafka hasta Thomas Bernhard y que se caracteriza por el absurdo y los excesos grotescos”.

El de Krasznahorkai es el segundo Nobel de Literatura que recibe un escritor húngaro, después de Imre Kertész, que fue galardonado en 2002.

Fuente: EFE.

Fotos: EFE/ EPA/ Zoltan Kocsis Hungary Out y EFE/ EPA/ Claudio Bresciani Sweden Out.