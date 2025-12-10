Cultura

Artlab celebra 10 años con un evento a beneficio de la Fundación Huésped

La historia de este espacio muestra cómo el cruce entre tecnología y cultura puede generar impacto y nuevas formas de encuentro

El espacio de creación digital Artlab cumple diez años como plataforma dedicada a la experimentación y producción en artes digitales. Para celebrar, realizará un evento abierto al público el sábado 13 de diciembre desde las 17 en La Nube, ubicada en Avenida Costanera 2851, Ciudad de Buenos Aires.

La celebración por el décimo aniversario marca un recorrido iniciado en 2015, cuando Artlab surgió como una plataforma para difundir las artes digitales y promover el cruce entre tecnología y cultura. En estos años, bajo la dirección de Gonzalo Solimano, la organización impulsó más de un centenar de proyectos, incluidas residencias, exhibiciones, ciclos y programas de formación.

Artlab consolidó parte de su visión a partir de 2017, cuando comenzó a producir MUTEK.AR, la edición argentina del festival internacional de creatividad digital y música electrónica. En 2022, la apertura del Centro Cultural Artlab, en el barrio de Chacarita, fortaleció su presencia a nivel local y le dio un espacio propio para proyectos de encuentro y exhibición. Al año siguiente, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declaró de Interés Cultural las actividades que desarrolla Artlab, en reconocimiento a su impacto en el campo de las prácticas contemporáneas y procesos experimentales.

A lo largo de esta década, Artlab funcionó como nodo de convergencia para artistas, tecnólogos, investigadores y comunidades vinculadas a la innovación cultural, articulando relaciones con instituciones internacionales, universidades, empresas y redes culturales. Esta labor buscó potenciar tanto la circulación del conocimiento como la producción conjunta y el desarrollo interdisciplinario.

Gonzalo Solimano, director de Artlab, expresó: “Diez años después, seguimos creyendo que la articulación entre arte, tecnología y comunidad es una vía posible para imaginar nuevos modelos culturales. Desde Buenos Aires hacia el mundo, buscamos demostrar que la innovación es un trabajo que se sostiene con continuidad, riesgo y colaboración. Artlab creció porque lo ha hecho junto a quienes lo habitan”. En la misma línea, señaló que esta celebración marcará un nuevo punto de partida para el proyecto.

La jornada del 13 de diciembre contará con un formato de festival al aire libre, estructurado a partir de una programación de DJ sets en duplas (back to back), en la que participarán nombres destacados del circuito de música electrónica que formaron parte de la historia de Artlab. El cronograma previsto es el siguiente:

  • 18:00, Panda b2b Valence
  • 19:30, Charec b2b DJ Karen
  • 21:00, Juna b2b Nebula Estudio
  • 22:30, Miguel Silver b2b Lepablot
  • 00:00, Solimano b2b Pato Mallet
  • 01:30, Guido Sartoris b2b Pabels
  • 03:00, Cierre

Las entradas generales gratuitas estarán disponibles desde el 1.° de diciembre, con inscripción previa y capacidad limitada por orden de llegada. El aporte voluntario a Fundación Huésped permite acceder a un cupo de entradas garantizadas para el evento. Todo lo recaudado será destinado a sostener los programas de atención, apoyo y contención que desarrolla la fundación.

A lo largo de esta década, el trabajo de Artlab alentó el surgimiento de nuevas propuestas y modelos colaborativos en el ecosistema de las artes digitales porteñas. El crecimiento de la comunidad que lo acompaña se refleja en la diversidad y el dinamismo de las escenas que impulsó como referente local.

La jornada será gratuita, aunque existe la posibilidad de reservar entradas preferenciales mediante una donación destinada de forma íntegra a la Fundación Huésped, organización que brinda asistencia y apoyo gratuito a más de 42.000 personas.

Fuente y fotos: gentileza prensa Artlab.

