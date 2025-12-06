Perros robóticos de Elon Musk, Mark Zuckerberg y Andy Warhol impactan en Art Basel Miami Beach

Beeple presenta en Art Basel Miami Beach una instalación de perros robóticos con cabezas de Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jeff Bezos, Andy Warhol y Picasso (Foto: EFE/Alicia Civita)

El artista digital estadounidense Beeple soltó un “manada” de perros robóticos en la feria Art Basel Miami Beach con cabezas hiperrealistas de magnates tecnológicos y leyendas del arte como Elon Musk, Jeff Bezos, Andy Warhol, Pablo Picasso y Mark Zuckerberg. La instalación titulada Regular Animals (Animales comunes) acaparó la atención en la feria que fue inaugurada este viernes y se prolonga hasta el domingo.

Los canes mecánicos con las cabezas de estos humanos deambulan por una especie de corral, donde caminan, parpadean, toman fotos del público y defecan impresiones fotográficas o NFTs, según el “perro” en cuestión. Cada cabeza fue elaborada por el artesano de máscaras Landon Meier, con un realismo tan perturbador como fascinante.

Las impresiones que “expulsan” llevan estilos que remiten al siglo XX del arte: el ‘perro-Warhol’ genera imágenes en clave pop, el de Picasso las distorsiona en geometrías cubistas, el de Musk apuesta por un blanco y negro futurista, y el de Zuckerberg coquetea con la estética del metaverso que empujó el creador de Facebook.

La obra "Regular Animals" fusiona arte digital, sátira y crítica al capitalismo digital (Foto: EFE/ Art Basel)

No todos generan arte. El ‘perro-Bezos’, por ejemplo no produce impresos: su inclusión responde más bien a su peso simbólico “como figura que define lo que millones ven, consumen y compran”, explica el equipo de Beeple. Cuando los robots se sientan a “hacer sus necesidades”, el público observa con mezcla de fascinación y horror. Algunos describen la experiencia como “espeluznante” o “tan retorcida como brillante”.

“Ahora vemos el mundo a través de los ojos de algoritmos y de estas figuras tecnológicas. Antes eran los artistas quienes moldeaban percepciones, ahora son los magnates del código”, declaró Beeple, cuyo nombre real es Mike Winkelmann. Para quienes busquen llevarse un recuerdo, los “perros” expulsarán 1.028 impresiones, algunas (256) con un código QR que permite reclamarlas como NFT. Se trata de una pieza entre la sátira, la crítica y el performance: una bestia mecánica que vomita reflexiones sobre fama, identidad, capitalismo digital y el papel del arte en una era dominada por algoritmos.

Mike Winkelmann, conocido como Beeple, es un artista digital estadounidense reconocido por sus obras de arte creadas con tecnología (Foto: Brandon Todd/WENEW/via REUTERS)

Manifiesto de Beeple

“Este proyecto reconsidera la historia del retrato, la escultura y la creación generativa al canalizarla a través de la percepción maquinal”, expresa el artista en la web del proyecto. “Cada humanoide robótico es menos un objeto que un conducto viviente: un campo cambiante de atención, interpretación y memoria. Su mirada inscribe el mundo en datos; sus recuerdos se remezclan en nuevas imágenes; sus experiencias acumuladas pasan a formar parte del vasto y siempre creciente archivo del que se moldearán las inteligencias futuras”.

“Por ahora, nos imaginamos a nosotros mismos como los autores y operadores de estos sistemas. Sin embargo, a medida que nuestras identidades se entrelazan cada vez más con los marcos digitales, y a medida que la robótica y la inteligencia artificial avanzan hacia formas de autonomía, surge la posibilidad de que estos seres algún día reclamen su propia autoridad interpretativa".

“Esta obra medita sobre ese umbral: la frontera inestable entre observador y observado, control y entrega, permanencia y devenir continuo. Nos invita a reflexionar sobre cómo se crea—y se deshace—el significado cuando las herramientas que registran nuestro mundo comienzan a formar sus propios mundos en respuesta".

Beeple montado sobre un perro robótico con la cara de Elon Musk (Foto: EFE/Beeple)

La banana

Art Basel Miami Beach ha sido escenario en múltiples ocasiones de obras que desatan debates virales. La más icónica fue la banana pegada a la pared con cinta plateada del artista Maurizio Cattelan, vendida en varias ediciones y consagrada como un símbolo del absurdo y del arte conceptual.

En el pasado también hubo instalaciones que cuestionaron el consumo, la fama y los límites del arte, como el inodoro de oro sólido o los retratos creados con inteligencia artificial antes de que el tema se volviera masivo. En ese contexto, los perros robóticos de Beeple se suman a una larga tradición de obras que aprovechan el humor y el “shock” para interrogar la cultura visual contemporánea.

Art Basel Miami Beach es considerada la cita de arte contemporáneo más influyente de Estados Unidos, reuniendo cada diciembre a galerías de más de 35 países, coleccionistas, celebridades y creadores que convierten a la ciudad en un epicentro global de tendencias. La feria combina su sección principal en el Centro de Convenciones de Miami Beach con decenas de exposiciones satélite que ocupan hoteles, playas y barrios enteros.

Fuente: EFE